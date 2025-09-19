Währungen / ADXN
ADXN: Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares
10.12 USD 0.73 (6.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADXN hat sich für heute um -6.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.56 bis zu einem Hoch von 10.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.56 10.24
Jahresspanne
6.51 12.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.85
- Eröffnung
- 9.56
- Bid
- 10.12
- Ask
- 10.42
- Tief
- 9.56
- Hoch
- 10.24
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -6.73%
- Monatsänderung
- 25.09%
- 6-Monatsänderung
- 42.54%
- Jahresänderung
- 1.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K