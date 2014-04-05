Trend Signals TP SL UAlgo





Cet indicateur de trading professionnel combine deux moyennes mobiles T3 avec des calculs automatisés de prise de profit et stop loss pour fournir des signaux de tendance précis et une gestion complète des risques sur MetaTrader 5.





Algorithme Principal





L'indicateur utilise deux calculs T3 (Triple Exponential Moving Average) configurables indépendamment avec des périodes et valeurs hot personnalisables. L'algorithme T3 offre un lissage supérieur comparé aux moyennes mobiles traditionnelles tout en maintenant une réactivité aux changements de prix. La génération de signaux se produit lorsque le T3 rapide croise au-dessus ou en-dessous du T3 lent, avec confirmation couleur du nuage pour réduire les faux signaux.





Fonctionnalités Principales





Signaux de Trading : Flèches d'achat et de vente claires générées sur les croisements T3 avec confirmation du nuage

Gestion Automatisée des Risques : Stop loss configurable en pourcentage avec trois niveaux de prise de profit (ratios risque-récompense 1:1, 2:1, 3:1)

Niveaux de Trading Visuels : Tracé automatique des lignes d'entrée, stop loss et prises de profit sur le graphique

Tableau de Bord Professionnel : Affichage en temps réel des statistiques montrant le nombre de signaux, direction de tendance et informations du dernier signal

Affichage Personnalisable : Contrôle total des couleurs, styles de lignes, codes de flèches et positionnement du tableau de bord





Spécifications Techniques





Paramètres Premier T3 : Période (défaut 13), Valeur hot (défaut 0.7), Option calcul Tillson original

Paramètres Second T3 : Période (défaut 20), Valeur hot (défaut 0.6), Option calcul Tillson original

Gestion des Risques : Pourcentage stop loss ajustable (défaut 2.0%), calcul automatique TP

Éléments Visuels : Couleurs et styles personnalisables pour les lignes d'entrée, stop loss et prise de profit





Informations du Tableau de Bord





Le tableau de bord intégré fournit des statistiques de trading complètes incluant le total des signaux générés, compteurs de signaux d'achat/vente, direction de tendance actuelle, heure du dernier signal et niveaux d'entrée/sortie. Tous les éléments du tableau de bord sont entièrement personnalisables incluant position, taille, couleurs et polices.





Options de Configuration





Affichage des Signaux : Basculer les flèches d'achat/vente, personnaliser les codes et couleurs des flèches

Gestion des Lignes : Contrôler la visibilité, couleurs, largeur et style des lignes d'entrée et TP/SL

Paramètres du Tableau de Bord : Ajuster position, dimensions, couleurs, taille de police et visibilité

Calculs T3 : Affiner les deux périodes T3, valeurs hot et méthodes de calcul





Guide d'Utilisation

Timeframes Recommandés

Cet indicateur fonctionne sur toutes les unités de temps et paires de devises. Pour des résultats optimaux, nous recommandons les timeframes suivants :

M15 (15 minutes) : Idéal pour le scalping et les entrées rapides

M30 (30 minutes) : Excellent équilibre entre précision et fréquence des signaux

H1 (1 heure) : Parfait pour le day trading avec confirmation de tendance

H4 (4 heures) : Optimal pour le swing trading et l'analyse de tendance principale

Utilisez les unités de temps supérieures (H4, H1) pour la confirmation de tendance et les unités inférieures (M30, M15) pour un timing d'entrée précis.

Configuration par Type de Marché

Marché des Cryptomonnaies :

Paramètres par défaut recommandés

Stop Loss : 2.0% (paramètre par défaut)

Les cryptomonnaies ayant une volatilité plus élevée, le stop loss de 2% est approprié

Marché Forex :

Ajustement nécessaire du Stop Loss à 0.2% dans les paramètres

Cette réduction est essentielle car le Forex présente généralement une volatilité plus faible que les cryptomonnaies

Tous les autres paramètres peuvent rester par défaut

Gestion des Risques Adaptée

Les niveaux automatisés TP/SL fournissent une gestion structurée des risques avec les ratios 1:1, 2:1 et 3:1. Les traders doivent :

Ajuster le pourcentage de stop loss selon le marché tradé

Considérer la volatilité spécifique de chaque instrument

Adapter leur tolérance au risque personnelle

Surveiller les conditions de marché avant d'entrer en position

Optimisation des Performances

Pour maximiser l'efficacité de l'indicateur :

Ajustez progressivement selon vos résultats

Combinez avec l'analyse des niveaux de support/résistance

Respectez toujours votre plan de gestion des risques

Cette approche différenciée selon les marchés permet d'optimiser les performances de l'indicateur en tenant compte des caractéristiques spécifiques de volatilité de chaque type d'actif.







