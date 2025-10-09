Volume & Liquidity Hunter – Scalping est un indicateur de scalping professionnel conçu pour suivre en temps réel les pics de volume et les zones de liquidité sur plusieurs intervalles de temps.

Il combine les concepts de « smart money » (argent intelligent) avec les conditions réelles de trading, ce qui en fait un outil idéal pour du scalping précis. Que vous opériez sur les retournements, les cassures, ou les écarts de valeur équitable (FVG) — cet indicateur vous aide à identifier là où la pression réelle d'achat et de vente est concentrée.

Détection du volume en temps réel

Il suit les pics de volume (tick volume) et les compare avec les données récentes afin de mettre en évidence une activité inhabituelle sur le marché.

Identification des zones de liquidité

Il détecte automatiquement les écarts de valeur équitable (FVG) et les blocs d'ordres potentiels. Il met en évidence les zones où le prix est susceptible de réagir.

Analyse multi-intervalles, du M5 au H4, vous pouvez contrôler et masquer n’importe quel intervalle de temps

Affiche des barres et des boîtes claires directement sur le graphique. Non intrusif et personnalisable.

L'indicateur analyse en permanence le marché à la recherche de :

Déséquilibres de volume : Augmentations ou chutes soudaines du volume tick par rapport à la moyenne.

: Augmentations ou chutes soudaines du volume tick par rapport à la moyenne. Zones de liquidité : Écarts de valeur équitable (FVG), mèches non touchées (untapped wicks), et traces potentielles du smart money.

: Écarts de valeur équitable (FVG), mèches non touchées (untapped wicks), et traces potentielles du smart money. Confluence : Les signaux d’entrée n’apparaissent que lorsque plusieurs facteurs (volume, RSI, tendance, contact avec la zone) se confirment mutuellement.

Veuillez porter attention aux lignes d’intérêt (interest lines) qui apparaissent dans le coin de l’écran.

Vous pouvez utiliser cet indicateur en complément de vos autres indicateurs pour confirmer votre stratégie selon le momentum actuel d’achat ou de vente.

L’indicateur, ainsi que sa philosophie et sa méthode, repose sur l’état réel et en temps réel du volume, des acheteurs et des vendeurs.

L'indicateur RSI est utilisé uniquement comme filtre avec les paramètres par défaut pour confirmer les flèches d’achat ou de vente générées.

Vous pouvez ajuster ces paramètres selon vos préférences — un paramètre 50/50 peut convenir à ceux qui souhaitent observer l’état réel du volume et de l’activité acheteurs/vendeurs,

tandis qu’un paramètre 60/40 peut offrir une confirmation plus stricte des flèches générées.

Remarque : L'indicateur ne repeint (repaint) jamais les flèches générées. Une fois qu'une flèche est tracée, elle reste fixe, sauf si vous changez de symbole ou de l'intervalle de temps sur lequel vous tradez actuellement.

Cependant, si vous passez à un autre symbole puis revenez au précédent, vous verrez peut-être les mêmes flèches, ou vous pourriez observer quelques différences.

Cela s'explique simplement par le fait que l'indicateur s'appuie sur le volume en temps réel, et non sur les bougies historiques du passé.



