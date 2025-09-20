QuotazioniSezioni
Valute / ADXN
Tornare a Azioni

ADXN: Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares

8.99 USD 1.13 (11.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADXN ha avuto una variazione del -11.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.98 e ad un massimo di 9.90.

Segui le dinamiche di Addex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
8.98 9.90
Intervallo Annuale
6.51 12.04
Chiusura Precedente
10.12
Apertura
9.75
Bid
8.99
Ask
9.29
Minimo
8.98
Massimo
9.90
Volume
11
Variazione giornaliera
-11.17%
Variazione Mensile
11.12%
Variazione Semestrale
26.62%
Variazione Annuale
-10.10%
20 settembre, sabato