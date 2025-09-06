La Filosofia di Veritas

Dopo molti anni nel settore, ci siamo convinti che i modelli statici non funzionano in questi mercati. Veritas — è la prova che solo un modello dinamico può vincere. Abbiamo costruito questo robot basandoci su due principi: totale trasparenza e nessuna logica statica. L'algoritmo si adatta costantemente alle condizioni di mercato, perché ogni giorno sul mercato è unico.

Il nostro obiettivo non è solo vendere un prodotto in una bella confezione. Vi offriamo uno strumento che funziona.

Semplicità e Sicurezza — La Nostra Priorità

Il vantaggio principale di Veritas EA è la sua semplicità voluta. Abbiamo svolto tutto il complesso lavoro di ottimizzazione per voi. Il robot non ha dozzine di parametri di input confusionari.

Perché? Crediamo che un trader non debba essere un programmatore. La maggior parte delle perdite avviene a causa di impostazioni errate basate sull'avidità umana, e di conseguenza, incolpando gli autori per un cattivo prodotto. Abbiamo eliminato questo fattore.

Con Veritas EA è semplice: lo installi sul grafico e funziona. Il robot si adatta alle dimensioni del tuo deposito e gestisce i rischi per te.

Strategia e Caratteristiche Principali

✅ Logica Adattiva: Il cuore del robot si basa sui nostri 3 indicatori personalizzati. Il sistema non utilizza pattern statici — le dimensioni dei lotti, i punti di ingresso e di uscita sono sempre dinamici.

Raccomandazioni per Prestazioni Stabili

Strumento di Trading: XAUUSD (Oro)

XAUUSD (Oro) Timeframe: M5

M5 Deposito Raccomandato: da $1,000 (massimo $100,000)

da $1,000 (massimo $100,000) Leva Finanziaria: 1:500 o superiore.

1:500 o superiore. Broker Raccomandati: MonetaMarkets, ICMarkets, XMGlobal, LiteFinance, Switchmarket, Vantage, Exness. (Raccomandiamo vivamente di utilizzare solo conti con spread bassi.)

⭐ IMPOSTAZIONE ORARIA IMPORTANTE (OFFSET GMT)

Veritas EA utilizza complessi filtri basati sul tempo. Per il loro corretto funzionamento, è criticamente importante sincronizzare l'ora del robot con l'ora del server del tuo broker. Nel parametro BrokerDataGMTOffset, devi specificare l'offset orario del tuo broker rispetto al GMT. Ad esempio: Se l'ora del tuo broker è GMT+3, imposta la configurazione su 3 .

. Se l'ora del tuo broker è GMT+2, imposta la configurazione su 2. Di solito puoi trovare l'offset GMT del tuo broker sul loro sito web o nella finestra "Market Watch" nel terminale. Un'impostazione errata causerà l'attivazione del filtro notizie al momento sbagliato.

⚠️ UNA NOTA IMPORTANTE SUL BACKTESTING

Esegui i test su conti reali, poiché le quotazioni dei conti demo possono differire. Utilizza la modalità di modellazione "Ogni tick basato su tick reali" (Every Tick Based on Real Ticks) per una qualità del 99.9%. I risultati del backtesting differiranno dal trading dal vivo! Il Filtro Notizie funziona solo in tempo reale e non può analizzare notizie future su dati storici.

Descrizione dei parametri di input (Inputs)

ShowStats: true/false — abilita o disabilita il pannello informativo sul grafico.

true/false — abilita o disabilita il pannello informativo sul grafico. MagicNumber: Un numero unico per gli ordini del robot.

Un numero unico per gli ordini del robot. BrokerDataGMTOffset: Il parametro più importante per la sincronizzazione dell'ora. Specifica l'offset GMT del tuo broker (es. "3" per GMT+3).

Il parametro più importante per la sincronizzazione dell'ora. Specifica l'offset GMT del tuo broker (es. "3" per GMT+3). EnableNewsFilter: true/false — abilitare/disabilitare il filtro notizie.

true/false — abilitare/disabilitare il filtro notizie. NewsBlockMinutesBefore: Quanti minuti prima di una notizia per interrompere il trading.

Quanti minuti prima di una notizia per interrompere il trading. NewsBlockMinutesAfter: Quanti minuti dopo una notizia per non operare.

Quanti minuti dopo una notizia per non operare. FilterHighImpact/MediumImpact/LowImpact: true/false — filtrare notizie di alta, media o bassa importanza.

true/false — filtrare notizie di alta, media o bassa importanza. ShowNewsOnChart: true/false — mostrare sul grafico le linee delle prossime notizie.

Per favore, non disabilitate il filtro delle notizie se non volete incorrere in ampi drawdown. Non interferite con il lavoro dell'algoritmo.

