League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 338
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Les 20 meilleurs TS par qualité commerciale :
Le tableau des meilleurs en termes de qualité commerciale :
Les 20 plus anciens TS avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le tableau des meilleurs en termes de qualité commerciale :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le tableau des meilleurs TS par qualité commerciale :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Bonjour utilisateurs du forum, j'ai une question, puis-je exécuter un EA écrit en Python dans strategy tester?
Pourquoi ce fil ?
Les amateurs de python ne viendront probablement pas ici... Je n'en sais rien du tout... À mon avis, vous ne pouvez pas, en metatrader EAs devrait être écrit sur MT4-5, mais qui sait ... Python est une direction à la mode maintenant...
Pourquoi ce fil ?
Les amoureux des pythons ne viendront probablement pas ici...
Parle-lui de la Ligue, au moins quelqu'un s'est égaré dans ton fil. Célébration
Il n'est pas nécessaire de vous en parler - le premier message du fil de discussion explique tout...
Il n'est pas nécessaire de vous en parler - le premier message du fil de discussion explique tout...
Bonjour aux utilisateurs du forum, j'ai une question, est-il possible d'exécuter dans le testeur de stratégie un EA écrit en Python ?
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5
Top 20 par solde :
Un tableau des meilleurs TS par solde :
Les 20 meilleurs TS par qualité commerciale :
Tableau des meilleurs TS par qualité commerciale :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :