League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 344
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Hm... Mes amis, j'ai compris, ce bâtard attardé fait le clown. Qu'est-ce qu'un clown a à voir avec ça... Mais pourquoi es-tu comme lui ?
Mais il est clair que si vous prenez un groupe de CTs de toutes sortes, ils DOIVENT avoir une grande partie de "déchets", ne travaillant pas. La règle des 20/80 est en vigueur.
Mais dire à propos de la Ligue "poubelle", étant donné que je suis déjà neuf mois de travail exclusivement avec les systèmes de la Ligue, et non seulement a échoué, mais a soutenu la croissance mensuelle moyenne de 10% à une marge d'au moins 1000% ! Qui peut se vanter de tels résultats ? Au moins dans les forces armées, au moins ailleurs ?
Voici un graphique des performances de mon meilleur système, qui fonctionne actuellement sur le réel (29 trades depuis début mai) :
Voici le deuxième des meilleurs (61 transactions depuis la mi-mai, le plus grand nombre de transactions en réel) :
Voici le troisième des meilleurs (29 transactions depuis la mi-juillet) :
Voici le TS le plus ancien qui fonctionne actuellement sur le réel (47 transactions depuis début avril) :
Où est le "déchet" dans tout ça ?
Vous ne possédez même pas de Zigucco.
Montrez-moi vos systèmes qui fonctionneraient à partir du milieu du printemps. Et ensuite nous parlerons de "Mercedes", clown.
Montrez vos systèmes qui fonctionneraient à partir du milieu du printemps. Et ensuite nous parlerons de "Mercedes", clown.
Ecoutez, c'est élémentaire. Un système avec des verrous peut vivre des années, comme le vôtre, en oscillant autour de zéro.
Vous montrez d'abord un graphique de ce même "système avec serrures" ! Pour qu'il "vive pendant des années". Et ensuite nous parlerons. Même dans le testeur sur la période d'avance, vous l'obtiendrez à peine. Et sur la démo - encore moins (pour de vrai, je n'oserai même pas en parler).
J'ai un vrai. Et le SL sur chaque système, et ne dépasse jamais une fourchette quotidienne. Et le niveau de marge est d'au moins 1000%.
Oui, le compte est petit. Mais, néanmoins, la majorité, comme je le vois, ne l'a pas.
Vous montrez d'abord un graphique de ce même "système avec serrures" ! Pour qu'il "vive pendant des années". Et ensuite nous parlerons. Même dans le testeur de période avant, vous n'obtiendrez pas ce genre de choses. Et sur la démo - encore moins (pour de vrai, je ne le mentionnerai même pas).
J'ai du VRAI. Oui, le compte est petit. Mais, néanmoins, la plupart, comme je le vois, et ce n'est pas.
Vous avez une décharge, une vraie décharge...
Vous n'avez pas non plus de benne à ordures... Juste des prunes... Le mien est mort depuis cinq ans...
Vous n'avez pas non plus de benne à ordures... Juste des prunes... Le mien est un dépotoir depuis cinq ans...
Je vis dans ma maison, et ça fait cinq ans que tu es... .
Oui, oui. Et c'est un pur oligarque en vacances. Vas-y, débile.
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le tableau des meilleurs TS par qualité commerciale :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le tableau des meilleurs TS par qualité commerciale :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :