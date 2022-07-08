Darwin Swing MT4

4.79

Darwin Swing MT4

Présentation:
Darwin Swing est un Expert Advisor de swing trading orienté moyen terme. Il analyse des zones de support et de résistance et utilise des positions virtuelles pour anticiper les franchissements. Les ordres réels ne sont placés que lorsque les conditions définies sont réunies.

Après le succès de Darwin Evolution, voici Darwin Swing, utilisable en parallèle. L’objectif est de se rapprocher d’un trading manuel, avec une vision long terme. Ce n’est ni un scalper rapide ni un scalper de nuit. La base est une approche swing, utilisant supports et résistances pour ouvrir les positions.
L’innovation principale est l’usage de positions virtuelles. L’EA estime, pour chaque paire, le nombre moyen de franchissements de S/R sur une tendance. Il place alors des positions virtuelles sur différents horizons de S/R (journalier, hebdomadaire, mensuel, etc.). Les ordres réels ne sont exécutés que lorsque le nombre de franchissements attendu est atteint, selon un calcul fondé sur l’historique.
Chaque paire dispose de réglages dédiés intégrés dans le code. Un module de force des devises, inspiré de Darwin Evolution, complète la logique d’ouverture afin d’améliorer la sélection des entrées.
Le système combine plusieurs indicateurs et filtres. L’EA est multi-devises et peut gérer simultanément jusqu’à 28 paires. Il est conçu pour fonctionner dans un large éventail de conditions de courtage, sous réserve de conditions techniques adéquates comme une exécution stable, des spreads et commissions raisonnables, et l’autorisation WebRequest si nécessaire.

Fonctionnalités:

  • Multi-symbole jusqu’à 28 paires Forex.

  • Gestion des sorties par indicateur et par temps, trailing stop, protections par profit et par pourcentage.

  • Filtre actualités avec pauses configurables avant et après, y compris pour les événements majeurs comme FOMC et BCE.

  • Contrôles de risque et protections du capital.

  • Bouton pause pour bloquer les nouvelles entrées tout en conservant la logique interne.

  • Fichiers set fournis pour une mise en route rapide.

Utilisation recommandée:

  • Paires: 28 paires majeures et mineures prises en charge.

  • Graphique pilote: EURUSD en M1.

  • Risque typique: 0,5 à 1 % par trade, à adapter à vos règles et à la taille du compte.

  • Solde suggéré: autour de 1 000 USD. Le drawdown peut être proportionnellement plus élevé sur petits comptes.

  • Effet de levier minimal: 1:30 ou selon les conditions de votre courtier.

Mise en place:

  • Activez WebRequest dans Outils → Options et ajoutez le domaine de news indiqué dans le guide utilisateur ou dans un billet MQL5 associé. Cette étape est nécessaire pour le filtre actualités.

Limites des backtests:

  • Le testeur MT4 standard peut ne pas reproduire fidèlement le comportement réel de cette stratégie. L’EA exploite le timing des ticks et certaines conditions intrajournalières. Selon le modèle de ticks, le testeur peut reconstruire ou compresser les ticks, ce qui modifie les signaux.

  • Le filtre actualités s’appuie sur des données obtenues via WebRequest. Ces données ne sont pas disponibles dans le testeur MT4, donc les pauses autour des annonces ne sont pas reproduites.

  • En conséquence, privilégiez l’évaluation via monitoring démo ou live publié sur MQL5 et des tests en forward plutôt qu’un backtest seul.

Tests:

  • Les backtests MT4 sont utiles pour un contrôle de cohérence, mais ils ne reflètent pas nécessairement les résultats en conditions réelles lorsque les news et les ticks réels ne sont pas pris en compte. Pour une évaluation plus réaliste, référez-vous au monitoring démo ou live disponible sur MQL5.

Monitoring:

  • Les suivis publics et autres signaux sont accessibles depuis l’onglet Signals de la page produit ou via mon profil vendeur MQL5.

