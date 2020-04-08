La Philosophie Veritas

Après de nombreuses années dans l'industrie, nous sommes convaincus que les modèles statiques ne fonctionnent pas sur ces marchés. Veritas — est la preuve que seul un modèle dynamique peut l'emporter. Nous avons conçu ce robot sur la base de deux principes : une transparence totale et aucune logique statique. L'algorithme s'adapte en permanence aux conditions du marché, car chaque jour sur le marché est unique.

Notre objectif n'est pas seulement de vendre un produit dans un bel emballage. Nous vous offrons un outil qui fonctionne.

**Consultez mon profil si vous souhaitez obtenir le robot gratuitement.**

Simplicité et Sécurité — Notre Priorité

Le principal avantage de Veritas EA est sa simplicité délibérée. Nous avons pris en charge tout le travail complexe d'optimisation pour vous. Le robot n'a pas des dizaines de paramètres d'entrée déroutants.

Pourquoi ? Nous pensons qu'un trader ne devrait pas avoir à être un programmeur. La plupart des pertes sont dues à des réglages incorrects basés sur la cupidité humaine, et par conséquent, à blâmer les auteurs pour un mauvais produit. Nous avons éliminé ce facteur.

Avec Veritas EA, c'est simple : attachez-le au graphique, et il fonctionne. Le robot s'adapte à la taille de votre dépôt et gère le risque pour vous.

Stratégie et Caractéristiques Clés

✅ Logique Adaptative : Le cœur du robot est basé sur nos 3 indicateurs personnalisés. Le système n'utilise pas de schémas statiques — les tailles de lot, les points d'entrée et de sortie sont toujours dynamiques.

✅ Aucune Méthode Risquée : Pas de Martingale agressive ni de grilles. Chaque configuration est protégée.

✅ Filtre d'Actualités Avancé : Le robot analyse le calendrier en temps réel et interrompt le trading lors des actualités à fort impact (High Impact News).

✅ Panneau d'Information (ShowStats) : Toutes les statistiques clés (solde, spread, profit) sont affichées directement sur le graphique.

Recommandations pour des Performances Stables

Instrument de Trading : XAUUSD (Or)

XAUUSD (Or) Période : M5

M5 Dépôt Recommandé : à partir de 1 000 $ (maximum 100 000 $)

à partir de 1 000 $ (maximum 100 000 $) Effet de Levier : 1:500 ou plus.

1:500 ou plus. Brokers Recommandés : MonetaMarkets, ICMarkets, XMGlobal, LiteFinance, Switchmarket, Vantage, Exness. (Nous recommandons vivement d'utiliser uniquement des comptes avec des spreads faibles.)

⭐ RÉGLAGE IMPORTANT DE L'HEURE (DÉCALAGE GMT)

Veritas EA utilise des filtres temporels complexes. Pour qu'ils fonctionnent correctement, il est essentiel de synchroniser correctement l'heure du robot avec l'heure de votre broker. Dans le paramètre BrokerDataGMTOffset, vous devez spécifier le décalage horaire de votre broker par rapport au GMT. Par exemple : Si l'heure de votre broker est GMT+3, réglez le paramètre sur 3 .

. Si l'heure de votre broker est GMT+2, réglez le paramètre sur 2. Vous pouvez généralement trouver le décalage GMT de votre broker sur son site web ou dans la fenêtre "Observation du marché" du terminal. Un réglage incorrect entraînera un déclenchement du filtre d'actualités au mauvais moment.

⚠️ NOTE IMPORTANTE SUR LE BACKTESTING

Effectuez les tests sur des comptes réels, car les cotations des comptes de démonstration peuvent différer. Utilisez le mode de modélisation "Chaque tick basé sur des ticks réels" (Every Tick Based on Real Ticks) pour une qualité de 99.9%. Les résultats du backtesting différeront du trading en direct ! Le filtre d'actualités ne fonctionne qu'en temps réel et ne peut pas analyser les actualités futures sur des données historiques.

Description des paramètres d'entrée (Inputs)

ShowStats : true/false — active ou désactive le panneau d'information sur le graphique.

true/false — active ou désactive le panneau d'information sur le graphique. MagicNumber : Un numéro unique pour les ordres du robot.

Un numéro unique pour les ordres du robot. BrokerDataGMTOffset : Le paramètre le plus important pour la synchronisation de l'heure. Spécifiez le décalage GMT de votre broker (par ex., "3" pour GMT+3).

Le paramètre le plus important pour la synchronisation de l'heure. Spécifiez le décalage GMT de votre broker (par ex., "3" pour GMT+3). EnableNewsFilter : true/false — activer/désactiver le filtre d'actualités.

true/false — activer/désactiver le filtre d'actualités. NewsBlockMinutesBefore : Combien de minutes avant une actualité pour arrêter le trading.

Combien de minutes avant une actualité pour arrêter le trading. NewsBlockMinutesAfter : Combien de minutes après une actualité pour ne pas trader.

Combien de minutes après une actualité pour ne pas trader. FilterHighImpact/MediumImpact/LowImpact : true/false — filtrer les actualités de haute, moyenne ou faible importance.

true/false — filtrer les actualités de haute, moyenne ou faible importance. ShowNewsOnChart : true/false — montrer sur le graphique les lignes des prochaines actualités.

Veuillez ne pas désactiver le filtre d'actualités si vous ne voulez pas subir de drawdowns importants. N'interférez pas avec le travail de l'algorithme.

🎁 Offre Spéciale 🎁

Comment obtenir Veritas EA GRATUITEMENT et recevoir du cashback ?

Vous avez la possibilité d'obtenir notre robot gratuitement et de recevoir du cashback pour chaque transaction. Nous croyons en la construction d'une communauté forte, et cela fait partie de notre philosophie.

Pour ce faire, contactez-nous et découvrez les conditions du partenariat.