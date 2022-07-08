Darwin Swing MT4

Présentation:

Darwin Swing est un Expert Advisor de swing trading orienté moyen terme. Il analyse des zones de support et de résistance et utilise des positions virtuelles pour anticiper les franchissements. Les ordres réels ne sont placés que lorsque les conditions définies sont réunies.

Après le succès de Darwin Evolution, voici Darwin Swing, utilisable en parallèle. L’objectif est de se rapprocher d’un trading manuel, avec une vision long terme. Ce n’est ni un scalper rapide ni un scalper de nuit. La base est une approche swing, utilisant supports et résistances pour ouvrir les positions.

L’innovation principale est l’usage de positions virtuelles. L’EA estime, pour chaque paire, le nombre moyen de franchissements de S/R sur une tendance. Il place alors des positions virtuelles sur différents horizons de S/R (journalier, hebdomadaire, mensuel, etc.). Les ordres réels ne sont exécutés que lorsque le nombre de franchissements attendu est atteint, selon un calcul fondé sur l’historique.

Chaque paire dispose de réglages dédiés intégrés dans le code. Un module de force des devises, inspiré de Darwin Evolution, complète la logique d’ouverture afin d’améliorer la sélection des entrées.

Le système combine plusieurs indicateurs et filtres. L’EA est multi-devises et peut gérer simultanément jusqu’à 28 paires. Il est conçu pour fonctionner dans un large éventail de conditions de courtage, sous réserve de conditions techniques adéquates comme une exécution stable, des spreads et commissions raisonnables, et l’autorisation WebRequest si nécessaire.

Fonctionnalités:

Multi-symbole jusqu’à 28 paires Forex.

Gestion des sorties par indicateur et par temps, trailing stop, protections par profit et par pourcentage.

Filtre actualités avec pauses configurables avant et après, y compris pour les événements majeurs comme FOMC et BCE.

Contrôles de risque et protections du capital.

Bouton pause pour bloquer les nouvelles entrées tout en conservant la logique interne.

Fichiers set fournis pour une mise en route rapide.

Utilisation recommandée:

Paires: 28 paires majeures et mineures prises en charge.

Graphique pilote: EURUSD en M1.

Risque typique: 0,5 à 1 % par trade, à adapter à vos règles et à la taille du compte.

Solde suggéré: autour de 1 000 USD. Le drawdown peut être proportionnellement plus élevé sur petits comptes.

Effet de levier minimal: 1:30 ou selon les conditions de votre courtier.

Mise en place:

Activez WebRequest dans Outils → Options et ajoutez le domaine de news indiqué dans le guide utilisateur ou dans un billet MQL5 associé. Cette étape est nécessaire pour le filtre actualités.

Limites des backtests:

Le testeur MT4 standard peut ne pas reproduire fidèlement le comportement réel de cette stratégie. L’EA exploite le timing des ticks et certaines conditions intrajournalières. Selon le modèle de ticks, le testeur peut reconstruire ou compresser les ticks, ce qui modifie les signaux.

Le filtre actualités s’appuie sur des données obtenues via WebRequest. Ces données ne sont pas disponibles dans le testeur MT4, donc les pauses autour des annonces ne sont pas reproduites.

En conséquence, privilégiez l’évaluation via monitoring démo ou live publié sur MQL5 et des tests en forward plutôt qu’un backtest seul.

Tests:

Les backtests MT4 sont utiles pour un contrôle de cohérence, mais ils ne reflètent pas nécessairement les résultats en conditions réelles lorsque les news et les ticks réels ne sont pas pris en compte. Pour une évaluation plus réaliste, référez-vous au monitoring démo ou live disponible sur MQL5.

Monitoring:

Les suivis publics et autres signaux sont accessibles depuis l’onglet Signals de la page produit ou via mon profil vendeur MQL5.

Support:

Merci d’utiliser les commentaires du produit ou la messagerie interne MQL5 pour toute question liée à l’installation, aux fichiers set et aux bonnes pratiques.

Avertissement: