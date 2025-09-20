시세섹션
통화 / ADXN
주식로 돌아가기

ADXN: Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares

8.99 USD 1.13 (11.17%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ADXN 환율이 오늘 -11.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.98이고 고가는 9.90이었습니다.

Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
8.98 9.90
년간 변동
6.51 12.04
이전 종가
10.12
시가
9.75
Bid
8.99
Ask
9.29
저가
8.98
고가
9.90
볼륨
11
일일 변동
-11.17%
월 변동
11.12%
6개월 변동
26.62%
년간 변동율
-10.10%
20 9월, 토요일