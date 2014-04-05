Trend Signals TP SL UAlgo

Trend Signals TP SL UAlgo

 

Cet indicateur de trading professionnel combine deux moyennes mobiles T3 avec des calculs automatisés de prise de profit et stop loss pour fournir des signaux de tendance précis et une gestion complète des risques sur MetaTrader 5.

Algorithme Principal

L'indicateur utilise deux calculs T3 (Triple Exponential Moving Average) configurables indépendamment avec des périodes et valeurs hot personnalisables. L'algorithme T3 offre un lissage supérieur comparé aux moyennes mobiles traditionnelles tout en maintenant une réactivité aux changements de prix. La génération de signaux se produit lorsque le T3 rapide croise au-dessus ou en-dessous du T3 lent, avec confirmation couleur du nuage pour réduire les faux signaux.

Fonctionnalités Principales

Signaux de Trading : Flèches d'achat et de vente claires générées sur les croisements T3 avec confirmation du nuage
Gestion Automatisée des Risques : Stop loss configurable en pourcentage avec trois niveaux de prise de profit (ratios risque-récompense 1:1, 2:1, 3:1)
Niveaux de Trading Visuels : Tracé automatique des lignes d'entrée, stop loss et prises de profit sur le graphique
Tableau de Bord Professionnel : Affichage en temps réel des statistiques montrant le nombre de signaux, direction de tendance et informations du dernier signal
Affichage Personnalisable : Contrôle total des couleurs, styles de lignes, codes de flèches et positionnement du tableau de bord

Spécifications Techniques

Paramètres Premier T3 : Période (défaut 13), Valeur hot (défaut 0.7), Option calcul Tillson original
Paramètres Second T3 : Période (défaut 20), Valeur hot (défaut 0.6), Option calcul Tillson original
Gestion des Risques : Pourcentage stop loss ajustable (défaut 2.0%), calcul automatique TP
Éléments Visuels : Couleurs et styles personnalisables pour les lignes d'entrée, stop loss et prise de profit

Informations du Tableau de Bord

Le tableau de bord intégré fournit des statistiques de trading complètes incluant le total des signaux générés, compteurs de signaux d'achat/vente, direction de tendance actuelle, heure du dernier signal et niveaux d'entrée/sortie. Tous les éléments du tableau de bord sont entièrement personnalisables incluant position, taille, couleurs et polices.

Options de Configuration

Affichage des Signaux : Basculer les flèches d'achat/vente, personnaliser les codes et couleurs des flèches
Gestion des Lignes : Contrôler la visibilité, couleurs, largeur et style des lignes d'entrée et TP/SL
Paramètres du Tableau de Bord : Ajuster position, dimensions, couleurs, taille de police et visibilité
Calculs T3 : Affiner les deux périodes T3, valeurs hot et méthodes de calcul

Guide d'Utilisation

Timeframes Recommandés

Cet indicateur fonctionne sur toutes les unités de temps et paires de devises. Pour des résultats optimaux, nous recommandons les timeframes suivants :

  • M15 (15 minutes) : Idéal pour le scalping et les entrées rapides
  • M30 (30 minutes) : Excellent équilibre entre précision et fréquence des signaux
  • H1 (1 heure) : Parfait pour le day trading avec confirmation de tendance
  • H4 (4 heures) : Optimal pour le swing trading et l'analyse de tendance principale

Utilisez les unités de temps supérieures (H4, H1) pour la confirmation de tendance et les unités inférieures (M30, M15) pour un timing d'entrée précis.

Configuration par Type de Marché

Marché des Cryptomonnaies :

  • Paramètres par défaut recommandés
  • Stop Loss : 2.0% (paramètre par défaut)
  • Les cryptomonnaies ayant une volatilité plus élevée, le stop loss de 2% est approprié

Marché Forex :

  • Ajustement nécessaire du Stop Loss à 0.2% dans les paramètres
  • Cette réduction est essentielle car le Forex présente généralement une volatilité plus faible que les cryptomonnaies
  • Tous les autres paramètres peuvent rester par défaut

Gestion des Risques Adaptée

Les niveaux automatisés TP/SL fournissent une gestion structurée des risques avec les ratios 1:1, 2:1 et 3:1. Les traders doivent :

  • Ajuster le pourcentage de stop loss selon le marché tradé
  • Considérer la volatilité spécifique de chaque instrument
  • Adapter leur tolérance au risque personnelle
  • Surveiller les conditions de marché avant d'entrer en position

Optimisation des Performances

Pour maximiser l'efficacité de l'indicateur :

  • Ajustez progressivement selon vos résultats
  • Combinez avec l'analyse des niveaux de support/résistance
  • Respectez toujours votre plan de gestion des risques

Cette approche différenciée selon les marchés permet d'optimiser les performances de l'indicateur en tenant compte des caractéristiques spécifiques de volatilité de chaque type d'actif.



