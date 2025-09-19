KurseKategorien
ADXN: Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares

10.12 USD 0.73 (6.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADXN hat sich für heute um -6.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.56 bis zu einem Hoch von 10.24 gehandelt.

Tagesspanne
9.56 10.24
Jahresspanne
6.51 12.04
Vorheriger Schlusskurs
10.85
Eröffnung
9.56
Bid
10.12
Ask
10.42
Tief
9.56
Hoch
10.24
Volumen
9
Tagesänderung
-6.73%
Monatsänderung
25.09%
6-Monatsänderung
42.54%
Jahresänderung
1.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K