Support:

  • Merci d’utiliser les commentaires du produit ou la messagerie interne MQL5 pour toute question liée à l’installation, aux fichiers set et aux bonnes pratiques.

Avertissement:

  • Le trading comporte des risques. Les performances passées ou le monitoring ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez des protections adaptées à vos objectifs.


Avis 20
Thomas Maehrel
726
Thomas Maehrel 2023.06.12 15:20 
 

J'avais déjà Darwin Evolution depuis 1 ans et demi c'étais mon premier achat d'EA, entre temps j'ai acheté plusieurs d'EA qui vendaient du rêve a base d'IA et d'autres ''révolutions'' après de multiples déceptions certains ont même été retiré de MQL5... bref je suis retourné à la base sur ce qui avait marché dans mes débuts pour acquérir le Darwin Swing, franchement je recommande, Guillaume est le seul éditeur d'EA en qui j'ai confiance.

Lorence Jordi
188
Lorence Jordi 2023.04.12 08:13 
 

If you follow the recommendations it works nicely, thats all you need to know.

Matt Zufelt
33
Matt Zufelt 2022.12.27 15:25 
 

I am continually amazed by this EA. It is backed by someone who continually supports and updates the EA to adjust to market changes (this is really important as any EA can perform okay for a month or so, the ones that are very valuable are the ones with creators who continually support and update the EA when needed.) I was never a big proponent of EAs until I came across this one. I did my due research and now have this EA running on 4 accounts total. 3 funded and 1 personal. If you only use one bot, this is the winner. But please read his write up once you purchase so you set it up correctly. Having the right tools is the first step, but if you don't use those tools properly, you will never make it with forex. I can't say enough about this bot. The first breath of fresh air with forex in the 7+ years I've been trading.

