Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 339

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Новый вопрос. 

Я скачала программу  Trade Receiver Free. Программа безплатная

В инструкции по применению написано отошлите запрос поставщику на бесплатную лицензию - куда ? как? не понятно

  • Установите Trade Receiver Free на любой график.
  • При первом запуске может потребоваться указание адреса "http://copy.autofxpro.com" в списке доверенных URL в MT4 для разрешения доступа к сети интернет.
  • Отошлите запрос поставщику на бесплатную лицензию, дающую разрешение копировать его сигналы.
  • Затем, в "Списке Провайдеров" добавьте номер счета поставщика, с которого вы будете копировать сделки. Убедитесь, что поставщик добавил номер вашего счета в свой список.
  • Вернитесь в основную панель и измените статус на Enable.
Automated Forex Trading Software & Tool | AutoFxPro.com
Automated Forex Trading Software & Tool | AutoFxPro.com
  • www.autofxpro.com
AutoFxPro.com provides automated forex trading softwares and tools that help traders improve trading and maximize profits.
 
taviog:

Новый вопрос. 

Я скачала программу  Trade Receiver Free. Программа безплатная

В инструкции по применению написано отошлите запрос поставщику на бесплатную лицензию - куда ? как? не понятно

Такие вопросы логичнее спрашивать не в теме форума, а у разработчиков программы. 

 
Ну как оно спустя два года? Профит есть? Каковы результаты? 
 
Vasiliy Sokolov #:
Ну как оно спустя два года? Профит есть? Каковы результаты? 

результаты в данных, которые пока не понятно как обрабатывать. ну и то что комиссии и свопы побеждены)

 
Vasiliy Sokolov #:
Ну как оно спустя два года? Профит есть? Каковы результаты? 

Ну... Хорошо. Итак...

Отчет по результатам использования Лиги Торговых Систем

Выше верно замечено - главный результат в том, что есть данные. Именно ради них я всё затеивал. Два года назад я не знал, будут ли вобще они, и  можно ли будет использовать их хотя бы каким-то образом. Сейчас они есть, и я их использую. Но, верно и то, что "непонятно как обрабатывать", в результате обработка у меня больше интуитивная. 

Реально я стал использовать Лигу на реале где-то с Нового года. Результаты в данный момент такие.

Доходность помесячно:

Доходность прогрессивно (счет открыт с начала 2016г, отчет за вечер вчерашней пятницы):

По отдельным ТС, работающим на реале в данный момент ситуация  следующая (работают сразу 22 системы, поэтому вид "почти каша", но лучше ничего предложить не могу). По оси ординат - непосредственно доллары счета:

Пять лучших ТС, работающих сейчас на реале:


Лично я доволен. 

У меня давно уже не возникает расстройства, когда очередная ТС перестает работать и уходит в просад. А я помню, как огорчался, когда эксперт, который я долго писал, потом долго отлаживал - в торговле начинает показывать совершенно другое поведение, не то, что было на истории. Сейчас такого нет. У меня всегда есть набор систем, которые не только отлажены на истории, но и имеют некоторую положительную демо-историю.

Кроме того, я точно знаю, когда это самое "перестает работать" случается. При очередном просаде смотрю на контрольные параметры - и вижу, допустимо ли такое. Если недопустимо - ТС немедленно снимается с реала, переоптимизируется, и отправляется в общий пул. Если допустимо - то остается вздохнуть, и продолжать торговлю. 

Лига доказала, что прибыльность ТС совершенно не зависит от ее сложности. Сложные ТС дают прибыль больше, однако, их устойчивость очень низка, и они выходят из строя быстрее, и сливают за это время больше. Простые ТС дают прибыль меньше, однако, выходят из строя они гораздо медленнее, что дает возможность вовремя заметить это, и переоптимизировать систему, или вобще снять с торговли. В результате общий профит - что для простой, что для сложной ТС одинаков. По представленным названиям можно видеть полную суть каждой из 22 торгующих на реале ТС. Они у меня просты, как две копейки, и все есть в свободном доступе, в кодобазе. 

Если всё будет продолжаться так, как оно идёт сейчас - то где-то с Нового Года, вероятно, будет открыт сигнал. Хотя, это еще такими вилами по воде писано... такими вилами... 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Ну... Хорошо. Итак...

Отчет по результатам использования Лиги Торговых Систем

Выше верно замечено - главный результат в том, что есть данные. Именно ради них я всё затеивал. Верно и то, что "непонятно как обрабатывать", в результате обработка у меня больше интуитивная. 

Реально я стал использовать Лигу на реале где-то с Нового года. Результаты в данный момент такие.

Доходность помесячно:

Доходность прогрессивно (счет открыт с начала 2016г, отчет за вечер вчерашней пятницы):

По отдельным ТС, работающим на реале в данный момент ситуация  следующая (работают сразу 22 системы, поэтому вид "почти каша", но лучше ничего предложить не могу). По оси ординат - непосредственно доллары счета:


Лично я доволен. 

У меня давно уже не возникает расстройства, когда очередная ТС перестает работать и уходит в просад. А я помню, как огорчался, когда эксперт, который я долго писал, потом долго отлаживал - в торговле начинает показывать совершенно другое поведение, не то, что было на истории. Сейчас такого нет. У меня всегда есть набор систем, которые не только отлажены на истории, но и имеют некоторую положительную демо-историю.

