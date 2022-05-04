League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 333
J'ai raté quelque chose dans ce fil de discussion intéressant... pourquoi la BTC est-elle incluse dans les classements ?
ça dévalorise tout. C'est cool, mais ce n'est pas une monnaie au sens général du terme. Il y a une autre physique du taux de change, qui n'est pas liée à l'économie.
juste au-dessus de Roman a fait allusion à une pensée non exprimée - quand ce zoo change de comportement (les leaders changent ou d'autres statistiques changent), sachez qu'il est temps de faire une pause et de ré-optimiser les robots. Le marché est en train de changer.
Zhora, pourquoi ne finis-tu pas ton travail au lieu de continuer ? Qui en a besoin, qui est intéressé, qui en profite ? Pour toi. ? Alors jouez-le vous-même.
Je joue mon propre rôle.
Le BTC est autant un symbole qu'autre chose. Je ne me soucie pas du tout des principes du changement. J'en attrape. Ce système est tout à fait possible d'appliquer sur les actions et les options (bien que pour les options vous devez changer le code expert).
À propos de la sur-optimisation - c'est comme ça que ça marche pour moi. Chaque robot présente des indications très claires qu'il n'est plus adapté au marché. Dès qu'un de ces signes est détecté, le robot est immédiatement réoptimisé. Entre trois et vingt TS sont réoptimisés chaque jour.
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
La meilleure qualité du commerce :
Graphique de la meilleure qualité de trading :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Gheorghe, voulez-vous négocier des contrats à terme et des indices sur une bourse réelle ?
Peut-être que vous jouez avec la Ligue ? Oui, et pas seulement PAMM sur sa base pour faire de l'argent dans les transactions marginales est possible ...
Oui, vous pouvez le faire sur l'échange - il n'y a aucune différence... Mais je n'ai pas l'argent pour ouvrir un compte.
il me semble qu'il y a une différence... il y a 10,000.00 roubles à dépenser là-bas. Futures et indnex sur msc.
Et où est-ce que c'est ? Quelque chose est vraiment une petite quantité.
Mais il faut aussi un autre ordinateur et, surtout, la réoptimisation quotidienne prend parfois beaucoup de temps et occupe une grande partie de la journée. Si vous ajoutez d'autres personnages, cela prendra plus de temps... Pourquoi pas d'autres ? L'idée de la ligue est totalement transparente et claire !
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
La meilleure qualité du commerce :
Graphique de la meilleure qualité de trading :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :