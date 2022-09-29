RoboFxtr2

RobotFxtr2 EA  pariteler üzerinde çalışır. EURUSD(M30)

TP & SL değerleri bulunmaktadır.

Önce tek işlem açar  ve açtığı işle yönünde belli aralık ile sizin belirlediğiniz (1+1,1+2,1+3,1+4,1+5) diğer işlemleri açar.

Risk oranınızı %2-3-4-5 ayarlayarak riski kendinize göre alabilirsiniz. Risk aldığınızda bakiyenize dikkat edelim.

Kar için 8 adet indikatör kullanır Bu indikatörlerin (BUY) veya (SELL) aynı sinyal yönünü verdiğin de işleme girer.

Çok fazla indikatör kullandığı için her işleme girmez. Çok seçicidir. Ay içerisinde kontrol mekanizması çok olduğu için ortalama (2-10) işleme girer.

Dönem: M30

Parite: EURUSD

Destek-Direnç Gösterge:

 shved_supply_and_demand.EX4 (Ayrıca ekleyebilirisiniz)



