TrenderFlex PRO

🎯 TrendFlex Pro - Système Professionnel de Canaux Adaptatifs

TrendFlex Pro est un indicateur innovant de nouvelle génération qui utilise des enveloppes gaussiennes adaptatives pour identifier avec précision les niveaux de support et de résistance dynamiques. L'indicateur s'ajuste automatiquement à la volatilité du marché et génère des signaux de trading de haute précision.

Avantages Clés :

  • Technologie Adaptative - s'ajuste automatiquement à tout instrument et horizon de temps
  • Deux Modes de Fonctionnement - Dynamique (avec redessin) et Statique (sans redessin)
  • Signaux Intelligents - filtre les fausses cassures avec confirmation
  • Statistiques Visuelles - panneau intégré du taux de réussite des signaux
  • Polyvalence - fonctionne sur le Forex, les indices, les cryptomonnaies, les actions
  • Optimisé - charge minimale sur le terminal

📊 Comment Ça Marche :

L'indicateur utilise la pondération gaussienne pour construire un canal adaptatif autour du prix. Contrairement aux canaux standards, TrendFlex Pro modifie dynamiquement la largeur des bandes en fonction de la volatilité du marché, ce qui lui permet de :

  • 📈 Identifier avec précision les moments de surachat/survente
  • 🎯 Saisir les retournements de tendance aux extrêmes
  • 💰 Entrer sur le marché lors de cassures avec une forte probabilité de poursuite du mouvement

🚀 Signaux de Trading :

SIGNAL D'ACHAT (BUY) :

  • 🟢 Apparaît lorsque le prix clôture EN DESSOUS de la bande inférieure du canal
  • 🟢 Une flèche verte apparaît sous la bougie
  • 🟢 Logique : Le marché est survendu, un rebond à la hausse est attendu

SIGNAL DE VENTE (SELL) :

  • 🔴 Apparaît lorsque le prix clôture AU-DESSUS de la bande supérieure du canal
  • 🔴 Une flèche rouge apparaît au-dessus de la bougie
  • 🔴 Logique : Le marché est suracheté, une correction à la baisse est attendue

⚙️ Paramètres d'Entrée :

Réglages Principaux de TrendFlex :

Paramètre Par défaut Description
Flex Bandwidth 8.0 Largeur de la fenêtre gaussienne. Valeur plus élevée = lignes plus lisses
Flex Multiplier 3.0 Multiplicateur du canal. Plus élevé = canal plus large
Price Source PRICE_CLOSE Source de prix pour le calcul (Close/Open/High/Low/Median/Typical)

Réglages des Signaux :

Paramètre Par défaut Description
Show Trading Signals true Afficher les flèches de signal
Signal Arrow Size 3 Taille des flèches (1-5)
Alert on New Signals false Alertes sonores pour les nouveaux signaux

Réglages d'Affichage :

Paramètre Par défaut Description
Dynamic Repainting Mode true Mode dynamique (true) ou mode statique (false)
Upper Band Color Turquoise Couleur de la bande supérieure
Lower Band Color Red Couleur de la bande inférieure

📈 Modes de Fonctionnement :

1. Mode Dynamique (Dynamic Mode)

  • ✨ Redessine le canal en temps réel
  • ✨ Précision maximale pour la situation actuelle
  • ✨ Idéal pour l'analyse et la recherche de points d'entrée

2. Mode Statique (Static Mode)

  • 🔒 Ne redessine pas les valeurs historiques
  • 🔒 Convient pour tester des stratégies
  • 🔒 Les signaux sont fixés de manière permanente

💡 Recommandations d'Utilisation :

Réglages Optimaux pour Différents Styles :

Scalping (M1-M15) :

Flex Bandwidth: 5-7 Flex Multiplier: 2.0-2.5 Dynamic Mode: true

Day Trading (M30-H4) :

Flex Bandwidth: 8-10 Flex Multiplier: 3.0-3.5 Dynamic Mode: true

Trading à Long Terme (D1-W1) :

Flex Bandwidth: 12-15 Flex Multiplier: 3.5-4.0 Dynamic Mode: true

🎯 Stratégies de Trading :

Stratégie 1 : Rebond sur les Limites

  • Acheter sur un signal BUY, en visant le milieu du canal
  • Vendre sur un signal SELL, en visant le milieu du canal
  • Stop-loss : 10-20 points au-delà de la limite du canal

Stratégie 2 : Cassure avec Continuation

  • Entrer sur un signal dans la direction de la tendance principale
  • Maintenir la position jusqu'à ce que la limite opposée soit atteinte
  • Prendre des bénéfices partiels aux niveaux clés

📊 Le panneau de statistiques inclut :

  • 📈 Nombre de signaux d'achat/vente
  • 📊 Nombre total de signaux
  • ✅ Taux de Réussite - pourcentage de signaux réussis
  • 🕐 Horizon de temps et symbole actuels

⚠️ Informations Importantes :

  • ⚡ L'indicateur ne redessine PAS les signaux (flèches)
  • ⚡ Fonctionne sur tous les types de comptes (ECN, Standard, Cent)
  • ⚡ Compatible avec MT5 build 2000 et supérieur
  • ⚡ Prend en charge toutes les paires de devises et les CFD