Produits recommandés
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Forexking
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 1 000 $ ! Le prix sera ensuite porté à 1 600 $. ForexKing est un EA qui analyse les données et suit les tendances. Il cherche à exploiter toutes les configurations de trading intéressantes, notamment sur la paire de devises GBPUSD et d'autres paires. Cet EA offre la meilleure option pour passer des ordres en période de tendance. La principale différence de ForexKing réside dans sa capacité à contrôler le ratio risque/rendement bien mieux que les autres E
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Aero Trade
Alprian
Experts
AERO EA based on Adaptive Engine Range Over (AERO) trade Single Possiton with TP SL and close by signal No Marti No Grid No Hitory Reader Real Backtesting Refult strategy has backtested since 2020 - 2024 EA work on various market condition Recommendations: Minimum Deposit :$100 Pair : GBPCAD Timeframe : M1 For Better Results USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risk Warning: Before you buy AERO EA please be aware of the risks involved. Past performance is no guarantee of future profitabilit
BitcoinRobotTradingEA
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
Présentation de mon nouvel Expert Advisor BitcoinRobotTradingEA. Cet EA utilise le concept de suivi des tendances pour analyser le marché. Il analyse ainsi l'ensemble de la configuration de trading en fonction de la tendance. Analysant les tendances du marché avec précision lors de la saisie des transactions, cet EA prend également en compte la zone de blocage des ordres ainsi que le flux d'ordres du marché, ce qui rend l'analyse plus précise. C'est pourquoi cet Expert Advisor est considéré com
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Trend BtD
Roman Meskhidze
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Moving Autumn MT4
Mr Fares Mohammad Alabdali
Experts
Easy and simple,  Moving A utumn MT4 . You're the boss, watch, smile. Recommendations: Currency pair: GBPUSD ,EURUSD ,XAUUSD. Use Currency : One . Timeframe: H4 Minimum lots: 0.15 Platform: MetaTrader 4  Profit : 250  -200  Minimum deposit : $1000 IMPORTANT:   It is very impoportant to use LOW SPREAD accounts for best results ! VPS recommended  Committed to Continuous Improvement: We are dedicated to continually optimizing and enhancing our to provide you with the best possible trading experi
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Crypto Risk Master
The Anh Vu
Experts
Crypto Risk Master is a state-of-the-art breakout system that has already stably generated profit for our funds for years. We respect imperfection, and there is no risk-free trading strategy in the financial markets, particularly in Cryptocurrency. The Risk Master is designed as the heart of the system to manage account drawdown as long as the market breakout happens. The system can automatically preserve your profit by optimizing its allocation to future trades. Advanced statistics are applied
TWZ Gold Killer
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The Gold Killer support and resistance strategy with Trilling Stop loss is a trading method that focuses on identifying key levels where the price of gold tends to find support (stop falling) and resistance (stop rising). Here's a breakdown of how to apply this strategy effectively: Best Time Frame: 01 Hour Works only on Gold: Minimum Deposit 10K If someone wants for Currencies DM Me. 1. Understanding Support and Resistance Support Level: A price level where a downtrend can be expected to pause
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Golden Cheetah is not just a trading robot, but an expert in short-term trading, created to work in volatile markets with low spreads. It is based on a complex multi-component algorithm that instantly analyzes market information in real time.  Next price 1399 : The price increases depending on the number of sold licenses  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This scalper, like a hunter, opens trades according to the Price Action strate
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
EAalgotrading
Francesco Lippo
Experts
Ce robot de trading est basé sur la stratégie Offre et Demande , qui est l'une des stratégies les plus populaires en analyse technique des marchés financiers, tels que le Forex, utilisée pour identifier les zones clés de support et de résistance. Voici les principes fondamentaux et le fonctionnement du robot :  Bien sûr ! La traduction est la suivante : "Il fonctionne parfaitement sur le gaz naturel avec un timeframe de 30 minutes et un capital minimum de 1 600 euros." Principes Fondamentaux de
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
SiriusBreakout EA
Piers Derek Pakenham Walsh
Experts
