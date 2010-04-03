Algo octa

Algo Octa - Indicateur d'Analyse Technique Avancé
Indicateur professionnel combinant ZigZag, SAR parabolique, canaux de tendance et niveaux de Fibonacci pour une analyse technique complète.

Fonctionnalités Principales
Analyser les multi-composants 

  • ZigZag coloré avec détection automatique des extremums 
  • Intégration du SAR parabolique pour la confirmation de tendance 
  • Création automatique de canaux de tendance parallèles 
  • Niveaux de Fibonacci dynamiques et statiques personnalisables
Paramètres SAR optimisés 

  • Pas configurable (par défaut : 0.02) 
  • Maximum réglable (défaut : 0.2) 
  • Décalage des extremums pour augmenter la précision
Système de Canaux Intelligents 

  • Ligne supérieure, médiane et inférieure 
  • Couleurs et styles personnalisables 
  • Projection automatique basée sur les extremums
Niveaux de Fibonacci Avancés 

  • 10 niveaux personnalisables (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%, 127,2%, 161,8%, 200%) 
  • Affichage des pourcentages et prix 
  • Fibonacci dynamique sur le dernier extremum 
  • Fibonacci statique sur l'avant-dernier extremum 
Délais recommandés
M15 (15 minutes) 

  • Idéal pour le scalping et les trades intraday 
  • Détection rapide des retours de tendance 
  • Signaux fréquents pour trading actif
H1 (1 heure) 

  • Équilibre optimal entre précision et fréquence des signaux 
  • Parfait pour le day trading 
  • Filtration naturelle du bruit de marché
H4 (4 heures) 

  • Analyse de tendance à moyen terme 
  • Signaux de haute qualité avec moins de faux signaux 
  • Excellent pour le swing trading
J1 (quotidien) 

  • Vision à long terme des mouvements de marché 
  • Identification des niveaux de support/résistance majeurs 
  • Planification stratégique des positions 
Techniques d'optimisation
Performance 

  • Traitement optimisé jusqu'à 1000 barres 
  • Calculs adaptatifs pour réduire la charge CPU 
  • Validation automatique des paramètres d'entrée
Système d'Alertes 

  • Notifications push, email et alertes sonores 
  • Refroidir alertes entre configurables 
  • Détection automatique des nouveaux extremums 
Pratique d'utilisation
L'indicateur excelle dans l'identification des points de retour de marché en combinant plusieurs méthodes d'analyse. Les canaux fournissent des zones de support/résistance dynamiques, tandis que les niveaux de Fibonacci offrent des objectifs de prix précis.

Configuration recommandée 

  • Activez les deux types de Fibonacci pour une analyse complète 
  • Utilisez les alertes pour ne manquer aucun signal important 
  • Adaptez les couleurs selon vos préférences visuelles
Support et Mises à Jour
Technique de support via les commentaires du produit ou le système de messagerie MQL5.
