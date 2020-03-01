No Loss EA Capture Fx

No Loss EA pour XAUUSD sur M5
Cet Expert Advisor négocie XAUUSD sur l'unité de temps M5 avec une stratégie de couverture combinée à un filtre de marché latéral.  
Il est optimisé pour les comptes Cent afin de gérer le drawdown et protéger le capital du compte.  

Caractéristiques principales  
• Paramètres par défaut optimisés et prêts à l’emploi  
• Idéal pour les comptes Cent avec un solde minimum recommandé de 10.000 Cents (~100 USD)  
• Système de profit en panier gérant les positions de manière collective pour plus de régularité  
• Restriction de la taille maximale du lot disponible pour contrôler le risque en période de marché latéral  

Considérations de risque  
L’EA utilise des techniques de couverture nécessitant un solde suffisant. Il est conseillé de garder du capital supplémentaire et de retirer régulièrement les bénéfices afin de sécuriser les gains et d'assurer une stabilité à long terme.  

Vérification des performances  
Les résultats de comptes réels suivis sont disponibles pour plus de transparence.  

Support  
Pour toute question ou aide, utilisez la section commentaires sur la page du produit.  

MISE À JOUR : Ajout d’une option de limite du lot maximum pour éviter la perte de comptes lors de marchés latéraux.
Produits recommandés
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experts
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Pikachuu
Corentin Petitgirard
Experts
Hello everyone, Today I want to  share  with you a  strategy  who is designed especially on  EURUSD  timeframe  M5 . Pikachu   is a   sclaper  who is   not spread sensitive . Pikachu   is   very easy to use . Pikachu  is using a  dangerous strategy . Why it's free? Pikachu is using a dangerous strategy : the expert will multiply by 2 the lot for each loss trade until a trade close with profit. To see another product with another strategy click on the link :  https://www.mql5.com/en/users/coco
FREE
Multi Time Trader
Artem Titarenko
3.5 (2)
Experts
The EA is meant for opening trades at a certain time. All parameters of trades being opened are adjustable: take profit, stop loss, opening time, opening direction (may be both directions), lot of orders. The EA has 12 settings for different opening time, however the EA can also open trades at the same time if required. Just keep in mind that the EA can perform 12 various operations at different time and with different take profit, stop loss, etc. Settings: Lot_1 = 0.1 - lot for the first setti
FREE
Global Intel Invest Gold Scalping EA MT4
Dinesh Atmaram Agrawal
Experts
Global Intel Invest Gold Scalping EA work with gold scalping to give you best results. Timeframe: Works with current timeframe you have set (BEST WITH M1 and M5) You can backtest as per your need It will buy 0.01 lot per $100 and it will increase gradually as per the balance. ( If you have $1000 balance in your account it will trade with 0.1 lots) If you have any questions or query reach us via skype: globaladsmedia / whatsapp:      https://chat.whatsapp.com/Jn0ut8ywKLc3ES9TvC9wUJ&nbsp ; / e
Surprising
Eloizio Coelho Alves
Experts
O EA "Surprising" é um robô inteligente que abre ordens em momentos estratégicos, sempre buscando lucro e segurança da conta. Pode ser usado em vários ativos, mas provou ser mais lucrativo em Ouro. O timeframe M5 ou M30 é muito bom para este robô. Se houver uma única ordem aberta, ele a fechará usando o trailing stop, buscando o melhor lucro. Se o preço se mover na direção oposta à ordem aberta, ele abrirá uma nova ordem do mesmo tipo na próxima zona de suporte ou resistência para compensar a o
FREE
Fujiyama
Treccante LLC
3 (3)
Experts
There may be a problem with the EA. The account has been restricted without any particular explanation, and I am unable to delete the EA. As I will be conducting an investigation, please be careful when using it. We recommend testing on a demo account. I am also restricted from posting comments, so I’m sorry that I cannot reply at the moment. Please wait for a while. A high-performance EA “FUJIYAMA” developed with cutting-edge correlation coefficient analysis algorithms, which increased $10,
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
MoveTribleAverage
Vladislav Filippov
Experts
MoveTribleAverage is an automated trading advisor. The software content of the robot is replete with calibrated, empirically effective and efficient functions for instrument analysis, trend assessment and algorithmic filtering of the entry point. A neurocomponent is also integrated into the advisor, which is responsible for the precedent assessment of a potential deal for relevance in the timeframe conjuncture. This system of evaluation and implicit verification of the transaction allows the ad
Plate EA Version
Niklas Templin
Experts
