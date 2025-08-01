ClearTrend Dashboard Indicator V2.0 — Scanner de Tendance Multi-Unités de Temps



ClearTrend Dashboard Indicator V2.0 est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche, dans un tableau de bord unique, la tendance du marché sur plusieurs unités de temps.

Il combine l’analyse des moyennes mobiles exponentielles et de l’indice de force relative pour fournir une vision claire et rapide des conditions de marché.

Fonctionnalités principales

Analyse multi-unités de temps : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 et MN

Indication EMA (signal d’achat ou de vente) basée sur un croisement de moyennes mobiles

Valeur RSI en temps réel avec seuils configurables

Détection de tendance : haussière, baissière ou neutre

Indicateur de force de tendance exprimé en pourcentage

Tableau de bord compact et lisible, affiché directement sur le graphique

Paramètres configurables

Périodes des EMA (rapide et lente)

Paramètres RSI (période et niveaux de surachat/survente)

Position et taille du tableau de bord

Couleurs et police d’affichage

Intervalle de mise à jour (par défaut 5 secondes)

Utilisation

Vérifier rapidement l’alignement des tendances sur plusieurs unités de temps

Confirmer les signaux EMA avec le RSI pour une analyse plus fiable

Identifier la force relative d’une tendance afin de mieux gérer le risque

Gagner du temps grâce à une vue synthétique et centralisée du marché

Compatibilité

Plateforme : MetaTrader 5 (Build 3000+)

Installation : Copier dans le dossier Indicators puis attacher à un graphique

Ressources : Optimisé pour un impact minimal sur le processeur et la mémoire

Avec ClearTrend Dashboard Indicator V2.0, vous disposez d’un tableau de bord unique qui centralise l’analyse de tendance multi-unités de temps, directement depuis votre plateforme MetaTrader 5.