Koryu Delta Indicator

Koryu Delta

Koryu Delta est un indicateur MetaTrader 5. Il identifie les points de retournement de tendance grâce à l'analyse des points pivots et aux données de volume delta. Il détecte les figures de Market Shift et affiche des signaux basés sur la dynamique du marché. Cet outil est adapté aux traders pratiquant le scalping, le swing trading ou l'investissement à long terme. Il analyse jusqu'à 500 barres historiques pour identifier les figures passées. Il utilise la logique de barres fermées pour les signaux.

Fonctionnalités de Koryu Delta





Détection de figures : Il identifie les figures de Market Shift haussières et baissières grâce à l'analyse des pivots.

Analyse du volume delta : Il utilise le volume des ticks et la structure des bougies pour afficher la pression acheteuse et vendeuse. L'affichage du delta est ajustable. Il calcule le delta en examinant la taille du corps, les ratios de mèche et le volume des ticks pour chaque bougie de la plage de la figure.

Tracé des niveaux de support : Il trace les niveaux de support des figures détectées, y compris les niveaux d'entrée, de stop-loss (SL) et trois niveaux de take-profit (TP). Des ratios risque-récompense peuvent être définis pour chaque niveau. Les offsets d'entrée et de stop-loss sont ajustables en points.

Éléments visuels : Les figures sont signalées par des triangles, des niveaux de support et des étiquettes. Des cercles et des lignes sont utilisés pour mettre en évidence les points pivots et les limites des figures.

Options de signal : Les utilisateurs peuvent choisir d’afficher des signaux haussiers, baissiers, ou les deux.

Alertes : Des notifications push et des alertes contextuelles sont envoyées pour les nouvelles figures, avec des détails sur les niveaux d’entrée, de stop-loss, de take-profit et le volume delta. Les notifications incluent le symbole, l’intervalle de temps, la direction et les niveaux de transaction.

Tableau de bord : Un tableau de bord affiche les mises à jour des figures, des types de signaux et des niveaux de support. Il affiche le nombre de figures, le type de signal le plus récent, l’entrée, le stop-loss, les niveaux de take-profit et le volume delta.

Signaux non récurrents : Les signaux sont basés sur des barres fermées.





Autres options





Personnalisation : Les utilisateurs peuvent modifier la longueur et le nombre de figures, la visibilité du volume delta et la taille de la police. Les options de taille de police delta incluent : minuscule, petite, normale, grande ou énorme.

Gestion des transactions : Les niveaux de support sont étendus et les figures invalides sont supprimées. Le tableau de bord vérifie si les figures sont invalidées par le franchissement du niveau de support par le prix.

Personnalisation visuelle : Les couleurs des figures, le volume delta et les niveaux de support sont modifiables. Les couleurs par défaut sont : vert citron pour les tendances haussières, rouge pour les tendances baissières, blanc pour le volume delta, rouge pour le stop-loss et bleu turquoise pour les entrées.

Analyse historique : Analyse jusqu’à 500 barres passées pour détecter les figures de Market Shift.

Validation : Supprime les zones invalides.





Fonctionnement de Koryu Delta

Koryu Delta détecte les figures de Market Shift en identifiant les points pivots et en les comparant au volume delta. Pour les figures haussières, il recherche un nouveau sommet au-dessus d’un sommet pivot précédent, puis un repli vers un creux, afin de définir un niveau de support. Pour les figures baissières, il recherche un nouveau creux en dessous d’un sommet pivot précédent, puis un repli vers un sommet, afin de définir un niveau de support. Les figures sont signalées par des triangles et des indicateurs de support. Le volume delta peut être affiché. Les niveaux de trading utilisent des décalages et des ratios risque/rendement définis par l’utilisateur. Des notifications sont envoyées en temps réel. Il analyse les données historiques dès l’initialisation. Il met à jour les visuels et vérifie les invalidations sur chaque nouvelle barre. Il limite le nombre de modèles à un nombre défini par l'utilisateur.

Utilisateurs de Koryu Delta

Cet indicateur est destiné aux traders qui :





Recherchent des signaux de retournement de tendance avec points d'entrée et de sortie ;

Recherchent des analyses de volume ;

Recherchent un graphique personnalisable ;

Recherchent des alertes en temps réel.





Différences avec les autres indicateurs

Koryu Delta combine l'action des prix, les points pivots et le volume delta. Il propose des signaux non répétitif, une gestion des niveaux de support et une interface. Il fonctionne sur le forex, les actions, les matières premières et les indices.

Créé par YASUKEEY