SiriusBreakout EA - XAUUSD; mastered. Let Sirius handle the markets. Tried and tested breakout strategy, used successfully on Live Personal, Funded Challenge and Live Funded accounts. Any account size. Buy and sell stops in certain time windows take advantage of breakouts from ranges. Stop Loss moved into profit at a certain percentage to ensure downside risk is managed accordingly. Load up the EA, and go! No set files required;  settings provided are preferred, you can play with the settings
Desbot
Luke Joel Desmaris
Experts
Join our Newsletter to also get a copy of our Optimization Settings: https://desbot.ai/#Newsletter  Input Parameters Below are all the input options (aka: Parameters) for Desbot and how to use them. You can find the best Parameters through optimization. RiskPercentage: Enter the number that represents the percent of your account balance you want Desbot to risk per trade. For example, entering 1.5 would risk 1.5% of your Account Balance. SLTicks: Enter the number of ticks you want for your stop
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Marauder
Andrey Kolmogorov
4.18 (22)
Experts
Scalper uses the model of a quantum set of algorithms and can work on any financial instruments. Due to the optimal number of parameters necessary for optimization, you can create unique trading strategies based on quantum models. Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/author/old_padre New sets are in the "Comments" section comments #504-509. Time settings #33 and 245. Key Advantages The EA does not use Martingale; All orders are opened with a strictly fixed Stop Loss; The minimum starting d
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Experts
Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experts
Green Hawk est un expert professionnel du scalping. La stratégie est basée sur des algorithmes de scalping intelligents qui négocient à certaines périodes du marché. Le système n'utilise pas de stratégies risquées telles que la grille ou la martingale. Le trading se fait sur la base du retour du prix sur de courtes périodes. Toutes les transactions sont clôturées en quelques heures. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. FONCTIONNALITÉS L'
Trend thrreecoins
Chunwei Guan
Experts
The trend triangle is quite complex. It is a hedge between two straight currencies and one cross currency, or between two cross currencies. Traders are often affected by external factors and cannot strictly execute it, resulting in losses. After a large number of data statistical analysis and strict scientific demonstration calculation, the system can achieve stable profits through many years of real transaction verification. Traders are expected to strictly follow the trading rules. Trend trian
Follow GOLD
Lucas Martinez Gomez
Experts
Nous vous présentons Follow GOLD EA , l'expert-conseil innovant en MQL4 qui transforme la manière de trader avec la prestigieuse paire XAUUSD . Développé par une équipe de traders expérimentés avec plus de 5 ans d'expérience en trading. Follow GOLD EA utilise une stratégie unique où il suit la tendance de la paire, calculant la taille du lot en fonction d'un pourcentage de risque choisi. Cela signifie que chaque fois que l'EA exécute un trade, la taille du lot est recalculée pour contenir le ri
Fort Knox EA
Fabrizio Boccelli
Experts
Fort Knox EA   is a cutting-edge expert advisor meticulously crafted for trading the XAUUSD (Gold) pair on the H1 time frame, compatible with both   MT4   and MT5 platforms. This EA is designed with a strong emphasis on safety and reliability, making it an ideal choice for traders seeking consistent performance with minimal risk. Key Features: Time Frame : Operates on the H1 time frame, providing a balanced approach between short-term and long-term trading strategies. Target Pair : Specializes i
Shark Surfer EA
Roman Sheikin
Experts
Shark Surfer is a new generation Expert Advisor applying a well-established trend-following trading. The trade period recommended by the developer is H1. The product is good both for scalping, as well as medium- and long-term trading. Shark Surfer always sets take profit and stop loss to its deals. It provides the option to force close all open trades at the specified time before the market closes, which helps avoid unnecessary gaps on Monday. Shark Surfer trades on all symbols and timeframes. I
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3 (2)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une  réduction supplémentaire de 30 %  ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des pri
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Experts
Velora EA – Grille et système de rupture adaptatif Velora est un Expert Advisor de haute qualité conçu à partir du cœur d'Instant Volatility Breakout (IVB), avec un moteur de grille adaptatif, une logique de suivi dynamique, des mécanismes de clôture partielle et des entrées automatisées basées sur la volatilité. Conçu pour les traders recherchant un mélange d'agressivité, de sécurité et d'adaptabilité, Velora n'est pas seulement réactif, il est réactif. Points forts principaux Moteur de rupture
