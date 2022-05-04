League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 354
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Top 20 par solde :
Tableau des meilleurs TS par solde :
Le meilleur TS par qualité commerciale :
Le tableau des meilleurs TS par qualité commerciale :
Le plus ancien TS de la Ligue avec au moins 50 échanges :
Le plus ancien TS de la Ligue avec au moins 50 échanges :
Bonjour !
J'observe périodiquement vos résultats aux enquêtes.
Je voudrais poser quelques questions :
Avez-vous réussi à obtenir des gains d'équilibre durables ?
Quelle est la"durée de vie" moyenne de vos stratégies ?
D'après votre expérience, existe-t-il une relation entre le temps de changement de stratégie et le temps de transition d'une tendance conditionnelle à un flat conditionnel ?
Bonjour !
J'observe périodiquement vos résultats aux enquêtes.
Je voudrais poser quelques questions :
Avez-vous réussi à obtenir des gains d'équilibre durables ?
Quelle est la"durée de vie" moyenne de vos stratégies ?
D'après votre expérience, existe-t-il une relation entre le temps de changement de stratégie et le temps de transition d'une tendance conditionnelle à un flat conditionnel ?
1. Non. Il n'y a pas de stabilité du tout, ce qui est le principal problème. Il est très probable qu'elle permette de déterminer la stabilité des systèmes. Malheureusement, elle est encore résolue de manière intuitive.
2. "A l'œil" - la durée de vie moyenne varie d'un mois à un an. En moyenne, je pense, cinq à six mois.
3. À mon avis, ce lien n'existe pas. Les systèmes sont le plus souvent à plat, et passent occasionnellement à des zones de tendance de manière aléatoire. Si le système ne correspond pas au symbole, il ne gagne rien du tout, il coule. Si le système correspond au symbole - il gagne occasionnellement.
1. Non. La résilience n'est pas du tout présente, et c'est le principal point d'achoppement. Il existe un haut degré de probabilité pour déterminer la stabilité des systèmes. Malheureusement, ce problème a jusqu'à présent été résolu de manière intuitive.
2. "A l'œil" - la durée de vie moyenne varie d'un mois à un an. En moyenne, je pense, cinq à six mois.
3. À mon avis, ce lien n'existe pas. Les systèmes sont le plus souvent à plat, et passent occasionnellement à des zones de tendance de manière aléatoire. Si le système ne correspond pas au symbole, il ne gagne rien du tout, il coule. Si le système correspond au symbole - il gagne occasionnellement.
Vous comprenez l'horreur de la situation, n'est-ce pas ? :-)
c'est une crise de colère...
1. Non. La résilience n'est pas du tout présente, et c'est le principal point d'achoppement. Il existe un haut degré de probabilité pour déterminer la stabilité des systèmes. Malheureusement, ce problème a jusqu'à présent été résolu de manière intuitive.
2. "A l'œil" - la durée de vie moyenne varie d'un mois à un an. En moyenne, je pense, cinq à six mois.
3. À mon avis, ce lien n'existe pas. Les systèmes sont le plus souvent à plat, et passent occasionnellement à des zones de tendance de manière aléatoire. Si le système ne correspond pas au symbole, il ne gagne rien du tout, il coule. Si le système correspond au symbole - il gagne occasionnellement.
Avez-vous un critère selon lequel vous reconnaissez une fois cette approche comme étant sans espoir ? Au moins le cadre temporel de l'expérience, comme un stoploss basé sur le temps. Si l'on ne comprend pas ce qui doit être changé, il ne reste plus qu'à répéter une expérience ratée dans l'espoir naïf qu'elle fonctionnera soudainement par miracle. Vous voyez bien que c'est absurde et que vous ne pouvez pas espérer un nouveau résultat sans changer de méthode, n'est-ce pas ? Ou bien vous ne vous souciez pas de la réussite de votre entreprise, mais vous aimez simplement vous amuser avec l'ensemble de l'activité ? C'est un hobby, un hobby pour le plaisir d'un hobby.
Vous comprenez l'horreur de ce que vous avez écrit, n'est-ce pas ? :-)
que c'est une corne de brume...
Je ne vois pas l'horreur ou la petitesse.
Il me semble que les gens ont mal compris le but de la Ligue en général. Le but est d'avoir un ensemble de systèmes testés qui donnent de bons résultats. TOUT. Il n'y a pas d'autre "sortie" de la Ligue. Mais, en même temps, tout le monde veut constamment voir un graal, une croissance continue, pas de drawdowns et de pertes. Ce ne sera pas comme ça ! La Ligue est juste un indicateur compliqué. Je m'y intéresse, je la soutiens et je l'utilise comme base pour tester différentes approches.
Dire "c'est ringard" à propos de la Ligue, c'est comme dire "ringard" à propos du MAHA ou du Stochastic.
Avez-vous un critère qui vous permette de reconnaître que votre approche est sans espoir ? Eh bien, au moins le cadre temporel de l'expérience, comme un stoploss basé sur le temps. Si l'on ne comprend pas ce qui doit être changé, il ne reste plus qu'à répéter l'expérience ratée dans l'espoir naïf qu'elle fonctionnera soudainement et miraculeusement. Vous voyez bien que c'est absurde et que vous ne pouvez pas espérer un nouveau résultat sans changer de méthode, n'est-ce pas ? Ou bien vous ne vous souciez pas de la réussite de votre entreprise, mais vous aimez simplement vous amuser avec l'ensemble de l'activité ? C'est un hobby, on bouge pour le plaisir de bouger.
Non, ce critère n'existe pas. Pour une raison très simple : je ne vois pas de choix. Mais là encore, vous aussi (commençons par "vous") êtes dans une "quête du Graal", sachant que la Ligue n'est pas le Saint Graal. En outre, il peut même être considéré comme un "hobby pour le plaisir d'un hobby".
J'ai dit plus d'une fois que ma tâche était de trouver une méthode pour SÉLECTIONNER les systèmes. Mais tout au long des 350 pages, il y a eu littéralement d'innombrables suggestions à cet égard. Elles ont toutes été essayées, avec des résultats très modestes, mais j'ai réfléchi à certaines conclusions. Je suis toujours à la recherche d'une telle méthode. Les robots de la Ligue, quant à eux, travaillent toujours sur la démonstration, montrant sur quel symbole les systèmes fonctionnent le mieux.
Je ne vois pas l'horreur ou la petitesse.
Il me semble que les gens ont mal compris la Ligue en général. Le but est de disposer d'un ensemble de systèmes testés qui donnent de bons résultats. TOUT. Il n'y a pas d'autre "sortie" de la Ligue. Mais, en même temps, tout le monde veut constamment voir un graal, une croissance continue, pas de drawdowns et de pertes. Ce ne sera pas comme ça ! La Ligue est juste un indicateur compliqué. Je m'y intéresse, je la soutiens et je l'utilise comme base pour tester différentes approches.
Dire de la Ligue qu'elle est "étriquée", c'est comme dire "étriquée" de la MAHA ou de la Stochastic.
Je n'ai pas parlé de LIGA mais de l'absence de critère de sélection... après des CENTAINES de temps et un résultat sain.
ça ressemble à un coup de chance...
Je n'écrivais pas sur LIGA mais sur l'absence de critère de sélection... après des CENTAINES de temps et un résultat sain.
ça ressemble à un coup de chance...
Eh bien, ça me rend triste aussi. Et alors ?
J'y pense, j'y réfléchis, j'essaie... Le résultat, hélas, est extrêmement modeste.
Pour le moment, j'ai une idée, mais je dois retravailler un peu le code de la Ligue. Ainsi, tous les paramètres optimaux trouvés seraient automatiquement remplis dans la base de données, puis chargés par les conseillers experts à partir de là.
C'est ce que je fais maintenant.
Je vais les charger à partir de la base de données et commencer à ajouter des conseillers experts basés sur cette nouvelle idée.
1. Non. La résilience n'est pas du tout présente, et c'est le principal point d'achoppement. Il existe un haut degré de probabilité pour déterminer la stabilité des systèmes. Malheureusement, ce problème a jusqu'à présent été résolu de manière intuitive.
2. "A l'œil" - la durée de vie moyenne varie d'un mois à un an. En moyenne, je pense, cinq à six mois.
3. À mon avis, ce lien n'existe pas. Les systèmes sont le plus souvent à plat, et passent occasionnellement à des zones de tendance de manière aléatoire. Si le système ne correspond pas au symbole, il ne gagne rien du tout, il coule. Si le système correspond au symbole - il gagne occasionnellement.
Les systèmes sont principalement en flat, et de temps en temps ils passent aléatoirement aux zones de tendance. Et si l'on fait correspondre les paramètres à l'appartement, en ignorant les tendances, n'obtient-on pas une image positive (oui, pas très rémunératrice en tendance, mais régulièrement dans le +) ?