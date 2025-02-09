Smart FVG indicator
- Indicateurs
- Ahmad Kazbar
- Version: 1.10
- Mise à jour: 4 mars 2025
Smart FVG (MT5) — Visualiseur des Fair Value Gaps
Summary
Détecte et visualise les FVG avec sensibilité liée à l’ATR ; alertes en option.
What it does
Smart FVG repère les zones de prix non recouvertes par les bougies adjacentes (Fair Value Gap, FVG) et les affiche comme zones haussières/baissières. Les couleurs et le remplissage sont personnalisables. Des alertes facultatives préviennent lors de l’apparition d’un nouveau gap ou de son comblement. Outil de visualisation uniquement ; n’exécute pas d’ordres.
Key features
-
Détection automatique des FVG et annotations claires du graphique
-
Sensibilité adaptée à la volatilité via l’ATR
-
Personnalisation visuelle (couleurs des bougies, remplissage des zones)
-
Création/suppression dynamique des zones FVG
-
Alertes sur nouveaux/comblés (configurables)
Inputs (typiques)
-
Règles FVG : taille minimale du gap, profondeur d’analyse, mode de détection
-
ATR : période, multiplicateur
-
Affichage : thème (clair/sombre), couleurs haussier/baissier, opacité, afficher/masquer comblés
-
Automatisation : suppression auto des zones comblées, longueur d’historique
-
Alertes : nouveau FVG, comblement (push/terminal/son)
À adapter aux noms réels des paramètres de votre fichier.
How to use
-
Attachez l’indicateur au symbole et à l’unité de temps souhaités.
-
(Optionnel) Réglez l’ATR et la taille minimale selon le marché.
-
Utilisez les zones mises en évidence pour compléter votre approche (SMC/ICT, cassures, mean-reversion).
Notes
-
Outil de visualisation ; aucune garantie de performance ou de profit.
-
Le comportement peut varier selon le symbole/l’unité de temps et en période de forte volatilité.
-
Des captures illustrant haussier/baissier et un exemple « comblé » sont recommandées.
Changelog
v1.1 — Première version.
Support
Questions via les commentaires MQL5 ou messages privés.
Excellent! Thank you very much!