SmartTrendATR
- Indicateurs
- Firas Al-qasimi
- Version: 1.0
- Activations: 5
SmartTrend ATR est un indicateur technique avancé .
Il a été conçu pour détecter les changements de tendance avec précision, en offrant des signaux BUY/SELL clairs et faciles à lire, adaptés à tous les styles de trading (Scalping, Day Trading, Swing, Position).
L’indicateur utilise une logique anti-repaint, un système visuel amélioré avec flèches lisibles, étiquettes détaillées et code couleur adaptatif, ce qui en fait un outil professionnel et efficace pour les traders MetaTrader 5.Fonctionnalités principales
-
Détection de tendance fiable grâce à l’ATR et aux moyennes mobiles
-
Signaux BUY/SELL clairs avec flèches et pourcentage de force
-
Étiquettes intelligentes : Format BUY ▲ (75%) ou SELL ▼ (70%)
-
Niveaux de tendance : Faible / Normale / Forte (↗, ▲, ⬆)
-
Alertes avancées : Popup, son, email et notifications push
-
Anti-repaint : Les signaux sont stables après clôture de la bougie
-
Compatible tous marchés : Forex, indices, crypto, matières premières
-
Timeframes multiples : De M1 à MN1
-
-
Bleu → Tendance haussière
-
Rouge/Orange → Tendance baissière
-
-
Signaux :
-
BUY : Triangles verts ▲
-
SELL : Triangles rouges ▼
-
-
Étiquettes avec Arial Black 10pt, fond contrasté et symboles Unicode visibles
-
>75% : Tendance forte (signaux puissants, haute probabilité)
-
50-75% : Tendance normale (fiable)
-
<50% : Tendance faible (prudence)
-
Pop-up dans MetaTrader
-
Alerte sonore personnalisable
-
Notification push vers mobile/tablette
-
Envoi automatique par email
-
Suivi de tendance : Entrer sur signal >60%, Stop Loss sur la ligne opposée
-
Breakout trading : Confirmation par changement de couleur + flèche
-
Swing trading : Entrée sur retournement confirmé, sortie <50% force
-
Lisibilité exceptionnelle (flèches ▲▼ épaisses + espacement optimisé)
-
Système anti-faux signaux (force calculée en %)
-
Compatible avec toutes les stratégies (Scalping → Swing → Long terme)
-
Interface visuelle claire
-
Plateforme : MetaTrader 5
-
Version : 1.00 Enhanced
-
Buffers : 12 optimisés
-
Plots : 3 (ligne + 2 flèches)
-
Compatibilité : Tous symboles, tous timeframes
-
Ressources CPU : Faible consommation
SmartTrend ATR est l’outil idéal pour les traders qui recherchent un indicateur clair, t efficace pour détecter les tendances et améliorer leurs résultats