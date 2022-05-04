League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 337

Une fois de plus, des fainéants font leur apparition.
Vitaly Muzichenko:
Une fois de plus, certains désœuvrés sautent à pieds joints.
Deux déclarations non fondées dans la même phrase. Comment pouvez-vous être sûr qu'ils ne font rien, et comment pouvez-vous être sûr qu'ils sont des clochards ?
Georgiy Merts:

Bonjour. C'est comme ta bouillie.

La mienne, par contre, est très claire. Sur chaque paire - les 24 Expert Advisors, et sur chaque réglage les meilleurs de l'histoire. Quel est l'intérêt d'utiliser un conseiller expert qui échoue même sur l'historique ?

Avez-vous oublié le but de la Ligue que je rappelle régulièrement - avoir un ensemble de différents Expert Advisors optimisés sur l'historique et avec un bon historique de démo ?

Si nous utilisons le même ensemble de paramètres sur toutes les paires, alors au mieux cet EA sera optimisé sur un symbole. Les autres vont échouer. Il s'avère qu'au lieu de 28 conseillers experts optimisés sur l'historique, j'obtiens 1 conseiller expert optimisé sur l'historique. Pensez-vous que c'est mieux ?

Le but de la ligue est le même - semer la pagaille dans la tête de tout le monde.
 
Vladimir Baskakov:
Le seul but de la ligue est d'induire tout le monde en erreur.

Où est "trompeur" ? Tromper, c'est induire délibérément en erreur. Sur quoi suis-je "trompé" ?

Georgiy Merts:

Où est "trompeur" ? Tromper, c'est induire délibérément en erreur. Sur quoi suis-je "trompé" ?

Vous soutenez une idée absurde avec une persistance maniaque.
Quel est le rebondissement ? Prenons tous les EAs de la base Kodobase. Et chacun d'entre eux sur un certain site affichera un bénéfice. Chacun. Et alors ?
 
Vladimir Baskakov:
Vous persistez maniaquement à soutenir une idée absurde.
Quel est le point fort ? Bien, prenons tous les EAs de la base Kodobase. Et chacun d'entre eux, sur un site donné, affichera un bénéfice. Chacun d'entre eux. Et alors ?

Je le soutiens. Parce que je pense que c'est tout à fait raisonnable et prometteur. Et de qui je me moque et où ?

Toutes les EA de kodobase peuvent également être prises. Et c'est la bonne façon. Mais je n'ai pas les ressources pour ça.

 
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).

Les 20 meilleurs par équilibre :

Un tableau des meilleurs par solde :

La meilleure qualité du commerce :

Graphique de la meilleure qualité de trading :

Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:

Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :


 
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).

Les 20 meilleurs par équilibre :

Un tableau des meilleurs par solde :

Meilleure qualité TS par métier :

Le tableau des meilleurs TS par qualité commerciale :

Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:

Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :

