ADXN: Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares
8.99 USD 1.13 (11.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADXN ha avuto una variazione del -11.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.98 e ad un massimo di 9.90.
Segui le dinamiche di Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.98 9.90
Intervallo Annuale
6.51 12.04
- Chiusura Precedente
- 10.12
- Apertura
- 9.75
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Minimo
- 8.98
- Massimo
- 9.90
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -11.17%
- Variazione Mensile
- 11.12%
- Variazione Semestrale
- 26.62%
- Variazione Annuale
- -10.10%
20 settembre, sabato