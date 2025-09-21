FiyatlarBölümler
ADXN: Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares

8.99 USD 1.13 (11.17%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ADXN fiyatı bugün -11.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.98 ve Yüksek fiyatı olarak 9.90 aralığında işlem gördü.

Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
8.98 9.90
Yıllık aralık
6.51 12.04
Önceki kapanış
10.12
Açılış
9.75
Satış
8.99
Alış
9.29
Düşük
8.98
Yüksek
9.90
Hacim
11
Günlük değişim
-11.17%
Aylık değişim
11.12%
6 aylık değişim
26.62%
Yıllık değişim
-10.10%
21 Eylül, Pazar