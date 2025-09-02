Solarwind No Repaint mt5

Le Solarwind No Repaint est un oscillateur technique qui applique la Transformation de Fisher aux données de prix normalisées, créant un indicateur basé sur histogramme qui identifie les points de retournement potentiels du marché. Cet indicateur convertit les mouvements de prix en distribution normale gaussienne, rendant les motifs cycliques et les changements de momentum plus visibles pour les traders.

Fonctionnement L'indicateur traite les données de prix à travers plusieurs étapes computationnelles :

  1. Analyse Haut-Bas : Calcule le plus haut et le plus bas sur la période spécifiée
  2. Normalisation des Prix : Prend le point médian de la plage haut-bas de chaque barre et le normalise par rapport à la plage de période, échelonnant les valeurs entre -1 et +1
  3. Application de la Transformation Fisher : Applique la formule mathématique de Transformation Fisher 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) avec lissage
  4. Traitement des Signaux de Tendance : Génère des signaux directionnels basés sur les changements de valeurs et les seuils de momentum

Caractéristiques Clés

  • Affichage en Histogramme : Rendu sous forme de barres colorées dans une fenêtre d'indicateur séparée
  • Coloration Basée sur la Tendance : Barres vertes pour momentum haussier, barres rouges pour momentum baissier
  • Design Sans Repeinte : Utilise uniquement les barres complétées pour empêcher les changements de signal sur la barre actuelle
  • Sensibilité Adaptive : Système de seuil configurable pour filtrer le bruit du marché
  • Persistance des Signaux : Maintient la direction de tendance jusqu'à ce qu'un changement significatif de momentum survienne

Paramètres

  • Période (Extperiod) : Période de rétrospection pour les calculs haut-bas (défaut : 10)
  • Sensibilité du Signal : Seuil de changement requis pour de nouveaux signaux (défaut : 0.05)
  • Utiliser Barres Complétées : Empêche la repeinte en utilisant uniquement les barres terminées (défaut : true)
  • Utiliser Alerte : Active le système de notifications pour les changements de signal (défaut : false)
  • Largeur Histogramme : Épaisseur visuelle des barres d'histogramme (défaut : 2)

Applications de Trading

  • Évaluation du Momentum : Identifie la force et la direction du momentum des prix
  • Détection de Retournements : Aide à détecter les changements de tendance potentiels à travers les changements de momentum
  • Confirmation de Tendance : Valide l'action des prix avec l'analyse de momentum
  • Analyse Cyclique : Efficace pour identifier le comportement cyclique du marché
  • Timing d'Entrée : Fournit un biais directionnel spécifique barre par barre

Interprétation

  • Barres Vertes : Phase de momentum haussier — favoriser les positions longues
  • Barres Rouges : Phase de momentum baissier — favoriser les positions courtes
  • Barres Neutres (couleurs fanées) : Momentum faible — incertitude de tendance
  • Ligne Zéro : Point de référence pour les changements de direction du momentum
  • Valeurs Extrêmes : Lectures au-delà de ±2 peuvent signaler des retournements potentiels (dépend des paramètres)

Le Solarwind No Repaint fonctionne de manière optimale dans les marchés avec un comportement cyclique clair et travaille efficacement comme filtre de momentum lorsqu'il est combiné avec l'analyse de l'action des prix ou d'autres indicateurs techniques pour la confirmation des trades.


