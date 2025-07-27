Trade Simulator MT4

Trade Simulator n'est pas seulement un panneau de trading.

Il vous permet de vous entraîner à trader de manière réaliste à l’aide de données historiques, avec un contrôle interactif des graphiques. Vous pouvez passer des ordres, ajuster vos niveaux de stop et suivre vos résultats comme si vous étiez en situation réelle. Vous pouvez également gérer les ordres directement dans le Strategy Tester de MT4.

Le même outil et la même interface peuvent être utilisés sur des graphiques en direct pour du trading réel.

Fonctionnalités principales :

Permet de trader dans un environnement simulé via le Strategy Tester

Boutons BUY / SELL / CLOSE en un seul clic

Affichage automatique des lignes de break-even et TP/SL

Ajustement des lignes par glisser-déposer

Fonction de stop suiveur (trailing stop)

Fonctionne également sur des graphiques en temps réel pour un trading réel

Comment utiliser – Mode simulation (Strategy Tester)

Ouvrez le Strategy Tester dans MT4 Sélectionnez « Trade Simulator » dans la liste des EAs Choisissez le symbole et l’unité de temps, puis cliquez sur Start Le graphique commencera à s’exécuter automatiquement Et voilà – vous êtes prêt à trader dans un environnement de simulation interactif.

Comment utiliser – Mode graphique en direct

Ajoutez l’EA à n’importe quel graphique en temps réel dans MT4

Avec la même interface intuitive que le simulateur, vous pouvez commencer à trader en direct dès que l’EA est attaché. Cliquez simplement pour entrer et fermer des positions — aucune configuration compliquée n'est nécessaire.



