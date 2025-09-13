Scalping Gold xauusd

Présentation de l’EA

Cet Expert Advisor (EA) a été développé pour le trading automatisé sur XAUUSD (Or) en combinant les niveaux de Fibonacci, la théorie des vagues d’Elliott et les croisements EMA (25/100).

Il est optimisé pour fonctionner efficacement sur des comptes Cent, ce qui permet une gestion plus flexible des risques et de la taille des positions.

Principales caractéristiques

Configuration simple – fichier de configuration prêt (.set) disponible sur demande

Gestion des risques – optimisé pour les comptes Cent afin de réduire l’exposition au risque

Flexibilité d’utilisation – fonctionne avec différents instruments ; XAUUSD est fortement recommandé d’après les tests

Paramètres recommandés

Instrument de trading : XAUUSD (Or)

Type de compte : Compte Cent (par ex. Exness Standard Cent)

Dépôt minimum : 100 000 cents (équivalent à 1 000 USD pour les comptes Cent)

Informations supplémentaires

Les paramètres par défaut sont uniquement destinés aux tests et à la démonstration.

Une optimisation peut être nécessaire en fonction des conditions du courtier et du type de compte.

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. N’investissez que des fonds que vous êtes prêt à perdre.

Commentaires et support

Vos retours et suggestions sont les bienvenus pour améliorer l’EA et ses futures mises à jour.



