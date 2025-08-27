Intraday Currency Strength Chart

Représentation graphique de la force intrajournalière des devises.

Le calcul est basé sur 28 paires.

Les valeurs sont suivies depuis le début de la bougie quotidienne jusqu'à l'heure actuelle.

Cet indicateur a été initialement créé comme un outil gratuit pour le tableau de bord FX28 Trader.

Vous pouvez désormais l'utiliser gratuitement.

L'indicateur offre de nombreux paramètres de personnalisation et peut également être lié directement au système de contrôle graphique de FX28 Trader.

Remarque !

Cet indicateur ne fonctionne pas avec le testeur de stratégie.