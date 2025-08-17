NVP Oscillateur



est un indicateur technique avancé conçu pour aider les traders professionnels et particuliers à identifier avec précision les phases de surachat et de survente sur les marchés financiers. Basé sur des algorithmes de calcul optimisés, il fournit une lecture claire de la dynamique du marché à travers un oscillateur visuel simple et efficace.

Détection rapide des zones de retournement potentiel.

Convient au trading de tendance comme aux marchés en range.

Interface graphique claire et facile à interpréter.

Compatible avec tous les instruments financiers (Forex, indices, actions, cryptomonnaies, métaux).

Utilisable sur tous les timeframes.

Signal d’achat : lorsque l’oscillateur sort de la zone de survente et remonte.

Signal de vente : lorsque l’oscillateur sort de la zone de surachat et redescend.

Peut être combiné avec d’autres outils (supports/résistances, moyennes mobiles, price action) pour améliorer la fiabilité des signaux.

Période de calcul de l’oscillateur.

Niveaux de surachat/survente.

Options de couleur et style d’affichage.

Gain de temps dans l’analyse technique.

Indicateur fiable et facile à utiliser.

Optimisé pour les stratégies intraday et swing trading.

Aide à anticiper les mouvements du marché et à améliorer la prise de décision.

Note importante : Cet indicateur doit être utilisé avec une bonne gestion du risque et une stratégie de trading appropriée.




