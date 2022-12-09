Cm Equity Tral

5

Это очень удобный и нужный инструмент для тех, кому некогда сидеть за монитором или если вы просто хотите при получении определенной прибыли, зафиксировать ее и закрыть все открытые ордера на счете.


Советник полностью автоматический, но если Вы захотите вмешаться в его работу, то для этого есть кнопка Close. Кнопка «Close» позволяет закрыть все открытые на данный момент позиции.


Настройки:

  • Total_Profit_Start = 5000; //Сумма в USD от которой стартовать трал по Профиту
  • Profit_Percent = 1; //% Процент профита для старта трала
  • Profit_Rollback = 0.5; //% Процент отката для закрытия всех ордеров

Пример работы трала по эквити с настройками которые показаны выше:

Если Эквити менее 5000$ то трал не работает, а мониторит обстановку на счете.

Если мы набрали 1% свыше 5000$, т.е. 5005$ то трал включается в работу и при 0.5% отката, то есть, при 5002.5 закроет все позиции.

Если Эквити вырос к примеру, до 5010 то закроется при 5005 …. и т.д.

Трал работает по всем позициям счета, не разделяя по магикам и по валютам.  То есть во внимание принимаются абсолютно все ордера, по всем валютным парам открытые на данный момент.


Avis 1
Dimitri Nepomniachtchi
5266
Dimitri Nepomniachtchi 2024.10.22 22:24 
 

Ставлю 5 звёзд, так как Эксперт помог мне зафиксировать прибыль и дал ей вырости. Однако я не понял как это сработало. Оставляю вопрос в коментариях.