THE PLATE EA IC Market or FTMO Recomment Broker. This EA „PLATE“ BUY and SELL in one.  Only DE40 with this Standart Settings (You can Change the Take Profit to 500 for other Endpoints or the Stopp Loss to 60 or higher) M1, M5, M15, M30, H1. Minumum 1000$/€ ...Lot 1 in first Week. The EA work with a small Stop Loss and a good Take Profit Risk Ratio. When you a undecided or have any Question write me a Message.
FREE
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Experts
Requirement for the EA use : the EA needs a low spread (recommended spread value is 2) and minimum slippage! Systems that operate based on Bollinger waves signals are considered to be among the systems with the best results and reliability. The Oblivion Expert Advisor also belongs to such systems. In addition to Bollinger waves, the Expert Advisor uses the following indicators: Stochastic and Moving Average. The EA does not use Martingale and grid systems! Recommended Expert Advisor operation t
FREE
TokyoSessionEA
Nikolaos Pantzos
4.67 (3)
Experts
It's an expert to use prices action and trade level to open each order. Expert can to trade up 12 pairs, uses the corresponding default setting for each pair. Default settings are good for EURUSD pair and IC Markets broker. Time Frame: H1 Parameters PresetsParameters = Uses prosets parameters (12 pairs). Broker GMT Offset = Set broker different time from GMT time. Time Frame Use = Time frame of chart to run expert. Type Of Signals = Mode of signals. Time Set Levels = Time set levels to trade.
FREE
Unleashed False Breakout EA
ENTWINED
Experts
Unleashed  False Breakout EA strategy trade idea is   Support & Resistance key level of price action. Price breakout  Support & Resistance  than reverse in the zone. Before execute order horizontal line will appear on the key level of  Support & Resistance .When there's open order and losses, it will automatically recover the amount of losses on the next execute order as profit. Blue (support) Pink (resistance) Timeframe: M30 H1 Currency: USDCAD EURUSD XAUUSD *Note on the input take profit in (
FREE
MinotaurGuardian
Haruki Teranaka
4.67 (3)
Experts
Introduisez le Minotaure Guardian dans votre trading pour devenir un gagnant dans le labyrinthe du marché. Cet Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués pour déterminer automatiquement le meilleur timing de transaction en fonction d'indicateurs tels que RSI et MFI. Nous proposons les meilleures stratégies de trading en répondant avec flexibilité aux diverses conditions du marché et en les optimisant constamment. Caractéristiques principales: Système d'auto-optimisation : détermine to
FREE
Gbpjpy Macd Trader MT4
Tomas Vanek
Experts
The GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 220100009 Main Chart: Cu
FREE
Bonnitta EA
Ugochukwu Mobi
3.1 (20)
Experts
Bonnitta EA est basé sur la stratégie Pending Position (PPS) et un algorithme de trading secret très avancé. La stratégie de Bonnitta EA est une combinaison d'un indicateur personnalisé secret, de lignes de tendance, de niveaux de support et de résistance (action sur les prix) et de l'algorithme de trading secret le plus important mentionné ci-dessus. N'ACHETEZ PAS UN EA SANS AUCUN TEST EN ARGENT RÉEL DE PLUS DE 3 MOIS, IL M'A PRIS PLUS DE 100 SEMAINES (PLUS DE 2 ANS) POUR TESTER BONNETTA EA E
HFTslow EA
Niklas Templin
3.5 (6)
Experts
HFT EA -Set in Pictures -DE40, US30, US500, USTEC -IC Market Recomment Broker -EA can Trade with every Broker  only DE40 with this Standart Settings (Change the Compare Count to 3 or higher 10 for better Results) for other Indizes or Pairs Set the Stop Loss x10 to actuall Spread or higher, and Set Take Profit x40 from Spread, PriceOffset x4 from Spread or higher Recomment  M5, M15, M30, H1, D1 minimum 1000$/€ ...Lot 1 in first 3 Weeks Expert have auto Lot Settings, to delete auto Lot...Set Volu
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Paradise MT4
Lasse Mathias Baagoe S Christensen
Experts
Welcome to Paradise EA, an Expert Advisor designed for trading on Gold (XAU/USD), US30, and US100 (NASDAQ) on the MetaTrader 4 platform. This EA is built on a high-low breakout strategy. Paradise EA is a rules-based system that focuses on clear trade management and execution. Key Features: Precision Breakout Strategy : The EA identifies and places pending orders at critical support and resistance levels. Intelligent Trade Management : Once a position reaches profitability, a dynamic trailing
FREE
Engulfing Pro
Yeoh Kia Gee
Experts
Engulfing Pro EA 1. OVERVIEW The Engulfing Pattern EA is an automated trading system that identifies and trades bullish and bearish engulfing candlestick patterns. It includes built-in risk management features and dynamic stop-loss/take-profit calculations based on ATR (Average True Range). 2. Unique Features    Detects bullish and bearish engulfing patterns for trade entry. Confirms engulfing patterns based on candlestick formations. RSI Filter for Trade Confirmation (Optional): Uses Relativ
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
GbpJpy H1 EA4
Robin Obrusnik
Experts
