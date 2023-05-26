Ibt D Bollinger Mt4

El sistema IBT-D.BOLLINGER hace uso de tres indicadores, el Delta, las Bandas de Bollinger y el volumen para operar diversos activos en M5.

El sistema Delta+Bollinger hace uso de dos indicadores técnicos, el indicador Delta y las Bandas de Bollinger.

El indicador Delta mide la diferencia entre compradores y vendedores, dando un valor cuantitativo de la agresividad de los compradores y vendedores.

En la plataforma MetaTrader4, el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading ha desarrollado el indicador DeltaIBT.

Las Bandas de Bollinger se puede clasificar como un indicador de tendencia y, además, nos permite identificar momentos de alta y baja volatilidad.

Para representar el indicador Bandas de Bollinger, necesitamos tres curvas. La primera curva es una media móvil del precio de cierre, de 20 periodos normalmente, que se denomina banda central.

Las otras dos curvas se definen a partir de la banda central y de su desviación típica. Normalmente se suelen utilizar 2 desviaciones típicas.

En este sentido, las Bandas de Bollinger informan de una alta volatilidad cuando la banda superior e inferior están muy separadas. Por otro lado, si la banda superior e inferior presentan un poco separación entendemos que existe una baja volatilidad en el mercado.

En cuanto al volumen, que es una medida del número de operaciones, ya sean de compra o de venta, realizadas en un determinado periodo temporal, haremos uso de una media del indicador volumen para poder comparar qué valores son elevados en relación al momento actual de mercado.

En este sentido, si el volumen supera al valor de su media, consideraremos que el volumen tiene un valor elevado.

El tipo de operación dependerá del patrón dado analizando el conjunto de los indicadores descritos.

Este Asesor Experto IBT-D.BOLLINGER ha sido optimizado mediante Algoritmo Genético en diversas divisas obteniendo los mejores resultados con los siguientes parámetros en:

     GBPUSD.M5                          GBPNZD.M5                         GBPJPY.M5                        USDCAD.M5      

PeriodoMedia = 8               PeriodoMedia = 28              PeriodoMedia = 20              PeriodoMedia = 28

Desv              = 2               Desv               = 2              Desv               = 2,25           Desv              = 2

CoefSL           = 1               CoefSL            = 2,75        CoefSL            = 3,75            CoefSL           = 2,75

CoefTG          = 2               CoefTG           = 2,75        CoefTG           = 3                CoefTG          = 4 

Riesgo           = 0,5            Riesgo            =  0,5          Riesgo             = 0,5            Riesgo           = 0,5

Tf                 = M5             Tf                   = M5           Tf                   = M5             Tf                 = M5

Con estos parámetros se obtienen las siguientes métricas para una cuenta de 10.000€:

   GBPUSD.M5                                GBPNZD.M5                                      GBPJPY.M5                        USDCAD.M5  

Operaciones        = 217             Operaciones         = 531           Operaciones        = 213             Operaciones         = 60        

Fiabilidad            = 57,00%       Fiabilidad            = 55,56%       Fiabilidad            = 64,32%        Fiabilidad             = 61,67%

Drawdown           = 3,95%         Drawdown          = 6,21%          Drawdown           = 3,42%          Drawdown            = 2,39%

PronósticoAnual   = 20,34%       PronósticoAnual  = 31,50%        PronósticoAnual   = 20,13%        PronósticoAnual   = 7,08%

Las referencias a rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. La operativa y gestión de los mercados de divisas en las plataformas electrónicas conlleva un riesgo de pérdidas importante. El usuario debe entender y aceptar los riesgos intrínsecos. 

El retorno medio esperado depende de la configuración de parámetros de riesgo, del objetivo y del tipo de gestión. Los límites de pérdidas se establecen según la configuración personalizada para cada usuario.


