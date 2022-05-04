League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 339
Il serait plus logique de poser ces questions non pas dans le fil du forum, mais aux développeurs du programme.
Alors, comment ça se passe après deux ans ? Y a-t-il un bénéfice ? Quels sont les résultats ?
les résultats sont dans les données, que l'on ne sait pas encore comment traiter. enfin, que les commissions et les swaps sont vaincus)
Alors, comment ça se passe après deux ans ? Des bénéfices ? Quels sont les résultats ?
Eh bien... Très bien. (Soupirs) Alors...
Rapport des résultats de la ligue des systèmes de trading
Comme nous l'avons souligné plus haut, le résultat principal est qu'il existe des données. C'est pour ça que j'ai commencé tout ça. Il y a deux ans, je ne savais même pas s'ils existeraient ou s'il serait possible de les utiliser de quelque manière que ce soit. Maintenant, ils sont là, et je les utilise. Mais il est également vrai que "la façon de traiter n'est pas claire", ce qui fait que mon traitement est plus intuitif.
J'ai vraiment commencé à utiliser la Ligue dans la vie réelle autour du réveillon du Nouvel An. Mes résultats sont les suivants pour le moment.
Rentabilité mensuelle :
La rentabilité est progressive (compte ouvert depuis début 2016, dernier rapport de vendredi soir) :
Sur le TS individuel, travaillant sur le réel en ce moment la situation est la suivante (22 systèmes travaillent en même temps, donc la vue est "presque de la bouillie", mais je ne peux pas offrir mieux). Sur l'axe des ordonnées - les dollars du compte direct :
Cinq des meilleurs TS, travaillant maintenant sur le réel :
Personnellement, je suis satisfait.
Cela fait longtemps que je n'ai pas été frustré lorsqu'un autre TS cesse de fonctionner et entre en drawdown. Je me souviens que je m'énervais lorsqu'un conseiller expert que j'avais écrit et débogué pendant longtemps commençait à montrer un comportement très différent dans les transactions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai toujours un ensemble de systèmes qui ont non seulement fait l'objet d'un débogage dans le passé, mais qui ont aussi un historique de démonstrations positives.
D'ailleurs, je sais exactement quand ce même "arrêt de travail" se produit. Au prochain tirage au sort, je regarde les paramètres de contrôle et je vois si c'est acceptable. Si ce n'est pas le cas, le CT est immédiatement retiré du réel, ré-optimisé et envoyé dans un pool commun. Si c'est le cas, soupirer et continuer à négocier.
La Ligue a prouvé que la rentabilité d'une TS ne dépend pas de sa complexité. Les TS complexes donnent plus de bénéfices, mais leur stabilité est très faible, et ils échouent plus rapidement, et ils perdent plus pendant ce temps. Les TS simples offrent des bénéfices moindres, mais ils échouent beaucoup plus lentement, ce qui nous permet de le remarquer à temps et de réoptimiser le système, voire de le supprimer de la transaction. Par conséquent, le bénéfice total est le même pour les TS simples et complexes. Selon les noms présentés, vous pouvez voir l'essence complète de chacun des 22 systèmes de trading en temps réel. J'en ai des aussi simples que deux kopecks, et ils sont tous disponibles gratuitement dans la kodobase.
Si les choses continuent comme elles le font maintenant, il y aura probablement un signal ouvert quelque part autour du Nouvel An. Bien qu'il soit écrit avec une telle fourche dans l'eau... avec une telle fourche...
Ce n'est pas génial du tout, pour être honnête. Le résultat de mars est bon, mais il ressemble à une aberration statistique par rapport au contexte général. Et le contexte général est que crée l'impression que prend 100-200-400 compteurs aléatoires, d'eux choisir le meilleur, le temps passe, leur résultat moyen deviennent naturellement autour de zéro, alors ils sont remplacés par d'autres compteurs aléatoires et ainsi de suite à l'infini. C'est-à-dire que la sélection évolutive dans ce cas ne fonctionne pas, car les TS d'origine ne fonctionnent pas.
Hmmm... Vous vouliez une "fontaine" ? Pour avoir tous les mois comme Mars ??? Il est clair que c'est juste un hasard... ? Je veille constamment à ce que le niveau de marge ne descende pas en dessous de 1000%, je préfère un chiffre d'au moins 1500%. A votre avis, quel serait le revenu mensuel moyen à ce niveau ?
N'ayez pas l'air d'un clown Baskakov - la Ligue n'est pas le Graal, c'est juste l'occasion d'avoir constamment une vue d'ensemble sur l'histoire des TS, qui ont des démos réussies. Et la tâche consiste à sélectionner les meilleurs d'entre eux.
A propos de "l'original TS ne fonctionne pas" - donc il n'y a pas de "qui fonctionne" toujours ! La tâche consiste à les changer constamment, en sélectionnant les meilleurs ! Ceux qui correspondent au marché actuel...
Mon objectif est maintenant d'atteindre un taux régulier de 10 % par mois. Voyons comment je m'en sors...
Vous n'en avez pas trouvé. Et sur quelle base prétendez-vous qu'il n'y en a pas du tout ? Juste parce que vous ne les avez pas trouvés ? Vous n'avez pas été dans l'espace, vous n'avez pas été sous-marinier, vous ne savez rien faire... -- ...et c'est la seule raison pour laquelle vous n'avez pas tout ?
Votre logique est erronée.