The EA was developed for the currency pair GBPJPY time frame H1 . The strategy is built for intraday/swing trading - no scalping, martingale, grid, etc. The EA pass through rigorous testing of robustness and is tested on over 18 years of data with 99% modeling quality! Is intend for GBPJPY H1. EA is designed for UTC+2 timezone with New York DST (EST+7). This is a long-term strategy that makes 2-5 trades per month on average - if you want more trades, more profits, risk diversification and a smo
FREE
MACD Trading
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Experts
Get the MT5 version here ! Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol m
Free RSI EA
Tonny Obare
3.5 (6)
Experts
Free RSI expert advisor is a completely free expert advisor that trades using rsi level crosses. You can set which levels the Ea should use to open and close trades. The various settings are explained below. NOTE: The default settings are just place holders and not necessarily the best. Use the settings that best suites you or your strategy. Lots - This is the lot size of the EAs trades. 0.1 is the default setting. AllowBuy - Set to true to allow buy trades. This setting is true by default. Allo
FREE
Classic RangeBreakOut
Yajaira Thibisay Martinez Jaimes
Experts
Classic Range BreakOut Expert Advisor "The opening  range breakout strategy  is a logical and repeatable  strategy  that involves traders building firm market direction biases after price  breaks  above or below the market defined opening price  range  of a session" You can select the number of bars and width in pips.  Works in all pairs. RECOMMENDED: test first in a Demo account for 1 or 2 weeks. 
FREE
Fixed SL TP Simple EA
Debashish Sahu
Experts
Fixed SL TP Simple EA use Breakout Strategy on Range  to enter into the trade. This is my first design for a fixed risk trading system. So profit gain will be not that great. Check out this new EA with better profit on fixed SL -  Trend Following Expert Advisor You will either make money on a trade or lose money on it. Be a man and simply move on to the nest trade setup. This EA DO NOT USE any kind of risky money management like (Martingale or Grid) system to recover your losses. The EA  us
CatchTheWave EASY
Sergey Kruglov
Experts
The " CatchTheWave EASY " adviser is a lightweight version of the adviser of the same name. This Expert Advisor uses many different strategies to determine the most accurate entry points into the market. One of the key features of " CatchTheWave EASY " is the use of a grid when trading. This means that the Expert Advisor creates orders at various price levels, providing a potentially profitable position in any direction of the market. In addition, the Expert Advisor has the ability to effectiv
FREE
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Experts
The Expert Advisor places pending orders at the points of the Parabolic Sar indicator. After installation, it moves the order after the indicator. You can configure to open orders only BuyStop or only SellStop, if necessary. By default, pending orders are placed for both buy and sell. In addition to the Parapolic Sar indicator, this Expert Advisor uses other indicators for a more correct solution for opening a position. For example, it identifies divergences and convergences by different indicat
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
BB Scalping
Vasiliy Strukov
Experts
BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Plus de l'auteur
Quantum Arrow
Nikhil T K
Indicateurs
Quantum Arrow est un indicateur puissant non repaint , spécialement conçu pour la période M15 de XAUUSD (fonctionne sur n'importe quel symbole et n'importe quelle période). L'indicateur propose de nombreuses options utiles telles que des alertes, des pop-ups, des notifications push , etc. Il offre également la possibilité d'ajuster les paramètres de l'indicateur selon les préférences des utilisateurs. Le prix du produit est très abordable par rapport à son utilisation et à la qualité des signaux
Fibonacci Sessions
Nikhil T K
Indicateurs
L’Indicateur Fibonacci Sessions est un outil de trading puissant conçu pour le scalping de précision et les stratégies intrajournalières.  Il trace automatiquement les principaux niveaux de Fibonacci pour les sessions de New York, Londres et Asie, offrant aux traders une vision claire de la dynamique des prix à travers les marchés majeurs.  Des « Zones Dorées » uniques sont mises en évidence dans chaque session, là où le prix réagit le plus.  Cela crée des zones hautement fiables pour les retou
FREE
Gold Wallet
Nikhil T K
Experts
Gold Wallet EA – Expert Advisor Optimisé pour une Croissance Constante Gold Wallet EA est un robot de trading hautement optimisé, conçu pour offrir des performances fiables, même sur de petits comptes à partir de $500. Avec quatre modes de fonctionnement flexibles, il s’adapte aux différents profils de risque et objectifs de trading. Découvrez ci-dessous les captures d’écran des résultats. Même en mode Haut Risque, le drawdown max n’a été que d’environ $250, tout en générant près de $1,500 en
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis