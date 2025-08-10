Zigzag Modify

Introduction à l'indicateur ZigZag Optimized

L'indicateur ZigZag Optimized, développé par MetaQuotes Ltd. et mis à jour en version 2.00, est un outil puissant d'analyse technique sur la plateforme MetaTrader 5. Conçu pour identifier les points de retournement significatifs en reliant les pics et les creux, il offre une précision accrue aux traders.

Avantages clés

  • Support précis des divergences: Aide à déterminer des zones de prix raisonnables, assurant une compatibilité élevée avec les algorithmes de divergence, notamment avec RSI.
  • Filtrage avancé du bruit: Utilise InpNeighborCount et InpThresholdRatio pour détecter les valeurs aberrantes et ajuster les prix pour plus de stabilité.
  • Paramètres personnalisables: Propose des options d'entrée flexibles comme InpDepth (12), InpDeviation (5) et InpBackstep (3) pour une analyse sur mesure.
  • Améliorations visuelles: Inclut une option InpShowLabels pour afficher des étiquettes de prix aux points clés.
  • Performance optimisée: Code optimisé garantissant un fonctionnement fluide même avec de grands ensembles de données.

Applications

  • Analyse des tendances: Idéal pour identifier les principales tendances et les niveaux de support/résistance.
  • Analyse des vagues d'Elliott: Soutient la reconnaissance des motifs de vagues.
  • Détection des divergences: Améliore la précision des stratégies de trading basées sur les divergences.
  • Trading automatisé: Fournit des données fiables pour les systèmes de trading algorithmique.

Disponible sur le MT5 Market, cet indicateur est parfait pour les traders axés sur l'analyse des divergences. Pour ceux qui ont besoin du code, veuillez contacter directement l'auteur.
Date et heure : 02h40 +07, lundi 11 août 2025.


