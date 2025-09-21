Fymath

Fymath Automatic Expert Advisor - Descrição do Produto

Para XAUUSD use o set default do robo somente altere o parametro Increment for lot increase 14000 para 140.

Este Expert Advisor implementa uma estratégia automatizada de análise técnica baseada em canais de suporte e resistência. O sistema identifica tendências de mercado através do reconhecimento de máximas e mínimas significativas, executando operações quando detecta rompimentos confirmados.

A estratégia opera identificando automaticamente pontos de referência em períodos configuráveis e calculando canais baseados nestes níveis. O sistema determina a direção da tendência utilizando médias móveis e executa operações apenas após confirmação do rompimento com filtros adicionais para reduzir sinais falsos.

O Expert Advisor inclui sistema de gestão de capital com incremento progressivo do tamanho das posições. O usuário define um saldo inicial de referência e valor de incremento. Quando o saldo excede estes parâmetros, o sistema calcula automaticamente o novo tamanho de posição proporcional ao crescimento da conta.

Características técnicas incluem validação de volumes conforme especificações do corretor, verificação de fundos disponíveis antes de cada operação, e proteção breakeven automática que move o stop loss para o ponto de entrada quando a posição atinge percentual configurável do canal identificado.

O sistema funciona em qualquer instrumento financeiro e período temporal, adaptando-se automaticamente às especificações do símbolo negociado. Todos os parâmetros são configuráveis através da interface padrão, incluindo períodos de análise, percentuais de margem, multiplicadores para alvos, e configurações de gestão de risco.

