TrenderFlex PRO

🎯 TrendFlex Pro - Système Professionnel de Canaux Adaptatifs

TrendFlex Pro est un indicateur innovant de nouvelle génération qui utilise des enveloppes gaussiennes adaptatives pour identifier avec précision les niveaux de support et de résistance dynamiques. L'indicateur s'ajuste automatiquement à la volatilité du marché et génère des signaux de trading de haute précision.

⚡ Avantages Clés :

✅ Technologie Adaptative - s'ajuste automatiquement à tout instrument et horizon de temps

- s'ajuste automatiquement à tout instrument et horizon de temps ✅ Deux Modes de Fonctionnement - Dynamique (avec redessin) et Statique (sans redessin)

- Dynamique (avec redessin) et Statique (sans redessin) ✅ Signaux Intelligents - filtre les fausses cassures avec confirmation

- filtre les fausses cassures avec confirmation ✅ Statistiques Visuelles - panneau intégré du taux de réussite des signaux

- panneau intégré du taux de réussite des signaux ✅ Polyvalence - fonctionne sur le Forex, les indices, les cryptomonnaies, les actions

- fonctionne sur le Forex, les indices, les cryptomonnaies, les actions ✅ Optimisé - charge minimale sur le terminal

📊 Comment Ça Marche :

L'indicateur utilise la pondération gaussienne pour construire un canal adaptatif autour du prix. Contrairement aux canaux standards, TrendFlex Pro modifie dynamiquement la largeur des bandes en fonction de la volatilité du marché, ce qui lui permet de :

📈 Identifier avec précision les moments de surachat/survente

🎯 Saisir les retournements de tendance aux extrêmes

💰 Entrer sur le marché lors de cassures avec une forte probabilité de poursuite du mouvement

🚀 Signaux de Trading :

SIGNAL D'ACHAT (BUY) :

🟢 Apparaît lorsque le prix clôture EN DESSOUS de la bande inférieure du canal

de la bande inférieure du canal 🟢 Une flèche verte apparaît sous la bougie

🟢 Logique : Le marché est survendu, un rebond à la hausse est attendu

SIGNAL DE VENTE (SELL) :

🔴 Apparaît lorsque le prix clôture AU-DESSUS de la bande supérieure du canal

de la bande supérieure du canal 🔴 Une flèche rouge apparaît au-dessus de la bougie

🔴 Logique : Le marché est suracheté, une correction à la baisse est attendue

⚙️ Paramètres d'Entrée :

Réglages Principaux de TrendFlex :

Paramètre Par défaut Description Flex Bandwidth 8.0 Largeur de la fenêtre gaussienne. Valeur plus élevée = lignes plus lisses Flex Multiplier 3.0 Multiplicateur du canal. Plus élevé = canal plus large Price Source PRICE_CLOSE Source de prix pour le calcul (Close/Open/High/Low/Median/Typical)

Réglages des Signaux :

Paramètre Par défaut Description Show Trading Signals true Afficher les flèches de signal Signal Arrow Size 3 Taille des flèches (1-5) Alert on New Signals false Alertes sonores pour les nouveaux signaux

Réglages d'Affichage :

Paramètre Par défaut Description Dynamic Repainting Mode true Mode dynamique (true) ou mode statique (false) Upper Band Color Turquoise Couleur de la bande supérieure Lower Band Color Red Couleur de la bande inférieure

📈 Modes de Fonctionnement :

1. Mode Dynamique (Dynamic Mode)

✨ Redessine le canal en temps réel

✨ Précision maximale pour la situation actuelle

✨ Idéal pour l'analyse et la recherche de points d'entrée

2. Mode Statique (Static Mode)

🔒 Ne redessine pas les valeurs historiques

🔒 Convient pour tester des stratégies

🔒 Les signaux sont fixés de manière permanente

💡 Recommandations d'Utilisation :

Réglages Optimaux pour Différents Styles :

Scalping (M1-M15) :

Flex Bandwidth: 5-7 Flex Multiplier: 2.0-2.5 Dynamic Mode: true

Day Trading (M30-H4) :

Flex Bandwidth: 8-10 Flex Multiplier: 3.0-3.5 Dynamic Mode: true

Trading à Long Terme (D1-W1) :

Flex Bandwidth: 12-15 Flex Multiplier: 3.5-4.0 Dynamic Mode: true

🎯 Stratégies de Trading :

Stratégie 1 : Rebond sur les Limites

Acheter sur un signal BUY, en visant le milieu du canal

Vendre sur un signal SELL, en visant le milieu du canal

Stop-loss : 10-20 points au-delà de la limite du canal

Stratégie 2 : Cassure avec Continuation

Entrer sur un signal dans la direction de la tendance principale

Maintenir la position jusqu'à ce que la limite opposée soit atteinte

Prendre des bénéfices partiels aux niveaux clés

📊 Le panneau de statistiques inclut :

📈 Nombre de signaux d'achat/vente

📊 Nombre total de signaux

✅ Taux de Réussite - pourcentage de signaux réussis

🕐 Horizon de temps et symbole actuels

⚠️ Informations Importantes :

⚡ L'indicateur ne redessine PAS les signaux (flèches)

⚡ Fonctionne sur tous les types de comptes (ECN, Standard, Cent)

⚡ Compatible avec MT5 build 2000 et supérieur

⚡ Prend en charge toutes les paires de devises et les CFD

🚀 Avantages de TrendFlex Pro :

Précision Mathématique - utilise une fonction gaussienne pour le lissage Adaptabilité - s'ajuste automatiquement à la volatilité Polyvalence - tous instruments et horizons de temps Visualisation - affichage magnifique avec la technologie Canvas Performance - code optimisé Support - mises à jour et améliorations régulières

💬 Support et Mises à Jour :

✉️ Support technique et réponses aux questions dans la section des commentaires

🔄 Mises à jour gratuites pour tous les acheteurs

📚 Documentation détaillée et exemples d'utilisation

© 2024 FOREX BP | TrendFlex Pro Trading System

Tradez en toute confiance avec une technologie de pointe !