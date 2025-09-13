Scalping Gold xauusd
- Experts
- Komila Safarova
- Version: 128.0
- Mise à jour: 13 septembre 2025
- Activations: 5
Présentation de l’EA
Cet Expert Advisor (EA) a été développé pour le trading automatisé sur XAUUSD (Or) en combinant les niveaux de Fibonacci, la théorie des vagues d’Elliott et les croisements EMA (25/100).
Il est optimisé pour fonctionner efficacement sur des comptes Cent, ce qui permet une gestion plus flexible des risques et de la taille des positions.
Principales caractéristiques
-
Configuration simple – fichier de configuration prêt (.set) disponible sur demande
-
Gestion des risques – optimisé pour les comptes Cent afin de réduire l’exposition au risque
-
Flexibilité d’utilisation – fonctionne avec différents instruments ; XAUUSD est fortement recommandé d’après les tests
Paramètres recommandés
-
Instrument de trading : XAUUSD (Or)
-
Type de compte : Compte Cent (par ex. Exness Standard Cent)
-
Dépôt minimum : 100 000 cents (équivalent à 1 000 USD pour les comptes Cent)
Informations supplémentaires
-
Les paramètres par défaut sont uniquement destinés aux tests et à la démonstration.
-
Une optimisation peut être nécessaire en fonction des conditions du courtier et du type de compte.
-
Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. N’investissez que des fonds que vous êtes prêt à perdre.
Commentaires et support
Vos retours et suggestions sont les bienvenus pour améliorer l’EA et ses futures mises à jour.