CotationsSections
Devises / ADXN
Retour à Actions

ADXN: Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares

8.99 USD 1.13 (11.17%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ADXN a changé de -11.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.98 et à un maximum de 9.90.

Suivez la dynamique Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADXN Nouvelles

Range quotidien
8.98 9.90
Range Annuel
6.51 12.04
Clôture Précédente
10.12
Ouverture
9.75
Bid
8.99
Ask
9.29
Plus Bas
8.98
Plus Haut
9.90
Volume
11
Changement quotidien
-11.17%
Changement Mensuel
11.12%
Changement à 6 Mois
26.62%
Changement Annuel
-10.10%
20 septembre, samedi