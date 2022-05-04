League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 345
Que signifient ces courbes ? Chaque fois, ce sont les mêmes, à quoi cela sert-il de les publier, quelles conclusions peut-on en tirer, en général, à quoi cela sert-il ?
De toute évidence pour vous ennuyer.
Je tire des conclusions pour moi-même. Et toi... Je ne sais pas ce que tu fais là...
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
La meilleure qualité du commerce :
Graphique de la meilleure qualité de trading :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Depuis cette semaine, 24 TS de symboles XAUUSD et ETHUSD ont été connectés à la Ligue. Le nombre total de systèmes de la Ligue est maintenant de 744.
Je pense ajouter LTCUSD, XAGUSD, et si possible, BRN.
Tous les CT ont-ils le même solde de départ ? Je me demande également quel est le solde initial, afin qu'il soit plus facile de comprendre ce qui se passe à partir des images. Il est probable que le moment de la connexion du TS au travail soit différent, mais cela n'a pas d'importance.
Là, ils, quand ils sont tous ensemble - ils versent. Le solde est le même pour tous - moins. :-)
Le temps - les mêmes, qui affichent des rendements faibles (sur différents paramètres, temps sur le marché et autres) - ils sur-optimisent et c'est tout.
Ils sont là, quand tous ensemble - ils se déversent. L'équilibre est le même - minuscule. :-)
Il manque la colonne des capitaux propres la plus importante du tableau pour compléter l'image).
Quel est le rapport avec le solde initial ? Le système fonctionne simplement à un lot minimum constant. Quelle importance a le solde minimum ?
Le moment de la connexion du TS à l'œuvre est en effet différent. Il s'agit soit du moment de la sur-optimisation après que le système a montré un comportement inacceptable, soit du moment de la transition entre les divisions de la Ligue.
Pour que le tableau soit complet, il manque la colonne des capitaux propres la plus importante).
Il manque.
Mais, je n'ai pas de "surenchère". Il y a toujours un SL dans tous les TS, dont la valeur ne dépasse pas la fourchette journalière (pour la plupart 0,7-0,9 TR moyen journalier). Le graphique de l'équilibre est donc assez proche de celui de l'équité.
Bien sûr, il serait bon de connaître le graphique exact de l'équité. Mais, son calcul étant trop compliqué, il a dû être abandonné.
Il y a actuellement 768 CT dans la Ligue.
La dernière flambée de l'or a été "attrapée" par deux systèmes mis en place sur le réel. En septembre déjà, le rendement du real est de 16%. La tâche minimale est de ne pas perdre plus de 6% jusqu'à la fin du mois de septembre. La tâche maximale est de porter le rendement à 26% d'ici la fin septembre.
Quel est le rapport avec le solde initial ? Les systèmes fonctionnent simplement, et sur un lot minimum constant. Quelle différence cela fait-il de savoir quel était le solde minimum ?
Merci. Compris. Je ne l'ai pas demandé par méchanceté.
Pour moi, la balance n'est pas vraiment une mesure précise de l'importance de TC. Même en regardant le tableau.