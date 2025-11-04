SmartWave

Indicateur MT5 d’aide à la décision qui visualise la structure du marché avec deux éléments complémentaires: des zones adaptatives de support/résistance et un canal de tendance calculé par régression. Les zones s’ajustent à la volatilité (ATR) et ne s’impriment qu’après validation d’un pivot pour réduire le bruit. Le canal “meilleur ajustement” montre la pente dominante et des limites parallèles basées sur l’écart moyen, tandis que des canaux alternatifs (optionnels) apportent une lecture de confluence. L’outil fonctionne sur tout symbole et toute unité de temps; il ne place pas d’ordres et n’inclut pas de promesse de performance. Utilisez‑le pour cadrer pullbacks, retests et cassures autour des bords de zone et des limites du canal, puis combinez votre propre méthode (filtre temporel, momentum, etc.). Les paramètres permettent d’ajuster la sensibilité, la profondeur des pivots et l’horizon des canaux afin d’adapter l’indicateur au scalping, à l’intraday ou au swing. Les captures montrent des exemples de cassures confirmées et de canaux sur plusieurs timeframes.

Description détaillée

 Vue d’ensemble
  •    Visualise zones de support/résistance adaptatives.
  •    Confirme les cassures par pivots validés.
  •    Trace le canal de tendance au plus faible écart moyen (alternatives en pointillés en option).
Fonctionnement
  
  •   - Volatilité: ATR + ATR lissé pour stabiliser la largeur des zones et les seuils de retournement.
  •   - Pivots: swings avec distance minimale et nombre de barres requis.
  •   - Zones: extension/roulement quand le prix franchit ou réintègre la plage.
  •   - Canaux: évalue plusieurs fenêtres de régression et retient celle au plus faible écart moyen vis‑à‑vis des plus hauts/plus bas.
 Ce que vous voyez
  
  •    Flèches Résistance (rouge) et Support (bleu).
  •    Flèches épaisses de cassure confirmée sur le bar pivot.
  •    Canal doré (solide) = meilleur ajustement; bleus (pointillés) = alternatives si activées.
Paramètres (principaux)
  
  •   Sensibilité: InpSize1–InpSize4 .
  •   Plage de calcul: InpPeriod , InpLookBack .
  •   Pivots: InpDepth , InpZZSize .
  •   Canaux: InpTLPeriod1 , InpTLPeriod2 , InpTLSpan , ShowBestTLOnly , InpMaxAltTL .
 Utilisation
  
  •    Intraday: cadre pullbacks et retests avec le canal doré et les bords de zone.
  •    Cassures: privilégier les flèches confirmées près des bords.
  •    Risque: stops et tailles de position en fonction de l’ATR et des limites du canal.
Réglages type
  
  •    Scalping (M1–M15): InpSize1/2 bas, InpDepth 3–5 , TLPeriod1 ~ 20–40 , TLPeriod2 ~ 80–120 , TLSpan petit.
  •    Intraday (M30–H1): par défaut, InpDepth 4–6 , TLPeriod1 ~ 40–60 , TLPeriod2 ~ 120–180 .
  •    Swing (H4–D1): InpSize1/2 élevés, InpDepth 6–8 , TLPeriod1 ~ 60–100 , TLPeriod2 ~ 180–240 .
Comportement
  
  •    Zones: dynamiques et mises à jour.
  •    Cassures confirmées: ne se déplacent pas après impression.
  •    Canaux: se mettent à jour avec les nouvelles barres.
Captures d’écran (à fournir)
  
  •    Graphique avec zones + canal doré.
  •    Exemple de cassure confirmée près d’un bord.
  •    Alternatives en pointillés activées (confluence).
  •    M15 / H1 / H4; libellés en anglais; aucune image d’argent ni lien externe sur le graphique.
 Compatibilité et conformité
  
