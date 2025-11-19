King Smart Liquidity MT5

King Smart Liquidity MT5 est un indicateur analytique avancé spécialement conçu pour suivre les flux monétaires institutionnels et les grandes banques sur le Forex, l'or, les indices, le Bitcoin et autres marchés. Cet indicateur a été développé sur la base de la méthodologie "Smart Money Concept", qui s'appuie sur la compréhension de l'action du prix, des zones de liquidité et du comportement des grandes institutions financières sur le marché. Cet indicateur ne se contente pas de tracer des lignes ou des zones, mais fournit une analyse complète de la structure réelle du marché, loin des indicateurs traditionnels retardés.

 Caractéristiques principales : 

1.   Analyse avancée de la structure du marché 
    *   Détection et étiquetage des plus hauts et plus bas significatifs (HH, HL, LL, LH) avec indication de la force.
    *   Identification précise des points de Rupture de Structure (BOS) et de Changement de Caractère (CHoCH).
    *   Détection des doubles sommets/fonds avec des alertes visuelles instantanées.
    *   Vision claire de la direction réelle du marché basée sur l'action du prix.

2.   Système de Smart Order Blocks (Blocs d'Ordre Intelligents) 
    *   Identification des blocs d'ordre haussiers et baissiers laissés par les institutions.
    *   Distinction claire entre les blocs actifs et rompus avec des couleurs différentes.
    *   Lignes d'extension vers l'avant pour identifier les zones de retest potentielles.
    *   Système de validation avancé pour garantir l'efficacité de chaque bloc d'ordre.

3.   Fair Value Gaps (FVG - Ecarts de Valeur Juste) 
    *   Détection automatique des écarts de valeur juste haussiers et baissiers.
    *   Détermination de la force de l'écart et du pourcentage de remplissage avec des couleurs reflétant le statut d'activité.
    *   Alertes visuelles sur le graphique lors de l'approche de zones de remplissage pivots.
    *   Analyse dynamique qui s'adapte au mouvement actuel du marché.

4.   Zones de Liquidité Institutionnelle 
    *   Identification des pools de liquidité ciblés par les institutions.

5.   Détection des Breaker Blocks et Mitigation Blocks. 

6.   Zones d'Accumulation/Distribution Institutionnelle. 

7.   Zones de Retest de Rupture de Structure (Zones RETEST BOS). 

8.   Outils Pédagogiques Interactifs** avec des textes et des marqueurs explicatifs directement sur le graphique.

9.   Dessins illustratifs** de motifs de prix avancés.

 Apprenez les concepts tout en tradant ou en testant activement sans avoir besoin de sources externes :**
1.  Chaque élément est clairement coloré et étiqueté pour vous fournir une image complète de la structure du marché.
2.  Précision analytique : Les algorithmes avancés évitent les tracés aléatoires et se concentrent sur les points de la plus haute importance.
3.  Intégration des concepts : Les concepts SMC sont fusionnés en un système cohérent qui interagit avec lui-même.
4.  Flexibilité d'utilisation : Contrôle complet de chaque élément avec la possibilité de masquer ou d'afficher presque toutes les fonctionnalités.

 Conseils d'utilisation : 
1.  Testez d'abord :** Testez l'indicateur sur un compte démo pour comprendre ses signaux avant de trader en réel.
2.  Intégration des timeframes :** Utilisez de préférence l'indicateur avec un timeframe plus élevé pour déterminer la tendance générale.
3.  Attendez la confirmation :** Ne vous précipitez pas pour entrer sur les trades ; attendez la confirmation de l'action du prix.
4.  Je recommande d'utiliser cet indicateur avec l'indicateur (Shock Pullback AI/ML forecasts) ou (Suleiman Levels)** pour obtenir les meilleurs résultats, une visibilité complète et une analyse exhaustive.
5.  Gestion du capital :** Utilisez l'indicateur comme un outil d'analyse, et non comme un algorithme automatique, et priorisez toujours la gestion des risques.

Cet indicateur a été développé pour les traders sérieux qui souhaitent élever leurs compétences au niveau institutionnel, loin des indicateurs traditionnels retardés.

 Note 1 : Cet indicateur fournit des outils d'analyse avancés pour améliorer la qualité des décisions de trading. Cependant, le trading comporte des risques élevés pour le capital investi.

 Note 2 : Cet indicateur sera bientôt offert en tant que cadeau gratuit à tous ceux qui ont acheté ou achèteront soit l'indicateur (Shock Pullback AI/ML forecasts) soit (Suleiman Levels), MAIS jusqu'à ce que je termine la programmation de la version *"cela peut prendre un certain temps"* qui nécessite d'avoir un de ces deux indicateurs installé sur le PC/portable, et avec une durée spécifique qui peut être prolongée après m'avoir contacté directement... ces mesures seront nécessaires pour prévenir les violations des droits de propriété intellectuelle.
Shock Pullback AI/ML forecasts:
https://www.mql5.com/en/market/product/145042
