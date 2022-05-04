League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 347
Jusqu'à présent, il semble que vous soyez bloqué sur le forex et le hasard.
Rien n'empêche la Ligue et la négociation sur cette approche universelle de la négociation, sur 728 TS, et s'engager dans la négociation normale sur la Bourse de Moscou sur les contrats à terme !
Oui, et là, la Ligue pourrait bien fonctionner ! Il faut tout de même ouvrir trois comptes de démonstration avec des divisions de la Ligue, et tout de même pour chaque symbole mettre 24 TS. Et ensuite - choisir celles qui fonctionnent. Mais je n'ai plus les ressources pour ça. Mais s'il s'agit de retirer les bénéfices du compte - alors nous pouvons penser. Dans le meilleur des cas, cela ne se produira que l'année prochaine. Nous verrons alors.
Je peux vous donner un lien vers mon compte réel Alpari principal. Il y a maintenant 27 des meilleurs CT de la ligue. En fait, vous pouvez le trouver vous-même - il se trouve dans le classement Alpari. Le PAMM s'appelle Start_2016 (avec un trait de soulignement, fonctionnant depuis début 2016, et il s'avère qu'il existe un PAMM avec le même nom, mais avec un espace, fonctionnant alors, mais fermé depuis longtemps).
Merci, Georgy, pour votre franchise. Je le garderai à l'esprit au cas où, mais je ne suis pas une personne enviable pour regarder dans le porte-monnaie des autres. Je suis intéressé par l'observation des actions des joueurs pour trouver des idées intéressantes ou voir leurs erreurs afin de ne pas les répéter.
Oh, déjà mieux !
La vie s'améliore, Vladimir.Georges, bien joué !
La vie s'améliore, Vladimir.Bravo Georges !
J'ai maintenant 30TS de la Ligue sur mes biens immobiliers.
J'ai récemment modifié quelque peu mes critères de sélection. Désormais, je ne regarde que les "paramètres critiques" des six derniers mois. Car, d'après mes observations, c'est exactement la moitié d'une année - période après laquelle le comportement de la plupart des CTs change assez sérieusement. En outre, j'ai mis tous les terminaux qui, selon les résultats des tests historiques, sont dans la division haute. Il est souvent peu judicieux de placer ces CT en première division, d'attendre, puis, après un certain temps, de les placer dans le vrai jeu.
Georgiy Merts #:
Car, d'après mes observations, six mois est la période après laquelle la plupart des CTs changent sérieusement de comportement.
Le thème est donc : optimiser au cours des 5 derniers mois, puis faire du profit pendant un mois, et enfin optimiser à nouveau !
Le thème est alors le suivant : optimiser au cours des 5 derniers mois, puis faire du profit pendant un mois, puis optimiser à nouveau !
Zhora le fait presque de cette façon. Ou plutôt il sur-optimise quand le portefeuille commence à perdre de l'argent. La bonne chose à faire est de regarder le temps moyen de vie en profit de tous les indicateurs. Mais je pense que les dates liées aux indices n'ont pas été sauvegardées. Si les données sont disponibles, vous pouvez regarder).
En général, ce n'est pas un petit travail.