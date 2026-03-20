Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 340
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Ты таких не нашёл. И на каком основании ты утверждаешь, что их нет вообще? Только лишь потому, что ты их не нашёл? Так ты и в космос не летал, и подводником не был, и много чего ещё ты не знаешь и не умеешь... -- и только лишь поэтому всего этого нет?...
Логика у тебя ущербная.
Ничего подобного. Логика очень даже правильная. Я ищу системы для себя. И вполне логично опираться именно на то, что нашел или не нашел именно я. Торгую-то тоже я !
Если мне кто-то покажет "систему, которая все время в прибыли" - я изменю свое мнение. Пока никто не показал.
Лига это не Грааль, это мусоросборник
Именно.
Мой мусороперерабатывающий завод работает на этом мусоросборнике. Я всегда говорил, что большее число ТС в Лиге убыточны. Приблизительно 10% систем вобще не показывают прибыли принципиально - ни на истории, ни в реале, и за два года их периоды заработка были очень коротки, буквально неделя, максимум две. Приблизительно половина систем на истории показывают неплохие результаты, но при постановке на демо-торговлю очень быстро начинают сливать, лишь иногда немного зарабатывая, потом теряя еще больше. И лишь где-то 15-20% систем показывают "болтание около нуля с периодическими заработками". Именно из таких систем я и выбираю наиболее перспективные.
По-моему, вполне себе нормальная переработка мусора, в современном мире целые отрасли занимаются этим - почему бы мне не присоединиться к ним в сфере трейдинга?
Давай, Жора, поучаствуй в чемпионате!
Зачем? Смысл? У меня свой чемпионат из 700 участников... Мне его достаточно.
Именно.
Мой мусороперерабатывающий завод работает на этом мусоросборнике. Я всегда говорил, что большее число ТС в Лиге убыточны. Приблизительно 10% систем вобще не показывают прибыли принципиально - ни на истории, ни в реале, и за два года их периоды заработка были очень коротки, буквально неделя, максимум две. Приблизительно половина систем на истории показывают неплохие результаты, но при постановке на демо-торговлю очень быстро начинают сливать, лишь иногда немного зарабатывая, потом теряя еще больше. И лишь где-то 15-20% систем показывают "болтание около нуля с периодическими заработками". Именно из таких систем я и выбираю наиболее перспективные.
По-моему, вполне себе нормальная переработка мусора, в современном мире целые отрасли занимаются этим - почему бы мне не присоединиться к ним в сфере трейдинга?
Зайди в Кодобазу, там для тебя рай
Зачем??? Там не может быть рая по определению - ни одна из тамошних систем не имеет автоматической остановки, автоматических отчетов, автоматических генераций скриптов - всего, что необходимо для подключения к моему "мусороперерабатывающему заводу".
Только дебил может мне такое мне предлагать. А ты, Баскаков, напиши хотя бы десяток осознанных полезных строчек кода, прежде чем подобную ересь с умным видом выдавать.
Зачем??? Там не может быть рая по определению - ни одна из тамошних систем не имеет автоматической остановки, автоматических отчетов, автоматических генераций скриптов - всего, что необходимо для подключения к моему "мусороперерабатывающему заводу".
Только дебил может мне такое мне предлагать. А ты, Баскаков, напиши хотя бы десяток осознанных полезных строчек кода, прежде чем подобную ересь с умным видом выдавать.
Именно.
Мой мусороперерабатывающий завод работает на этом мусоросборнике. Я всегда говорил, что большее число ТС в Лиге убыточны. Приблизительно 10% систем вобще не показывают прибыли принципиально - ни на истории, ни в реале, и за два года их периоды заработка были очень коротки, буквально неделя, максимум две. Приблизительно половина систем на истории показывают неплохие результаты, но при постановке на демо-торговлю очень быстро начинают сливать, лишь иногда немного зарабатывая, потом теряя еще больше. И лишь где-то 15-20% систем показывают "болтание около нуля с периодическими заработками". Именно из таких систем я и выбираю наиболее перспективные.
По-моему, вполне себе нормальная переработка мусора, в современном мире целые отрасли занимаются этим - почему бы мне не присоединиться к ним в сфере трейдинга?
Вот в этом и причина. Твоя система - это некая разновидность генетического отбора. Весьма здравая идея, я и сам хотел сделать нечто подобное. Но отбор будет удачен только в том случае, если отбираемые кандидаты обладают неслучайной устойчивой характеристикой роста. А ее нет, поэтому отбор работает вхолостую. Т.е. "Лига" является необходимым, но не достаточным условием. Вторым необходимым условием для достаточности являются работающие ТС, а их судя по всему нет. Т.е. из 1000 ТС с нулевым мат. ожиданием не собрать портфель даже из одной ТС с положительным м.о. ни с Лигой ни с любой другой системой отбора и фильтрации.
Вот в этом и причина. Твоя система - это некая разновидность генетического отбора. Весьма здравая идея, я и сам хотел сделать нечто подобное. Но отбор будет удачен только в том случае, если отбираемые кандидаты обладают неслучайной устойчивой характеристикой роста. А ее нет, поэтому отбор работает вхолостую. Т.е. "Лига" является необходимым, но не достаточным условием. Вторым необходимым условием для достаточности являются работающие ТС, а их судя по всему нет. Т.е. из 1000 ТС с нулевым мат. ожиданием не собрать портфель даже из одной ТС с положительным м.о. ни с Лигой ни с любой другой системой отбора и фильтрации.
Критерии оптимизации/отбора нужны "робастные"!
"Устойчивость", а оптимизация/отбор по прибыли/убыткам - переобучение/подгонка.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: