Algo octa
- Indicateurs
- Firas Al-qasimi
- Version: 1.0
- Activations: 20
Algo Octa - Indicateur d'Analyse Technique Avancé
Indicateur professionnel combinant ZigZag, SAR parabolique, canaux de tendance et niveaux de Fibonacci pour une analyse technique complète.
Fonctionnalités Principales
Analyser les multi-composants
- ZigZag coloré avec détection automatique des extremums
- Intégration du SAR parabolique pour la confirmation de tendance
- Création automatique de canaux de tendance parallèles
- Niveaux de Fibonacci dynamiques et statiques personnalisables
Paramètres SAR optimisés
- Pas configurable (par défaut : 0.02)
- Maximum réglable (défaut : 0.2)
- Décalage des extremums pour augmenter la précision
Système de Canaux Intelligents
- Ligne supérieure, médiane et inférieure
- Couleurs et styles personnalisables
- Projection automatique basée sur les extremums
Niveaux de Fibonacci Avancés
- 10 niveaux personnalisables (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%, 127,2%, 161,8%, 200%)
- Affichage des pourcentages et prix
- Fibonacci dynamique sur le dernier extremum
- Fibonacci statique sur l'avant-dernier extremum
Délais recommandés
M15 (15 minutes)
- Idéal pour le scalping et les trades intraday
- Détection rapide des retours de tendance
- Signaux fréquents pour trading actif
H1 (1 heure)
- Équilibre optimal entre précision et fréquence des signaux
- Parfait pour le day trading
- Filtration naturelle du bruit de marché
H4 (4 heures)
- Analyse de tendance à moyen terme
- Signaux de haute qualité avec moins de faux signaux
- Excellent pour le swing trading
J1 (quotidien)
- Vision à long terme des mouvements de marché
- Identification des niveaux de support/résistance majeurs
- Planification stratégique des positions
Techniques d'optimisation
Performance
- Traitement optimisé jusqu'à 1000 barres
- Calculs adaptatifs pour réduire la charge CPU
- Validation automatique des paramètres d'entrée
Système d'Alertes
- Notifications push, email et alertes sonores
- Refroidir alertes entre configurables
- Détection automatique des nouveaux extremums
Pratique d'utilisation
L'indicateur excelle dans l'identification des points de retour de marché en combinant plusieurs méthodes d'analyse. Les canaux fournissent des zones de support/résistance dynamiques, tandis que les niveaux de Fibonacci offrent des objectifs de prix précis.
Configuration recommandée
- Activez les deux types de Fibonacci pour une analyse complète
- Utilisez les alertes pour ne manquer aucun signal important
- Adaptez les couleurs selon vos préférences visuelles
Support et Mises à Jour
Technique de support via les commentaires du produit ou le système de messagerie MQL5.