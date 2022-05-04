League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 340
Vous n'en avez pas trouvé. Et sur quelle base dites-vous qu'il n'y en a pas du tout ? Juste parce que vous ne les avez pas trouvés ? Vous n'êtes donc pas allé dans l'espace, vous n'avez pas été sous-marinier, et il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas ou ne pouvez pas faire... -- ...et c'est la seule raison pour laquelle vous n'avez pas tout ?
Votre logique est erronée.
Non, ça ne l'est pas. C'est tout à fait la bonne logique. Je cherche des systèmes pour moi-même. Et il est logique de s'appuyer sur ce que j'ai pu trouver ou pas. Je suis aussi le commerçant !
Si quelqu'un me montre un "système qui génère toujours des bénéfices", je changerai d'avis. Jusqu'à présent, personne ne m'a montré.
La Ligue n'est pas le Graal, c'est une poubelle.
Exactement.
J'ai toujours dit qu'un grand nombre de TS de la Ligue ne sont pas rentables. Environ 10 % des systèmes n'affichent aucun profit en général - ni dans l'historique, ni dans le trading réel, et pendant deux ans, leurs périodes de profit ont été très courtes, juste une semaine, maximum deux. Environ la moitié des systèmes affichent de bons résultats dans l'historique, mais lorsqu'ils tradent sur des comptes de démonstration, ils commencent à perdre très rapidement, en réalisant parfois quelques profits, puis en perdant encore plus. Et seulement environ 15-20 % des systèmes affichent "une stabilité autour de zéro avec des profits périodiques". Parmi ces systèmes, je choisis exactement ceux qui sont les plus prometteurs.
À mon avis, il est tout à fait normal de recycler les déchets, dans le monde d'aujourd'hui, des industries entières le font - pourquoi ne pourrais-je pas les rejoindre dans le domaine du commerce ?
Allez, Zhora, participe au championnat !
Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? J'ai mon propre championnat de 700 participants... C'est suffisant pour moi.
Exactement.
Allez à Kodobaza, c'est le paradis pour vous.
Pourquoi ? Par définition, il ne peut y avoir de paradis là-bas - aucun des systèmes n'est doté d'arrêts automatiques, de rapports automatiques, de génération automatique de scripts - tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter à mon "usine de traitement des déchets".
Seul un crétin pourrait me suggérer ça. Et vous, Baskakov, écrivez au moins une douzaine de lignes de code consciemment utiles avant de débiter une telle hérésie d'un air malin.
Exactement.
C'est la raison. Votre système est une sorte de sélection génétique. C'est une idée judicieuse, je voulais faire quelque chose comme ça moi-même. Mais la sélection ne sera réussie que si les candidats ont une caractéristique de croissance stable non aléatoire. Et comme il n'y en a pas, la sélection est vaine. En d'autres termes, la "Ligue" est une condition nécessaire mais pas suffisante. La deuxième condition nécessaire à la suffisance est l'existence de CTs qui fonctionnent, et elles ne semblent pas exister. C'est-à-dire que sur 1000 TS avec une espérance mathématique nulle, nous ne pouvons pas rassembler un portefeuille même à partir d'un TS avec une espérance mathématique positive, ni avec la Ligue ni avec aucun autre système de sélection et de filtrage.
Les critères d'optimisation/sélection doivent être "robustes" !
"Stabilité", et l'optimisation/sélection par les profits/pertes est un surentraînement/adaptation.
