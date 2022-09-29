RobotFxtr2 EA pariteler üzerinde çalışır. EURUSD(M30)

TP & SL değerleri bulunmaktadır.

Önce tek işlem açar ve açtığı işle yönünde belli aralık ile sizin belirlediğiniz (1+1,1+2,1+3,1+4,1+5) diğer işlemleri açar.



Risk oranınızı %2-3-4-5 ayarlayarak riski kendinize göre alabilirsiniz. Risk aldığınızda bakiyenize dikkat edelim.

Kar için 8 adet indikatör kullanır Bu indikatörlerin (BUY) veya (SELL) aynı sinyal yönünü verdiğin de işleme girer.

Çok fazla indikatör kullandığı için her işleme girmez. Çok seçicidir. Ay içerisinde kontrol mekanizması çok olduğu için ortalama (2-10) işleme girer.

Dönem: M30 Parite: EURUSD Destek-Direnç Gösterge: shved_supply_and_demand.EX4 (Ayrıca ekleyebilirisiniz)



