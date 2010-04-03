SmartTrendATR

SmartTrend ATR est un indicateur technique avancé .

Il a été conçu pour détecter les changements de tendance avec précision, en offrant des signaux BUY/SELL clairs et faciles à lire, adaptés à tous les styles de trading (Scalping, Day Trading, Swing, Position).

L’indicateur utilise une logique anti-repaint, un système visuel amélioré avec flèches lisibles, étiquettes détaillées et code couleur adaptatif, ce qui en fait un outil professionnel et efficace pour les traders MetaTrader 5.

Détection de tendance fiable grâce à l’ATR et aux moyennes mobiles

Signaux BUY/SELL clairs avec flèches et pourcentage de force

Étiquettes intelligentes : Format BUY ▲ (75%) ou SELL ▼ (70%)

Niveaux de tendance : Faible / Normale / Forte (↗, ▲, ⬆)

Alertes avancées : Popup, son, email et notifications push

Anti-repaint : Les signaux sont stables après clôture de la bougie

Compatible tous marchés : Forex, indices, crypto, matières premières

Timeframes multiples : De M1 à MN1



Bleu → Tendance haussière Rouge/Orange → Tendance baissière

Signaux : BUY : Triangles verts ▲ SELL : Triangles rouges ▼

Étiquettes avec Arial Black 10pt, fond contrasté et symboles Unicode visibles

>75% : Tendance forte (signaux puissants, haute probabilité)

50-75% : Tendance normale (fiable)

<50% : Tendance faible (prudence)

Pop-up dans MetaTrader

Alerte sonore personnalisable

Notification push vers mobile/tablette

Envoi automatique par email

Suivi de tendance : Entrer sur signal >60%, Stop Loss sur la ligne opposée

Breakout trading : Confirmation par changement de couleur + flèche

Swing trading : Entrée sur retournement confirmé, sortie <50% force

Système de force de tendanceParamètres par défaut

MA Period = 10 ATR Period = 14 Multiplier = 2.0 MA Method = SMA Alerts = Activés Labels = Activés

Lisibilité exceptionnelle (flèches ▲▼ épaisses + espacement optimisé)

Système anti-faux signaux (force calculée en %)

Compatible avec toutes les stratégies (Scalping → Swing → Long terme)

Interface visuelle claire

Plateforme : MetaTrader 5

Version : 1.00 Enhanced

Buffers : 12 optimisés

Plots : 3 (ligne + 2 flèches)

Compatibilité : Tous symboles, tous timeframes

Ressources CPU : Faible consommation

Points forts

SmartTrend ATR est l’outil idéal pour les traders qui recherchent un indicateur clair, t efficace pour détecter les tendances et améliorer leurs résultats



