Veritas EA: Algoritmik Ticaretin Yeniden Tanımlanması

Veritas Felsefesi Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübemizden sonra, bu piyasalarda statik modellerin işe yaramadığına ikna olduk. Veritas, yalnızca dinamik bir modelin kazanabileceğinin kanıtıdır. Bu robotu iki ilke üzerine kurduk: tam şeffaflık ve sıfır statik mantık. Piyasadaki her gün benzersiz olduğu için, algoritma sürekli olarak piyasa koşullarına uyum sağlar. Amacımız sadece güzel bir ambalaj içinde bir ürün satmak değil. Size gerçekten işe yarayan bir araç sunuyoruz.

Önceliğimiz Basitlik ve Güvenlik Veritas EA'nın ana avantajı, bilinçli olarak tasarlanmış basitliğidir. Tüm karmaşık optimizasyon işini sizin için biz üstlendik. Robotun kafa karıştırıcı onlarca giriş parametresi yoktur.

Neden? Bir yatırımcının programcı olması gerekmediğine inanıyoruz. Kayıpların çoğu, insan açgözlülüğüne dayalı yanlış ayarlardan kaynaklanır ve sonuç olarak yazarlar kötü bir ürünle suçlanır. Biz bu faktörü ortadan kaldırdık.

Veritas EA ile her şey basit: grafiğe ekleyin ve çalışsın. Robot, depozitonuzun büyüklüğüne uyum sağlar ve riski sizin için yönetir.

Strateji ve Temel Özellikler

✅ Adaptif Mantık: Robotun çekirdeği, bize ait 3 özel göstergeye dayanmaktadır. Sistem statik kalıplar kullanmaz; lot büyüklükleri, giriş ve çıkış noktaları her zaman dinamiktir.

✅ Riskli Yöntemler Yok: Agresif Martingale veya grid (ızgara) stratejileri yoktur. Her kurulum korunmaktadır.

✅ Gelişmiş Haber Filtresi: Robot, ekonomik takvimi gerçek zamanlı olarak analiz eder ve yüksek etkili haberler (High Impact News) sırasında ticareti duraklatır.

✅ Bilgi Paneli (ShowStats): Tüm önemli istatistikler (bakiye, spread, kâr) doğrudan grafiğinizde görüntülenir.

İstikrarlı Performans İçin Öneriler

Ticaret Enstrümanı: XAUUSD (Altın)

Zaman Dilimi: M5

Önerilen Depozito: 1.000 $'dan başlayan (maksimum 100.000 $)

Kaldıraç: 1:500 veya daha yüksek.

Önerilen Brokerlar: MonetaMarkets, ICMarkets, XMGlobal, LiteFinance, Switchmarket, Vantage, Exness. (Yalnızca düşük spreadli hesaplar kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.)

⭐ ÖNEMLİ ZAMAN AYARI (GMT OFSETİ) Veritas EA, karmaşık zaman tabanlı filtreler kullanır. Bunların doğru çalışması için robotun zamanını broker'ınızın sunucu saatiyle doğru bir şekilde senkronize etmek kritik öneme sahiptir. BrokerDataGMTOffset parametresinde, broker'ınızın GMT'ye göre zaman ofsetini belirtmeniz gerekir. Örneğin:

Broker'ınızın saati GMT+3 ise, ayarlarda 3 değerini girin.

Broker'ınızın saati GMT+2 ise, 2 değerini girin. Genellikle broker'ınızın GMT ofsetini resmi web sitesinde veya terminaldeki "Piyasa Gözlemi" penceresinde bulabilirsiniz. Yanlış bir ayar, haber filtresinin yanlış zamanda tetiklenmesine neden olacaktır.

⚠️ GERİYE DÖNÜK TEST (BACKTESTING) HAKKINDA ÖNEMLİ NOT En doğru sonuçları elde etmek için lütfen şu kurallara uyun:

Demo fiyatları farklılık gösterebileceğinden, testleri canlı hesaplarda çalıştırın.

%99.9 kalite için "Gerçek fiyat verilerine dayalı her fiyat değişimi" (Every Tick Based on Real Ticks) modelleme modunu kullanın.

Geriye dönük test sonuçları, canlı ticaretten farklı olacaktır! Haber Filtresi yalnızca gerçek zamanlı olarak çalışır ve geçmiş verilerdeki gelecekteki haberleri analiz edemez.

Giriş Parametreleri Açıklaması (Inputs)

ShowStats: true/false — grafikteki bilgi panelini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

MagicNumber: Robotun emirleri için benzersiz numara.

BrokerDataGMTOffset: Zaman senkronizasyonu için en önemli parametre. Broker'ınızın GMT ofsetini belirtin (örneğin, GMT+3 için "3").

EnableNewsFilter: true/false — haber filtresini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

NewsBlockMinutesBefore: Bir haber açıklanmadan kaç dakika önce ticareti durduracağı.

NewsBlockMinutesAfter: Bir haberden sonra kaç dakika işlem yapmayacağı.

FilterHighImpact/MediumImpact/LowImpact: true/false — yüksek, orta veya düşük etkili haberleri filtreler.

ShowNewsOnChart: true/false — grafikte yaklaşan haberler için çizgiler gösterir.

Lütfen, büyük düşüşler yaşamak istemiyorsanız haber filtresini devre dışı bırakmayın. Algoritmanın çalışmasına müdahale etmeyin.

🎁 Özel Teklif 🎁 Veritas EA'yı ÜCRETSİZ olarak nasıl edinebilir ve geri ödeme (cashback) kazanabilirsiniz? Robotumuzu ücretsiz olarak edinme ve her işlem için geri ödeme kazanma fırsatınız var. Güçlü bir topluluk oluşturmaya inanıyoruz ve bu bizim felsefemizin bir parçasıdır. Bunun için bizimle iletişime geçerek ortaklık şartlarımızı öğrenebilirsiniz.