League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 343
L'objectif est d'avoir des systèmes prêts à être installés sur le compte réel à tout moment ! Testé sur l'historique et avoir une bonne démo de trading. Ceci est le problème et résout la Ligue.
je suis désolé. je n'ai pas lu vos messages attentivement et j'ai d'abord pensé que vous vouliez utiliser les systèmes sélectionnés ensemble. je suis d'accord. utiliser un bon système est mieux que d'utiliser un ensemble de bons systèmes similaires en même temps. parce qu'il est plus facile de garder la trace d'un seul et si vous êtes chanceux vous pouvez faire de l'argent sérieux.
Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à en utiliser un, mais il est préférable de n'utiliser qu'un seul système, qui a pu donner de bons résultats).
Si j'étais un forexophile et que j'avais un gros tas d'argent, je ne m'embêterais pas à développer des systèmes de trading et j'irais directement trader l'euro/le zloty polonais. La morale est qu'il est parfois plus facile de faire du commerce sur un marché que sur d'autres... et mieux vaut essayer de trouver un tel marché plutôt que de chercher un graal universel)...
Malheureusement, c'est plus compliqué que cela. Il y a toute une catégorie de TS avec un IR positif qui est inférieur au coût de la commission. Par exemple, l'arbitrage de crypto liquides entre les bourses a toujours un IR positif, mais vous ne pouvez pas surmonter les coûts de commission à moins que vous obteniez les bonnes conditions pour vous-même.
Le trading est un art, il ne s'agit pas de suivre aveuglément un système de trading.
La Ligue n'est pas le Graal, c'est une poubelle.
Je suis désolé. Je n'ai pas lu vos messages attentivement et c'est pourquoi il m'a semblé au début que vous vouliez utiliser des TS sélectionnés dans un paquet. je suis d'accord. utiliser un bon système est mieux que d'utiliser un ensemble de systèmes aussi bons les uns que les autres en même temps. ne serait-ce que parce qu'il est plus facile de garder la trace d'un seul et si vous êtes chanceux, vous pouvez faire de l'argent sérieux.
Non. C'est vrai - j'utilise des TS sélectionnés dans une liasse. Actuellement, 22 systèmes fonctionnent sur le compte réel.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'existe pas de "bons systèmes". Pas un seul ! Et tout ce discours sur "l'utilisation d'un seul bon système" - c'est une fiction. N'importe quel TS a une espérance négative à long terme, au moins à cause du spread et des commissions.
Mais, temporairement, tout TS donne occasionnellement des bénéfices. Même les moins rentables. La Ligue en est un bon exemple.
A priori, mais je pense qu'il serait plus logique de laisser dans la lutte ce TS qui a bien gagné par le passé mais qui a récemment montré des résultats stupides mais avec quelques indices d'amélioration comme un solde de moyenne mobile retourné à la hausse ou quelque chose comme ça... car comme souvent ces TS auraient pu nous rendre riches si nous ne les avions pas jetés à la poubelle dans notre cœur).
Oui. C'est exactement ce que j'essaie de faire. J'ai un bref historique de chaque système depuis sa création, sur plus de deux ans - la division en trois divisions s'est avérée utile ici. Certains systèmes ne sortent même pas de la division inférieure. Immédiatement après la sur-optimisation, ils entrent dans la division moyenne, et glissent rapidement vers la division inférieure lors du trading de démonstration. Après quoi ils s'échangent jusqu'au comportement inacceptable.
La plupart des CTs "sautent des divisions". Parfois, ils arrivent même jusqu'au sommet. Et il y a un petit nombre (quelques douzaines) de CTs qui ont échangé dans la division haute pendant la majeure partie de leur histoire. Bien sûr, eux aussi ont parfois un comportement indigne, et sont envoyés en sur-optimisation. Parfois, ils descendent aussi dans les divisions moyennes et même inférieures. Cependant, après une sur-optimisation - ils finissent toujours soit dans la division la plus élevée, soit "légèrement sous-optimisés" par rapport à celle-ci, et sont déplacés plus tard, déjà sur le commerce de démonstration.
Ici, j'essaie de faire comme vous l'avez suggéré. Je sélectionne ces systèmes au moment où ils passent, par exemple, de la division moyenne à la division supérieure. En outre, comme je le vois, ma méthodologie de notation est également très bonne, les critères sont très stricts, et les systèmes qui sont immédiatement promus à la division supérieure, sur la base des résultats des tests historiques - vous pouvez également les mettre immédiatement sur le marché réel.
+++
Hm... Mes amis, j'ai compris, ce bâtard attardé fait le clown. Qu'est-ce qu'un clown a à voir avec ça... Mais pourquoi es-tu comme lui ?
Mais il est clair que si vous prenez un groupe de CTs de toutes sortes, ils DOIVENT avoir une grande partie de "déchets", ne travaillant pas. La règle des 20/80 est en vigueur.
Mais dire à propos de la Ligue "poubelle", étant donné que je suis déjà neuf mois de travail exclusivement avec les systèmes de la Ligue, et non seulement a échoué, mais a soutenu la croissance mensuelle moyenne de 10% à une marge d'au moins 1000% ! Qui peut se vanter de tels résultats ? Au moins dans les forces armées, au moins ailleurs ?
Voici un graphique des performances de mon meilleur système, qui fonctionne actuellement sur le réel (29 trades depuis début mai) :
Voici le deuxième des meilleurs (61 transactions depuis la mi-mai, le plus grand nombre de transactions en réel) :
Voici le troisième des meilleurs (29 transactions depuis la mi-juillet) :
Voici le TS le plus ancien qui fonctionne actuellement sur le réel (47 transactions depuis début avril) :
Où est le "déchet" dans tout ça ?
Bien sûr, il arrive aussi que le TS échoue sur le terrain. Par exemple, c'est le pire actuellement (5 transactions depuis la mi-août) :
C'est une honte, il a montré une très haute qualité de trading de 109% sur l'historique, et maintenant il est immédiatement entré en drawdown.
Mais, d'un autre côté - ce système peut montrer jusqu'à 4 SL à la suite. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Et sa perte de prix sur l'historique était quatre fois plus importante. Ce TS va donc continuer à travailler sur le réel.
Vous avez pris 10 Zhigulis, vous les avez réparés, vous les avez mis au point, vous espérez obtenir une Mercedes.
C'est vrai. Que peut-on dire d'autre sur vous après une telle déclaration ?
Je ne veux pas "avoir une Mercedes", je veux "amener mon cul du point A au point B". Je vais dans une casse, et je mets les bonnes pièces dans quelque chose qui ressemble à un véhicule. Je l'ai démarré - super, puis je suis parti. S'il tombe en morceaux en chemin, je vais à la prochaine casse.
Les amateurs de Mercedes comme vous, passez. Je n'ai pas de Mercedes dans ma ligue. PAS DE MERCEDES DU TOUT.
C'est vrai. Que peut-on dire d'autre sur vous après une telle déclaration ?
Je ne veux pas "avoir une Mercedes", je veux "amener mon cul du point A au point B". Je vais dans une casse, et je mets les bonnes pièces dans quelque chose qui ressemble à un véhicule. Je l'ai démarré - super, puis je suis parti. S'il tombe en morceaux en chemin, je vais à la prochaine casse.
Les amateurs de Mercedes comme vous, passez. Je n'ai pas de Mercedes dans ma ligue. PAS DE MERCEDES DU TOUT.