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    Buyers receive
Trending Mechanisms
Tatiana Savkevych
Experts
**Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Richter mt4
Yvan Musatov
Experts
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) ouvre une position lorsque le marché commence à bouger pendant la session de New York (volume accru). De cette manière, l'élan est soutenu par le volume, et nous pouvons atteindre le Take Profit avec une forte probabilité instantanément. Signal (292%, 10% DD) :   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrée basée sur l'élan pendant la session de New York L'EA détecte l'élan caché via les FVG (Fair Value Gaps) sur des unités de temps inférieures. Lorsque l'élan est d
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Pearl Robot MT4
Meinrik Sikuvi Sipahu
Experts
Meet Pearl – The Intelligent Trading Assistant by FXGoldTraders Pearl   is not just an Expert Advisor – she’s your strategic trading partner, designed with precision by   Forex Prince   and co-created under the   FXGoldTraders   brand. Inspired by the style and strength of a smart, trend-savvy female trader, Pearl is the   first EA   of her kind in our lineup, representing both innovation and intuition in the market. Crafted for   MetaTrader 4 and 5 , Pearl specializes in trading   Gold, Forex
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experts
We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experts
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
PointerX
Vasja Vrunc
Experts
PointerX is based on its own oscillator and built-in indicators (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) and operates independently. With PointerX you can create your own strategies . Theoretically all indicator based strategies are possible, but not martingale, arbitrage, grid, neural networks or news. PointerX includes 2 Indicator Sets All Indicator controls Adjustable Oscillator Take Profit controls Stop Loss controls Trades controls Margin controls Timer controls and some other useful operations. T
Plus de l'auteur
Darwin Swing MT5
Guillaume Duportal
4.8 (45)
Experts
Darwin Swing MT5 Présentation: Darwin Swing est un Expert Advisor de swing trading orienté moyen terme. Il analyse des zones de support et de résistance et utilise des positions virtuelles pour anticiper les franchissements. Les ordres réels ne sont placés que lorsque les conditions définies sont réunies. Après le succès de Darwin Evolution, voici Darwin Swing, utilisable en parallèle. L’objectif est de se rapprocher d’un trading manuel, avec une vision long terme. Ce n’est ni un scalper rapide
Darwin Evolution MT4
Guillaume Duportal
4.83 (12)
Experts
Darwin Évolution !!     1490 USD vers 990 USD     Durée limitée (offre valide jusqu'à l'arrivé de la prochaine mise à jour, ne perdez pas de temps) !!! Vous ne pouvez pas faire de backtest de cet EA, car MT4 ne gère pas la multi-paires simultanée. Darwin a besoin des 28 paires pour le calcul des indicateurs !! DESCRIPTIONS : -- Pour comprendre le fonctionnement, venez lire le blog (Cet EA reflète ma philosophie du trading forex…Si vous aimez ma façon de voir les choses, alors vous aimerez mo
Darwin Reports Tool MT4
Guillaume Duportal
Utilitaires
Darwin Reports Tool EA Prix de lancement exceptionnel !    35 USD DESCRIPTIONS : Darwin Reports Tool EA est le nouveau produit de la gamme Darwin. Les produits Darwin sont reconnus et réputés sur MQL5 pour les qualités et leurs performances. Cette fois ce n'est pas un Expert Advisor que je vous propose, mais un utilitaire destiné a automatisé des taches. Essentiellement, faire des rapports de vos performances EXPLICATIONS : Effectivement, grâce à cet utilitaire, vous aurez la possibilité
Darwin Evolution MT5
Guillaume Duportal
4.53 (60)
Experts
Darwin Évolution !! Promotion -30% !!     1490 USD vers 990 USD     Durée limitée (offre valide jusqu'à l'arrivé de la prochaine mise à jour, ne perdez pas de temps) DESCRIPTIONS : -- Pour comprendre le fonctionnement, venez lire le blog (Cet EA reflète ma philosophie du trading forex…Si vous aimez ma façon de voir les choses, alors vous aimerez mon EA. Prenez le temps de le faire !! (Le forex n’est pas une course) : https://www.mql5.com/en/blogs/post/745790 -- Pour voir les performances pas
Darwin Reports Tool MT5
Guillaume Duportal
5 (4)
Utilitaires
Darwin Reports Tool EA Prix de lancement exceptionnel !    35 USD DESCRIPTIONS : Darwin Reports Tool EA est le nouveau produit de la gamme Darwin. Les produits Darwin sont reconnus et réputés sur MQL5 pour les qualités et leurs performances. Cette fois ce n'est pas un Expert Advisor que je vous propose, mais un utilitaire destiné a automatisé des taches. Essentiellement, faire des rapports de vos performances EXPLICATIONS : Effectivement, grâce à cet utilitaire, vous aurez la possibilité
Filtrer:
Thomas Maehrel
726
Thomas Maehrel 2023.06.12 15:20 
 

