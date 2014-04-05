Kiobi

KIOBI VISION

KIOBI VISION est un indicateur d’analyse multi-facteurs conçu pour les traders professionnels qui souhaitent disposer d’une vision claire et structurée du marché sur plusieurs unités de temps.

 Objectif

L’indicateur offre un tableau de synthèse unique qui combine plusieurs outils techniques (RSI, MACD, Stochastique, Vortex, Momentum, PSAR, DMI, MFI, Fisher, et tendance générale) afin de fournir des signaux d’achat et de vente fiables et rapides à interpréter.

 Fonctionnalités principales
  • Analyse multi-timeframes (M1 → MN) : une vue consolidée de la tendance du marché sur toutes les unités de temps.
  • Combinaison de 9 indicateurs majeurs pour confirmer la solidité d’un signal (BUY / SELL / NEUTRE).
  •  Signal global clair : l’indicateur calcule automatiquement le consensus et affiche la décision finale (BUY ou SELL).
  • Intégration graphique fluide : lecture intuitive directement sur le graphique, avec couleurs distinctives pour chaque signal.
  • Gain de temps : permet au trader d’éviter de vérifier manuellement chaque indicateur et chaque timeframe.
     Avantages pour le trader 
    •  Aide à la prise de décision rapide en trading intraday ou swing.
    •  Permet une meilleure discipline et évite les entrées basées sur l’émotion.
    •  Offre une confirmation multi-facteurs qui augmente la fiabilité des signaux.
    •  Compatible avec toutes les stratégies de trading (tendance, contre-tendance, scalping, swing).
       Importance pour les professionnels

      Dans un environnement de marché volatil (comme l’or, les indices ou les cryptos), disposer d’une vision claire et multi-niveaux est indispensable. KIOBI VISION agit comme un véritable tableau de bord de trading, donnant au professionnel :

      • une lecture rapide et centralisée du marché,
      • une réduction des risques liés aux faux signaux,
      • un outil fiable pour renforcer la cohérence et la performance de sa stratégie.