Produits recommandés
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
Hsh Reversal ea
Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
Experts
HSH REVERSAL EA - Un Outil pour le Trading de Retournement Le   HSH REVERSAL EA   est un Expert Advisor conçu pour identifier et trader les modèles de retournement sur le marché des devises. Il se concentre sur la détection des modèles de chandeliers   Marteau ,   Marteau Inversé   et   Étoile Filante , couramment utilisés dans l'analyse technique pour identifier les retournements de tendance potentiels. Pourquoi Utiliser HSH REVERSAL EA ? Détection de Modèles   : L'EA identifie les modèles Mar
Doctor Edge Strategy Range Breakout Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indicateurs
Doctor Edge Strategy Pro – Range & Breakout Zones Doctor Edge Strategy Pro is a professional indicator designed to simplify market reading based on range and breakout zones. It combines concepts of Price Action, ICT, and Smart Money Concepts, providing an automated and precise approach for traders of synthetic indices, cryptocurrencies, and Forex pairs. How It Works Doctor Edge Strategy Pro automatically draws on the chart: The range zone (lateral accumulation); The upper breakout zone (gr
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicateurs
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicateurs
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicateurs
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indicateurs
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
IPDA and PD Ranges
Thank-god Avwerosuoghene Odukudu
Indicateurs
IPDA AND PD RANGES. Interbank Price Delivery Algorithm (IPDA) Range Liquidity and trades in the FX market take place in a decentralized manner as banks, brokers and electronic communication networks (ECNs) interact with one another to set prices. In FX, and ECN is a trading platform or electronic broker that hosts bids and offers and transmit them to users worldwide. ECN broadcasts a price around the world as various participants leave orders to buy and sell. Banks provide streaming prices base
PRHammer
Slobodan Manovski
Experts
Hammer EA - Système de Trading sur Motifs "Marteau" Détection automatique des motifs "Marteau" pour le Forex et les métaux Hammer EA est un robot de trading qui analyse les marchés à la recherche des formations "Marteau", exécutant les trades uniquement avec confirmation par une moyenne mobile. Optimisé pour le timeframe M30 avec des performances satisfaisantes sur M15 et H1. Caractéristiques principales : Reconnaissance des motifs : Identification des martinets haussiers/baissiers Filtre d
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Indicateurs
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indicateurs
Fractal 358 Plus is a predictive indicator that provides the clearest sight of price movements. Identifying graphic patterns such as Caixote (Crate), Pivot and Inside Candle , it shows entries and exits spots, as well as threats to your trades in the markets. It comes ready to use with B3 Mini Index (WIN$ series) and can be adjusted to use with any asset and timeframe. Fractal 358 unravels price movement Based on the Fibonacci sequence, Fractal 358 is a new and different way of reading and und
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicateurs
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicateurs
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
SMC Drawing tool
Yue Li
Utilitaires
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experts
Autonomously executes trades, overseeing the entire process from initiation to completion.  Free support via chat, email and remote assistance Originally built for XAUUSD (Gold). Settings changes for other symbols Powerful rules management Enhanced positioning features Risk Management / Dynamic lot sizing Quick Setup Symbols : XAUUSD Investment for all: Our trading bot is crafted to serve traders of all investment levels, ensuring accessibility to the forex market even for those with limited fu
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicateurs
MSnR Lines est un indicateur personnalisé conçu pour afficher les niveaux de support et de résistance sur un graphique MetaTrader 5. Il utilise une méthode de détermination des niveaux de support et de résistance basée sur les pics (A-Levels), les creux (V-Levels) et les écarts de prix (Gap-Levels). Fonctionnement L'indicateur MSnR Lines identifie trois types de niveaux horizontaux : A-Level (Niveau A)   : Il est situé au sommet du graphique linéaire et prend la forme de la lettre "A". V-Level (
Trendline Trade Panel MT5
Sugianto
Experts
The Trendline Trade Panel was created to make it easier to train forex trading skills in backtester and at the same time make it easier to live trade using trendlines with the push of a button. This ea is perfect for beginners who want to learn to trade manually because all of its features are equipped with basic tools for trading forex. Other uses for Trendline Trade Panel: + Can be used to perform recovering loss positions made by other EA or positions that open manually. Fill in magic number
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitaires
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance : La Stratégie du Capteur de Tendance avec Indicateur d'Alerte est un outil d'analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché et les points d'entrée et de sortie potentiels. Elle présente une stratégie dynamique de Capteur de Tendance, s'adaptant aux conditions du marché pour une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et leur tolérance a
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicateurs
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicateurs
BigPlayerRange – Meilleur indicateur pour MT5 BigPlayerRange est considéré comme le meilleur indicateur pour le Mini Indice et le Mini Dollar sur MetaTrader 5. Cet outil met en évidence les zones stratégiques d’action des gros acteurs du marché, offrant une analyse technique institutionnelle d’une grande précision. Comment utiliser BigPlayerRange : Cet indicateur trace des zones d’achat (ligne verte) et de vente (ligne rouge). Lorsque le prix clôture en dehors de ces zones, une tendance
Meta Cipher B
SILICON HALLWAY PTY LTD
Indicateurs
Meta Cipher B: The All-in-One Oscillator Suite for MT5 Meta Cipher B brings the popular Market Cipher B concept to MetaTrader 5, optimised for speed and precision. Built from the ground up for performance, it delivers professional-grade signals without lag or sluggish scrolling. What it does A unified oscillator stack that visualises Wave momentum, VWAP, Money Flow, RSI and Stochastic. Clean Buy and Sell dots appear when conditions align. Use it on small timeframes for timing, and on high
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicateurs
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
AI Arrow
Victor-manuel Lozano Garcia
Indicateurs
QUICK OVERVIEW: Use AI to predict the markets with AI Arrow, the ultimate trading tool, let it manage the probabilities and send you a simple signal in the form of an arrow, ready to trade, no complex configurations. The indicator will analyze the market and let you know when a potential movement will happen, sometimes it takes some extra bars for the movement to happen as it can't predict the exact top/bottom every time. Arrow will appear at the start of a new bar and alert you, so you have ti
Custom Signal Scanner MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Custom Indictor Signal Scanner for scan your own any custom indicator and template its one click you can open your desire signals(given time frame alert). Also can open same template with particular input indicator just type name of template your created with given indicator and enjoy all time frame scan with your logical signals  input string s2 = "====== Embedded Indicator Settings ======"; input UseEmbeddedIndicator = false; // Use embedded indicator instead of external file ( don't use its n
Plus de l'auteur
ClearTrend Dashboard
Firas Al-qasimi
5 (1)
Indicateurs
ClearTrend Dashboard Indicator V2.0 — Scanner de Tendance Multi-Unités de Temps     ClearTrend Dashboard Indicator V2.0 est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche, dans un tableau de bord unique, la tendance du marché sur plusieurs unités de temps. Il combine l’analyse des moyennes mobiles exponentielles et de l’indice de force relative pour fournir une vision claire et rapide des conditions de marché. Fonctionnalités principales   Analyse multi-unités de temps : M1, M5, M15, M30, H1, H4,
ZOnepross
Firas Al-qasimi
Indicateurs
ZonesPro – Advanced Supply  Demand / Support  Resistance Indicator for MT5 ZonesPro is a smart and powerful indicator designed to automatically detect supply and demand zones (also interpreted as support and resistance) directly on your MT5 chart. It uses Fractals to identify key market turning points and filters out weak or broken zones to keep your chart clean and focused on only the strongest levels.
Kiobi
Firas Al-qasimi
Indicateurs
KIOBI VISION KIOBI VISION est un indicateur d’analyse multi-facteurs conçu pour les traders professionnels qui souhaitent disposer d’une vision claire et structurée du marché sur plusieurs unités de temps.  Objectif L’indicateur offre un tableau de synthèse unique qui combine plusieurs outils techniques (RSI, MACD, Stochastique, Vortex, Momentum, PSAR, DMI, MFI, Fisher, et tendance générale) afin de fournir des signaux d’achat et de vente fiables et rapides à interpréter.  Fonctionnalités princi
Nvp oscillateur
Firas Al-qasimi
Indicateurs
NVP Oscillateur est un indicateur technique avancé conçu pour aider les traders professionnels et particuliers à identifier avec précision les phases de surachat et de survente sur les marchés financiers. Basé sur des algorithmes de calcul optimisés, il fournit une lecture claire de la dynamique du marché à travers un oscillateur visuel simple et efficace.  Points forts : Détection rapide des zones de retournement potentiel. Convient au trading de tendance comme aux marchés en range. Interface
SmartTrendATR
Firas Al-qasimi
Indicateurs
SmartTrend ATR – Indicateur Professionnel de Tendance  Description SmartTrend ATR est un indicateur technique avancé . Il a été conçu pour détecter les changements de tendance avec précision, en offrant des signaux BUY/SELL clairs et faciles à lire, adaptés à tous les styles de trading (Scalping, Day Trading, Swing, Position). L’indicateur utilise une logique anti-repaint, un système visuel amélioré avec flèches lisibles, étiquettes détaillées et code couleur adaptatif, ce qui en fait un outil p
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis