Scalping Gold xauusd

Présentation de l’EA

Cet Expert Advisor (EA) a été développé pour le trading automatisé sur XAUUSD (Or) en combinant les niveaux de Fibonacci, la théorie des vagues d’Elliott et les croisements EMA (25/100).
Il est optimisé pour fonctionner efficacement sur des comptes Cent, ce qui permet une gestion plus flexible des risques et de la taille des positions.

Principales caractéristiques

  • Configuration simple – fichier de configuration prêt (.set) disponible sur demande

  • Gestion des risques – optimisé pour les comptes Cent afin de réduire l’exposition au risque

  • Flexibilité d’utilisation – fonctionne avec différents instruments ; XAUUSD est fortement recommandé d’après les tests

Paramètres recommandés

  • Instrument de trading : XAUUSD (Or)

  • Type de compte : Compte Cent (par ex. Exness Standard Cent)

  • Dépôt minimum : 100 000 cents (équivalent à 1 000 USD pour les comptes Cent)

Informations supplémentaires

  • Les paramètres par défaut sont uniquement destinés aux tests et à la démonstration.

  • Une optimisation peut être nécessaire en fonction des conditions du courtier et du type de compte.

  • Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. N’investissez que des fonds que vous êtes prêt à perdre.

Commentaires et support

Vos retours et suggestions sont les bienvenus pour améliorer l’EA et ses futures mises à jour.


