Smart FVG indicator

Smart FVG (MT5) — Visualiseur des Fair Value Gaps

Summary

Détecte et visualise les FVG avec sensibilité liée à l’ATR ; alertes en option.

What it does

Smart FVG repère les zones de prix non recouvertes par les bougies adjacentes (Fair Value Gap, FVG) et les affiche comme zones haussières/baissières. Les couleurs et le remplissage sont personnalisables. Des alertes facultatives préviennent lors de l’apparition d’un nouveau gap ou de son comblement. Outil de visualisation uniquement ; n’exécute pas d’ordres.

Key features

Détection automatique des FVG et annotations claires du graphique

Sensibilité adaptée à la volatilité via l’ATR

Personnalisation visuelle (couleurs des bougies, remplissage des zones)

Création/suppression dynamique des zones FVG

Alertes sur nouveaux/comblés (configurables)

Inputs (typiques)

Règles FVG : taille minimale du gap, profondeur d’analyse, mode de détection

ATR : période, multiplicateur

Affichage : thème (clair/sombre), couleurs haussier/baissier, opacité, afficher/masquer comblés

Automatisation : suppression auto des zones comblées, longueur d’historique

Alertes : nouveau FVG, comblement (push/terminal/son)

À adapter aux noms réels des paramètres de votre fichier.

How to use

Attachez l’indicateur au symbole et à l’unité de temps souhaités. (Optionnel) Réglez l’ATR et la taille minimale selon le marché. Utilisez les zones mises en évidence pour compléter votre approche (SMC/ICT, cassures, mean-reversion).

Notes

Outil de visualisation ; aucune garantie de performance ou de profit.

Le comportement peut varier selon le symbole/l’unité de temps et en période de forte volatilité.

Des captures illustrant haussier/baissier et un exemple « comblé » sont recommandées.

Changelog



v1.1 — Première version.

Support



Questions via les commentaires MQL5 ou messages privés.