Кроме того, я точно знаю, когда это самое "перестает работать" случается. При очередном просаде смотрю на контрольные параметры - и вижу, допустимо ли такое. Если недопустимо - ТС немедленно снимается с реала, переоптимизируется, и отправляется в общий пул. Если допустимо - то остается вздохнуть, и продолжать торговлю. 

Лига доказала, что прибыльность ТС совершенно не зависит от ее сложности. Сложные ТС дают прибыль больше, однако, их устойчивость очень низка, и они выходят из строя быстрее, и сливают за это время больше. Простые ТС дают прибыль меньше, однако, выходят из строя они гораздо медленнее, что дает возможность вовремя заметить это, и переоптимизировать систему, или вобще снять с торговли. В результате общий профит - что для простой, что для сложной ТС одинаков. 

Если всё будет продолжаться так, как оно идёт сейчас - то где-то с Нового Года, вероятно, будет открыт сигнал. Хотя, это еще такими вилами по воде писано... такими вилами... 

Насчёт вил ты прав, чувствую не дождемся, ибо хорошо жить в мире иллюзий, а в реале...
Вообщем как у Юси
 
Georgiy Merts #:

Ну... Хорошо. Итак...

Вообще честно говоря не фонтан. Результат марта хорош, но он смотрится статистическим выбросом на общем фоне. А общий фон таков что создается впечателение что берется 100-200-400 рандомов, из них выбираются лучшие, проходит время, их средний результат естественно становятся около нуля, поэтому они заменяются другими рандомами и так до бесконечности. Т.е. эволюционный отбор в данном случае не работает, потому что изначальные ТС ну как бы не работают. 

 
Vasiliy Sokolov #:

Вообще честно говоря не фонтан. Результат марта хорош, но он смотрится статистическим выбросом на общем фоне. А общий фон таков что создается впечателение что берется 100-200-400 рандомов, из них выбираются лучшие, проходит время, их средний результат естественно становятся около нуля, поэтому они заменяются другими рандомами и так до бесконечности. Т.е. эволюционный отбор в данном случае не работает, потому что изначальные ТС ну как бы не работают. 

Хм... А ты хотел "фонтан"??? Чтобы каждый месяц был, как март??? Ясно, что это случайное везение... Я постоянно слежу, чтобы уровень маржи не опускался ниже 1000%, предпочитаю цифру не менее 1500%. Думаешь, какой среднемесячный доход будет при таком уровне?

Не уподобляйся клоуну Баскакову - Лига это не Грааль, это лишь возможность постоянно иметь отлаженные на истории ТС, имеющие некоторую успешную демо-историю. И задача - выбирать из них лучшие.

Насчет "изначальные ТС не работают" - так ведь нет тех, "которые работают" всегда! В том и задача, чтобы постоянно их переключать, отбирая лучшие! Те, что соответствуют текущему рынку...

Моя цель сейчас - выйти на стабильные 10% в месяц. Посмотрим, как у меня получится...

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Хм... А ты хотел "фонтан"??? Чтобы каждый месяц был, как март??? Ясно, что это случайное везение... Я постоянно слежу, чтобы уровень маржи не опускался ниже 1000%, предпочитаю цифру не менее 1500%. Думаешь, какой среднемесячный доход будет при таком уровне?

Не уподобляйся клоуну Баскакову - Лига это не Грааль, это лишь возможность постоянно иметь отлаженные на истории ТС, имеющие некоторую успешную демо-историю. И задача - выбирать из них лучшие.

Насчет "изначальные ТС не работают" - так ведь нет тех, "которые работают" всегда! В том и задача, чтобы постоянно их переключать, отбирая лучшие! Те, что соответствуют текущему рынку...

Моя цель сейчас - выйти на стабильные 10% в месяц. Посмотрим, как у меня получится...

Лига это не Грааль, это мусоросборник
[Удален]  
Georgiy Merts #:

Хм... А ты хотел "фонтан"??? Чтобы каждый месяц был, как март??? Ясно, что это случайное везение... Я постоянно слежу, чтобы уровень маржи не опускался ниже 1000%, предпочитаю цифру не менее 1500%. Думаешь, какой среднемесячный доход будет при таком уровне?

Не уподобляйся клоуну Баскакову - Лига это не Грааль, это лишь возможность постоянно иметь отлаженные на истории ТС, имеющие некоторую успешную демо-историю. И задача - выбирать из них лучшие.

Насчет "изначальные ТС не работают" - так ведь нет тех, "которые работают" всегда! В том и задача, чтобы постоянно их переключать, отбирая лучшие! Те, что соответствуют текущему рынку...

Моя цель сейчас - выйти на стабильные 10% в месяц. Посмотрим, как у меня получится...

Ты таких не нашёл. И на каком основании ты утверждаешь, что их нет вообще? Только лишь потому, что ты их не нашёл? Так ты и в космос не летал, и подводником не был, и много чего ещё ты не знаешь и не умеешь... -- и только лишь поэтому всего этого нет?...

Логика у тебя ущербная.

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