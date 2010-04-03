SmartTrendATR

SmartTrend ATR – Indicateur Professionnel de Tendance  Description

SmartTrend ATR est un indicateur technique avancé .
Il a été conçu pour détecter les changements de tendance avec précision, en offrant des signaux BUY/SELL clairs et faciles à lire, adaptés à tous les styles de trading (Scalping, Day Trading, Swing, Position).

L’indicateur utilise une logique anti-repaint, un système visuel amélioré avec flèches lisibles, étiquettes détaillées et code couleur adaptatif, ce qui en fait un outil professionnel et efficace pour les traders MetaTrader 5.

 Fonctionnalités principales

  • Détection de tendance fiable grâce à l’ATR et aux moyennes mobiles

  • Signaux BUY/SELL clairs avec flèches et pourcentage de force

  • Étiquettes intelligentes : Format BUY ▲ (75%) ou SELL ▼ (70%)

  • Niveaux de tendance : Faible / Normale / Forte (↗, ▲, ⬆)

  • Alertes avancées : Popup, son, email et notifications push

  • Anti-repaint : Les signaux sont stables après clôture de la bougie

  • Compatible tous marchés : Forex, indices, crypto, matières premières

  • Timeframes multiples : De M1 à MN1

 Affichage visuel


    • Bleu → Tendance haussière

    • Rouge/Orange → Tendance baissière

  • Signaux :

    • BUY : Triangles verts ▲

    • SELL : Triangles rouges ▼

  • Étiquettes avec Arial Black 10pt, fond contrasté et symboles Unicode visibles

 Système de force de tendance

  • >75% : Tendance forte (signaux puissants, haute probabilité)

  • 50-75% : Tendance normale (fiable)

  • <50% : Tendance faible (prudence)

 Système d’alertes

  • Pop-up dans MetaTrader

  • Alerte sonore personnalisable

  • Notification push vers mobile/tablette

  • Envoi automatique par email

 Utilisation recommandée

  • Suivi de tendance : Entrer sur signal >60%, Stop Loss sur la ligne opposée

  • Breakout trading : Confirmation par changement de couleur + flèche

  • Swing trading : Entrée sur retournement confirmé, sortie <50% force

 Paramètres par défaut

MA Period = 10 ATR Period = 14 Multiplier = 2.0 MA Method = SMA Alerts = Activés Labels = Activés 

 Points forts

  • Lisibilité exceptionnelle (flèches ▲▼ épaisses + espacement optimisé)

  • Système anti-faux signaux (force calculée en %)

  • Compatible avec toutes les stratégies (Scalping → Swing → Long terme)

  • Interface visuelle claire

 Spécifications techniques

  • Plateforme : MetaTrader 5

  • Version : 1.00 Enhanced

  • Buffers : 12 optimisés

  • Plots : 3 (ligne + 2 flèches)

  • Compatibilité : Tous symboles, tous timeframes

  • Ressources CPU : Faible consommation

SmartTrend ATR est l’outil idéal pour les traders qui recherchent un indicateur clair, t efficace pour détecter les tendances et améliorer leurs résultats