  •    MetaTrader 5, tous symboles/timeframes.
  •    Outil d’analyse; ne place pas d’ordres.
  •    Ton calme, sans superlatifs, ni promesses; support via message MQL5.
Plus de l'auteur
ClearTrend Dashboard
Firas Al-qasimi
5 (1)
Indicateurs
ClearTrend Dashboard Indicator V2.0 — Scanner de Tendance Multi-Unités de Temps    si vous ne comprenez pas comment utiliser le support technique via les commentaires sur les produits ou le système de messagerie MQL5 ClearTrend Dashboard Indicator V2.0 est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche, dans un tableau de bord unique, la tendance du marché sur plusieurs unités de temps. Il combine l’analyse des moyennes mobiles exponentielles et de l’indice de force relative pour fournir une vision
ZOnepross
Firas Al-qasimi
Indicateurs
ZonesPro – Advanced Supply  Demand / Support  Resistance Indicator for MT5 ZonesPro is a smart and powerful indicator designed to automatically detect supply and demand zones (also interpreted as support and resistance) directly on your MT5 chart. It uses Fractals to identify key market turning points and filters out weak or broken zones to keep your chart clean and focused on only the strongest levels.
Kiobi
Firas Al-qasimi
Indicateurs
KIOBI VISION KIOBI VISION est un indicateur d’analyse multi-facteurs conçu pour les traders professionnels qui souhaitent disposer d’une vision claire et structurée du marché sur plusieurs unités de temps.  Objectif L’indicateur offre un tableau de synthèse unique qui combine plusieurs outils techniques (RSI, MACD, Stochastique, Vortex, Momentum, PSAR, DMI, MFI, Fisher, et tendance générale) afin de fournir des signaux d’achat et de vente fiables et rapides à interpréter.  Fonctionnalités princi
Nvp oscillateur
Firas Al-qasimi
Indicateurs
NVP Oscillateur est un indicateur technique avancé conçu pour aider les traders professionnels et particuliers à identifier avec précision les phases de surachat et de survente sur les marchés financiers. Basé sur des algorithmes de calcul optimisés, il fournit une lecture claire de la dynamique du marché à travers un oscillateur visuel simple et efficace.  Points forts : Détection rapide des zones de retournement potentiel. Convient au trading de tendance comme aux marchés en range. Interface
SmartTrendATR
Firas Al-qasimi
Indicateurs
SmartTrend ATR  SmartTrend ATR est un indicateur technique avancé .n'oublie pas ajuster la settings ( inpShowLabels , true) Il a été conçu pour détecter les changements de tendance avec précision, en offrant des signaux BUY/SELL clairs et faciles à lire, adaptés à tous les styles de trading (Scalping, Day Trading, Swing, Position).  si vous ne comprenez pas comment utiliser le support technique via les commentaires sur les produits ou le système de messagerie MQL5. L’indicateur utilise une logiq
Trend Signals TP SL UAlgo
Firas Al-qasimi
Indicateurs
Trend Signals TP SL UAlgo   Cet indicateur de trading professionnel combine deux moyennes mobiles T3 avec des calculs automatisés de prise de profit et stop loss pour fournir des signaux de tendance précis et une gestion complète des risques sur MetaTrader 5. Algorithme Principal L'indicateur utilise deux calculs T3 (Triple Exponential Moving Average) configurables indépendamment avec des périodes et valeurs hot personnalisables. L'algorithme T3 offre un lissage supérieur comparé aux moyenne
Fast signals
Firas Al-qasimi
Indicateurs
Signaux Rapides Résumé : Les Signaux Rapides sont un double indicateur Tillson T3 de tendance et de signal. Il affiche un ruban T3 clair sur le graphique principal et trace des flèches d'achat/vente sur les croisements validés. Il propose également des superpositions de risque optionnelles : entrée, stop-loss et trois niveaux de take-profit, vous permettant ainsi de visualiser vos plans de trading directement sur le graphique.  Fonctionnement Deux lignes T3 sont calculées : une T3 rapide et u
Algo octa
Firas Al-qasimi
Indicateurs
Algo Octa - Indicateur d'Analyse Technique Avancé Indicateur professionnel combinant ZigZag, SAR parabolique, canaux de tendance et niveaux de Fibonacci pour une analyse technique complète. si vous ne comprenez pas comment utiliser le support technique via les commentaires sur les produits ou le système de messagerie MQL5.  Fonctionnalités Principales Analyser les multi-composants  ZigZag coloré avec détection automatique des extremums  Intégration du SAR parabolique pour la confirmation de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis