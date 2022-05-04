League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 346
Merci. Je vois. Je n'ai pas demandé avec malice.
La balance, à mon avis, n'est pas exactement une mesure exacte de l'importance du TS. Même en regardant le tableau.
L'équilibre est une valeur totalement insignifiante.
Mais, je le répète, je n'ai pas de surdrivers, et le SL de chaque système ne dépasse pas l'autonomie d'une journée. Dans ce cas, la courbe d'équilibre n'est donc pas très différente de la courbe d'équité.
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le tableau des meilleurs en termes de qualité commerciale :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
L'or s'est à nouveau redressé aujourd'hui et, une fois encore, les systèmes réels ont presque entièrement capté ce mouvement.
En conséquence, il y a déjà un très gros bénéfice en septembre, plus de 20%, il serait bon de ne pas le perdre avant la fin du mois de septembre.
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Les 20 meilleurs TS par qualité de négociation :
Le tableau des meilleurs en termes de qualité de négociation :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Les 20 meilleurs TS par qualité de négociation :
Le tableau des meilleurs en termes de qualité de négociation :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Coup dur ! :-)
Bonne chance dans les transactions PAMM !!!
P.S. Comme moi-même ici les données sur les métiers préparés plus - moins intéressant et que le résultat a été - vous laissez-moi savoir !
Alors que le point de vue est que vous avez été bloqué sur le forex et le hasard.
Rien n'empêche la Ligue et le commerce sur cette approche commerciale universelle, sur 728 TS, de s'engager et de faire des transactions normales à la Bourse de Moscou sur les contrats à terme !
Allez, allez... Ce sera intéressant.
Je m'en sors bien jusqu'à présent, j'en suis à mon troisième mois de maintien d'une augmentation de 10% par mois avec un niveau de marge d'au moins 1000%. Je suis déjà à plus de 850 TS dans la ligue, avec plus de 500 $ sur mon compte.
Donc les lectures de la table proviennent déjà du réel ? Ou ai-je manqué quelque chose ?
Je m'y intéresse non pas par curiosité mais pour me tenir au courant du sujet). Je regarde la branche.
Je peux vous donner le lien vers mon compte réel Alpari principal. Il y a 27 des meilleurs CT de la ligue qui y travaillent maintenant. En fait, vous pouvez le trouver vous-même - il se trouve dans le classement Alpari. PAMM s'appelle Start_2016 (avec un trait de soulignement, fonctionne depuis début 2016, et il s'avère qu'il existe un PAMM avec le même nom, mais avec un espace, fonctionnant alors, mais fermé depuis longtemps).