J'avais déjà Darwin Evolution depuis 1 ans et demi c'étais mon premier achat d'EA, entre temps j'ai acheté plusieurs d'EA qui vendaient du rêve a base d'IA et d'autres ''révolutions'' après de multiples déceptions certains ont même été retiré de MQL5... bref je suis retourné à la base sur ce qui avait marché dans mes débuts pour acquérir le Darwin Swing, franchement je recommande, Guillaume est le seul éditeur d'EA en qui j'ai confiance.

Lorence Jordi
188
Lorence Jordi 2023.04.12 08:13 
 

If you follow the recommendations it works nicely, thats all you need to know.

José Vinicio
105
José Vinicio 2023.01.23 03:53 
 

The EA has been very efficient, I am very satisfied with the results, each of the updates made make the EA better each time, each of its versions is very positive

Matt Zufelt
33
Matt Zufelt 2022.12.27 15:25 
 

I am continually amazed by this EA. It is backed by someone who continually supports and updates the EA to adjust to market changes (this is really important as any EA can perform okay for a month or so, the ones that are very valuable are the ones with creators who continually support and update the EA when needed.) I was never a big proponent of EAs until I came across this one. I did my due research and now have this EA running on 4 accounts total. 3 funded and 1 personal. If you only use one bot, this is the winner. But please read his write up once you purchase so you set it up correctly. Having the right tools is the first step, but if you don't use those tools properly, you will never make it with forex. I can't say enough about this bot. The first breath of fresh air with forex in the 7+ years I've been trading.

Artem Antonov
136
Artem Antonov 2022.10.05 08:50 
 

You’ll never and ever find owner of some product in the Internet who’ll speak to customers and giving support to them like owner of this EA. He is just like your family-member, supporting and explaining everything in details. The EA itself is crazy. Working perfectly, opening good orders and controlling them ideally. I believe that it’s one of those EA’s which are really working here for customer, not just for selling and receiving money for seller. No other words: $999 for EA was my best purchase in my life.

Maik Siebel
801
Maik Siebel 2022.10.02 12:38 
 

On live account since mid-August and about 4% return to date (02/10/2022) with low DD. Very satisfactory. No rigid grid but intelligent position opening with chance of countermovement. This keeps the DD in the current large and trendy movements within limits. A very professional and helpful developer.

Zhi Song Tuo Ge Ti Mu Xuan Li Ning
625
Zhi Song Tuo Ge Ti Mu Xuan Li Ning 2022.09.30 18:23 
 

I don't know how to use to write a bad review after the seller patiently led to start using again to give a five star rating

LeosTrader
113
LeosTrader 2022.09.30 13:06 
 

It´s a very safe EA. You install it and forget it. Low DD it doesn´t risk your account. It only open trades when the market is moving. If it´s in range nothing happens. Excelent support from the autor.

elescualido
45
elescualido 2022.08.24 19:24 
 

Works perfect on us brokers, Guillaume is in top of the updates and the info group. 100% recomended

Jasper Heikens
570
Jasper Heikens 2022.08.02 21:06 
 

I have purchased Darwin Swing because if it is just as promising and good as evolution ea its worth the price. And after a few weeks my first impression of this ea is, its indeed even better. Why the DD profit ratio is even better. The seller is always responding quick on my messages and he will guide you in everything. The seller has a lot of experience and you can tell that he is not just an ea seller but also a real trader wich shows. Can give this Ea my recommendation.

Chung Kang Chien 簠 Yasushi
347
Chung Kang Chien 簠 Yasushi 2022.07.20 18:24 
 

Low DD with proper profit if set up with proper risk. Amazing EA enough, but Guillaume will make his EA better and better.

Magaly Anne Blazejewski
123
Magaly Anne Blazejewski 2022.07.20 10:52 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hugo Beaudru
23
Hugo Beaudru 2022.07.19 21:30 
 

Cet EA est dingue, en parlant avec le concepteur de l'EA on se rend compte de la complexité du processus pour réaliser un travail comme ca. En plus vous pouvez facilement parler avec le concepteur, même si il est toujours occupé il va toujours vous répondre et ca c'est un plus.

Jean Claude Christophe
559
Jean Claude Christophe 2022.07.19 15:45 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

fxgoblins
150
fxgoblins 2022.07.19 09:32 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Avinash Reddy Kummetha
1218
Avinash Reddy Kummetha 2022.07.19 05:39 
 

This is the best of My EA collection, works like a charm. All Winners. Excellent Support from Author.

Shyam Bond
473
Shyam Bond 2022.07.18 13:22 
 

In the first week, it's had 8 trades, all winners, so a great start to what looks like another excellent EA from this author.

eacorporate
79
eacorporate 2022.07.18 08:56 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

fullforex512
74
fullforex512 2022.07.14 09:04 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

L. N.
330
L. N. 2022.07.12 15:30 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis