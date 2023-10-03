Harmonizer EA

Più economico rispetto a EA simili

Funziona su più simboli

Configurazione con un solo grafico

Filtro delle notizie

Monitoraggio delle performance in tempo reale

Non adattato eccessivamente ai dati storici

Supporto dello sviluppatore

Conto con copertura (hedge)

Questo EA non è sensibile allo spread, ma si consiglia un conto ECN.

Eseguire ininterrottamente su un VPS (per garantire un trading senza interruzioni)

Leva finanziaria di 1:100 o superiore

Allegare l'EA a un solo grafico AUDCAD

Utilizzare un grafico a 15 minuti (M15)

Iniziare con almeno 500 USD

Non è necessario un file .set. È possibile utilizzare le impostazioni predefinite o testare diverse configurazioni nei test di retroazione per trovare quelle che funzionano meglio per te.

Assicurarsi di aggiornare i nomi dei simboli di trading nel parametro "Trade Symbols" se il proprio broker utilizza un suffisso (ad esempio, cambiare AUDCAD in AUDCAD.m).

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina in inglese.



Questo EA è uno strumento di trading a griglia potente che utilizza un algoritmo sofisticato per calcolare le posizioni di ingresso per ogni singolo trade. Non è adattato eccessivamente ai dati storici, ma utilizza invece la volatilità di mercato per ottimizzarsi. Sfruttando la volatilità di mercato, l'algoritmo è in grado di adattarsi rapidamente ed efficientemente ai cambiamenti del mercato. Ciò significa che è in grado di cogliere le opportunità presenti sul mercato, riducendo al contempo il rischio mediante l'osservanza di parametri predefiniti.Tuttavia, è importante utilizzare questo EA con cautela e rischiare solo una somma con cui ci si sente a proprio agio. Ti incoraggiamo a sottoporre l'EA a test di retroazione e a sperimentare con le impostazioni per trovare quelle che funzionano meglio per te.Simboli supportati: AUDCAD, AUDNZD, NZDCADIntervallo di tempo consigliato: M15 (grafico a 15 minuti)







