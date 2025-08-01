ClearTrend Dashboard
- Indicateurs
- Firas Al-qasimi
- Version: 2.0
- Mise à jour: 27 août 2025
- Activations: 20
ClearTrend Dashboard Indicator V2.0 — Scanner de Tendance Multi-Unités de Temps
ClearTrend Dashboard Indicator V2.0 est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche, dans un tableau de bord unique, la tendance du marché sur plusieurs unités de temps.
Il combine l’analyse des moyennes mobiles exponentielles et de l’indice de force relative pour fournir une vision claire et rapide des conditions de marché.
Fonctionnalités principales
- Analyse multi-unités de temps : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 et MN
- Indication EMA (signal d’achat ou de vente) basée sur un croisement de moyennes mobiles
- Valeur RSI en temps réel avec seuils configurables
- Détection de tendance : haussière, baissière ou neutre
- Indicateur de force de tendance exprimé en pourcentage
- Tableau de bord compact et lisible, affiché directement sur le graphique
Paramètres configurables
- Périodes des EMA (rapide et lente)
- Paramètres RSI (période et niveaux de surachat/survente)
- Position et taille du tableau de bord
- Couleurs et police d’affichage
- Intervalle de mise à jour (par défaut 5 secondes)
Utilisation
- Vérifier rapidement l’alignement des tendances sur plusieurs unités de temps
- Confirmer les signaux EMA avec le RSI pour une analyse plus fiable
- Identifier la force relative d’une tendance afin de mieux gérer le risque
- Gagner du temps grâce à une vue synthétique et centralisée du marché
Compatibilité
- Plateforme : MetaTrader 5 (Build 3000+)
- Installation : Copier dans le dossier Indicators puis attacher à un graphique
- Ressources : Optimisé pour un impact minimal sur le processeur et la mémoire
Avec ClearTrend Dashboard Indicator V2.0, vous disposez d’un tableau de bord unique qui centralise l’analyse de tendance multi-unités de temps, directement depuis votre plateforme MetaTrader 5.
Amazing and Excellent Indicator, this is one of the best purchases I have made on the MQL market. The Author is very responsive and friendly.