🚀 Avantages de TrendFlex Pro :

  1. Précision Mathématique - utilise une fonction gaussienne pour le lissage
  2. Adaptabilité - s'ajuste automatiquement à la volatilité
  3. Polyvalence - tous instruments et horizons de temps
  4. Visualisation - affichage magnifique avec la technologie Canvas
  5. Performance - code optimisé
  6. Support - mises à jour et améliorations régulières

💬 Support et Mises à Jour :

✉️ Support technique et réponses aux questions dans la section des commentaires
🔄 Mises à jour gratuites pour tous les acheteurs
📚 Documentation détaillée et exemples d'utilisation

© 2024 FOREX BP | TrendFlex Pro Trading System

Tradez en toute confiance avec une technologie de pointe !

Plus de l'auteur
Burning Scalper
Stepan Sinic
Indicateurs
Burning Scalper - Advanced MFI Trading System Indicator Description Burning Scalper is a comprehensive trading system based on an enhanced Money Flow Index (MFI) indicator, designed for precise identification of market entry and exit points. The indicator combines volume and price analysis, providing traders with a complete picture of market dynamics. Key Features Intelligent Trading Signals The indicator automatically identifies optimal market entry points by analyzing extre
FREE
MT5 to Telegram Repeater
Stepan Sinic
Utilitaires
### Panneau Telegram FTBP - Votre Centre de Notification sur le Graphique Le **Panneau Telegram FTBP** n'est pas seulement un Expert Advisor, mais un outil complet pour les traders qui souhaitent recevoir des notifications instantanées de leurs transactions sur Telegram et gérer le style visuel de leur terminal. Le produit est entièrement gratuit ! ### Caractéristiques Principales * **Notifications instantanées sur Telegram :** Recevez des alertes pour chaque transaction ouverte et fermée, y
Veritas EA
Stepan Sinic
Experts
Veritas EA : Une Réinvention du Trading Algorithmique La Philosophie Veritas Après de nombreuses années dans l'industrie, nous sommes convaincus que les modèles statiques ne fonctionnent pas sur ces marchés. Veritas — est la preuve que seul un modèle dynamique peut l'emporter. Nous avons conçu ce robot sur la base de deux principes : une transparence totale et aucune logique statique. L'algorithme s'adapte en permanence aux conditions du marché, car chaque jour sur le marché est unique. Notre ob
Chart Revolution EA
Stepan Sinic
Utilitaires
CHART REVOLUTION EA - Une Révolution dans le Trading Semi-Automatique ! Fatigué de l'interface standard et peu pratique de MT5 ? Oubliez le passage constant d'une fenêtre à l'autre et les calculs complexes ! Chart Revolution EA est un panneau de trading professionnel de nouvelle génération qui transformera votre graphique en un centre de commande complet pour le trader ! POURQUOI CHOISIR CHART REVOLUTION ? Tout sur un seul écran - plus de fenêtres superflues Exécution instantanée - ouvr
BluePrint Adaptive Trader
Stepan Sinic
Indicateurs
BluePrint Adaptive Trader - Professional Trading System Advanced Channel Trading System based on our proprietary TrenderFlex PRO algorithm Learn more about TrenderFlex PRO KEY FEATURES • TrenderFlex PRO Channel Technology - Advanced channel calculation based on our proven algorithm • Adaptive Risk Management - Automatic TP/SL calculation based on channel width • Win Rate Statistics - Real-time tracking of TP1, TP2, TP3 success rates • Multi-Timeframe Analysis - Monitor 7 timeframes simultaneou
Reflex Panel
Stepan Sinic
Utilitaires
CHART REVOLUTION EA - Une Révolution dans le Trading Semi-Automatique ! Fatigué de l'interface standard et peu pratique de MT5 ? Oubliez le passage constant d'une fenêtre à l'autre et les calculs complexes ! Chart Revolution EA est un panneau de trading professionnel de nouvelle génération qui transformera votre graphique en un centre de commande complet pour le trader ! POURQUOI CHOISIR CHART REVOLUTION ? Tout sur un seul écran - plus de fenêtres superflues Exécution instantanée - ouvr
Filtrer:
Aravind Kolanupaka
9435
Aravind Kolanupaka 2025.09.17 14:52 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

prozall
683
prozall 2025.09.17 14:21 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Findolin
1489
Findolin 2025.09.08 16:47 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Stepan Sinic
1441
Réponse du développeur Stepan Sinic 2025.09.08 17:28
Hello 👋 Thank you for your feedback!
Spark690
231
Spark690 2025.09.08 12:13 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Stepan Sinic
1441
Réponse du développeur Stepan Sinic 2025.09.08 12:15
Благодарим за ваш отзыв !
Aleksandr Bobrov
121
Aleksandr Bobrov 2025.09.08 10:31 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Stepan Sinic
1441
Réponse du développeur Stepan Sinic 2025.09.08 10:32
Good Morning ! Thank you for your feedback!
Répondre à l'avis