Indicateur MT5 d’aide à la décision qui visualise la structure du marché avec deux éléments complémentaires: des zones adaptatives de support/résistance et un canal de tendance calculé par régression. Les zones s’ajustent à la volatilité (ATR) et ne s’impriment qu’après validation d’un pivot pour réduire le bruit. Le canal “meilleur ajustement” montre la pente dominante et des limites parallèles basées sur l’écart moyen, tandis que des canaux alternatifs (optionnels) apportent une lecture de confluence. L’outil fonctionne sur tout symbole et toute unité de temps; il ne place pas d’ordres et n’inclut pas de promesse de performance. Utilisez‑le pour cadrer pullbacks, retests et cassures autour des bords de zone et des limites du canal, puis combinez votre propre méthode (filtre temporel, momentum, etc.). Les paramètres permettent d’ajuster la sensibilité, la profondeur des pivots et l’horizon des canaux afin d’adapter l’indicateur au scalping, à l’intraday ou au swing. Les captures montrent des exemples de cassures confirmées et de canaux sur plusieurs timeframes.





Description détaillée





Vue d’ensemble

Visualise zones de support/résistance adaptatives.

Confirme les cassures par pivots validés.

Trace le canal de tendance au plus faible écart moyen (alternatives en pointillés en option).

Fonctionnement

- Volatilité: ATR + ATR lissé pour stabiliser la largeur des zones et les seuils de retournement.

- Pivots: swings avec distance minimale et nombre de barres requis.

- Zones: extension/roulement quand le prix franchit ou réintègre la plage.

- Canaux: évalue plusieurs fenêtres de régression et retient celle au plus faible écart moyen vis‑à‑vis des plus hauts/plus bas. Ce que vous voyez

Flèches Résistance (rouge) et Support (bleu).

Flèches épaisses de cassure confirmée sur le bar pivot.

Canal doré (solide) = meilleur ajustement; bleus (pointillés) = alternatives si activées.

Paramètres (principaux)

Sensibilité: InpSize1–InpSize4 .

Plage de calcul: InpPeriod , InpLookBack .

Pivots: InpDepth , InpZZSize .

Canaux: InpTLPeriod1 , InpTLPeriod2 , InpTLSpan , ShowBestTLOnly , InpMaxAltTL .

Utilisation

Intraday: cadre pullbacks et retests avec le canal doré et les bords de zone.

Cassures: privilégier les flèches confirmées près des bords.

Risque: stops et tailles de position en fonction de l’ATR et des limites du canal.

Réglages type

Scalping (M1–M15): InpSize1/2 bas, InpDepth 3–5 , TLPeriod1 ~ 20–40 , TLPeriod2 ~ 80–120 , TLSpan petit.

Intraday (M30–H1): par défaut, InpDepth 4–6 , TLPeriod1 ~ 40–60 , TLPeriod2 ~ 120–180 .

Swing (H4–D1): InpSize1/2 élevés, InpDepth 6–8 , TLPeriod1 ~ 60–100 , TLPeriod2 ~ 180–240 .

Comportement

Zones: dynamiques et mises à jour.

Cassures confirmées: ne se déplacent pas après impression.

Canaux: se mettent à jour avec les nouvelles barres.

Captures d’écran (à fournir)

Graphique avec zones + canal doré.

Exemple de cassure confirmée près d’un bord.

Alternatives en pointillés activées (confluence).

M15 / H1 / H4; libellés en anglais; aucune image d’argent ni lien externe sur le graphique.

Compatibilité et conformité