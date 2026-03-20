Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 339
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Новый вопрос.
Я скачала программу Trade Receiver Free. Программа безплатная
В инструкции по применению написано отошлите запрос поставщику на бесплатную лицензию - куда ? как? не понятно
Новый вопрос.
Я скачала программу Trade Receiver Free. Программа безплатная
В инструкции по применению написано отошлите запрос поставщику на бесплатную лицензию - куда ? как? не понятно
Такие вопросы логичнее спрашивать не в теме форума, а у разработчиков программы.
Ну как оно спустя два года? Профит есть? Каковы результаты?
результаты в данных, которые пока не понятно как обрабатывать. ну и то что комиссии и свопы побеждены)
Ну как оно спустя два года? Профит есть? Каковы результаты?
Ну... Хорошо. Итак...
Отчет по результатам использования Лиги Торговых Систем
Выше верно замечено - главный результат в том, что есть данные. Именно ради них я всё затеивал. Два года назад я не знал, будут ли вобще они, и можно ли будет использовать их хотя бы каким-то образом. Сейчас они есть, и я их использую. Но, верно и то, что "непонятно как обрабатывать", в результате обработка у меня больше интуитивная.
Реально я стал использовать Лигу на реале где-то с Нового года. Результаты в данный момент такие.
Доходность помесячно:
Доходность прогрессивно (счет открыт с начала 2016г, отчет за вечер вчерашней пятницы):
По отдельным ТС, работающим на реале в данный момент ситуация следующая (работают сразу 22 системы, поэтому вид "почти каша", но лучше ничего предложить не могу). По оси ординат - непосредственно доллары счета:
Пять лучших ТС, работающих сейчас на реале:
Лично я доволен.
У меня давно уже не возникает расстройства, когда очередная ТС перестает работать и уходит в просад. А я помню, как огорчался, когда эксперт, который я долго писал, потом долго отлаживал - в торговле начинает показывать совершенно другое поведение, не то, что было на истории. Сейчас такого нет. У меня всегда есть набор систем, которые не только отлажены на истории, но и имеют некоторую положительную демо-историю.
Кроме того, я точно знаю, когда это самое "перестает работать" случается. При очередном просаде смотрю на контрольные параметры - и вижу, допустимо ли такое. Если недопустимо - ТС немедленно снимается с реала, переоптимизируется, и отправляется в общий пул. Если допустимо - то остается вздохнуть, и продолжать торговлю.
Лига доказала, что прибыльность ТС совершенно не зависит от ее сложности. Сложные ТС дают прибыль больше, однако, их устойчивость очень низка, и они выходят из строя быстрее, и сливают за это время больше. Простые ТС дают прибыль меньше, однако, выходят из строя они гораздо медленнее, что дает возможность вовремя заметить это, и переоптимизировать систему, или вобще снять с торговли. В результате общий профит - что для простой, что для сложной ТС одинаков. По представленным названиям можно видеть полную суть каждой из 22 торгующих на реале ТС. Они у меня просты, как две копейки, и все есть в свободном доступе, в кодобазе.
Если всё будет продолжаться так, как оно идёт сейчас - то где-то с Нового Года, вероятно, будет открыт сигнал. Хотя, это еще такими вилами по воде писано... такими вилами...
Ну... Хорошо. Итак...
Отчет по результатам использования Лиги Торговых Систем
Выше верно замечено - главный результат в том, что есть данные. Именно ради них я всё затеивал. Верно и то, что "непонятно как обрабатывать", в результате обработка у меня больше интуитивная.
Реально я стал использовать Лигу на реале где-то с Нового года. Результаты в данный момент такие.
Доходность помесячно:
Доходность прогрессивно (счет открыт с начала 2016г, отчет за вечер вчерашней пятницы):
По отдельным ТС, работающим на реале в данный момент ситуация следующая (работают сразу 22 системы, поэтому вид "почти каша", но лучше ничего предложить не могу). По оси ординат - непосредственно доллары счета:
Лично я доволен.
У меня давно уже не возникает расстройства, когда очередная ТС перестает работать и уходит в просад. А я помню, как огорчался, когда эксперт, который я долго писал, потом долго отлаживал - в торговле начинает показывать совершенно другое поведение, не то, что было на истории. Сейчас такого нет. У меня всегда есть набор систем, которые не только отлажены на истории, но и имеют некоторую положительную демо-историю.
Кроме того, я точно знаю, когда это самое "перестает работать" случается. При очередном просаде смотрю на контрольные параметры - и вижу, допустимо ли такое. Если недопустимо - ТС немедленно снимается с реала, переоптимизируется, и отправляется в общий пул. Если допустимо - то остается вздохнуть, и продолжать торговлю.
Лига доказала, что прибыльность ТС совершенно не зависит от ее сложности. Сложные ТС дают прибыль больше, однако, их устойчивость очень низка, и они выходят из строя быстрее, и сливают за это время больше. Простые ТС дают прибыль меньше, однако, выходят из строя они гораздо медленнее, что дает возможность вовремя заметить это, и переоптимизировать систему, или вобще снять с торговли. В результате общий профит - что для простой, что для сложной ТС одинаков.
Если всё будет продолжаться так, как оно идёт сейчас - то где-то с Нового Года, вероятно, будет открыт сигнал. Хотя, это еще такими вилами по воде писано... такими вилами...
Ну... Хорошо. Итак...
Вообще честно говоря не фонтан. Результат марта хорош, но он смотрится статистическим выбросом на общем фоне. А общий фон таков что создается впечателение что берется 100-200-400 рандомов, из них выбираются лучшие, проходит время, их средний результат естественно становятся около нуля, поэтому они заменяются другими рандомами и так до бесконечности. Т.е. эволюционный отбор в данном случае не работает, потому что изначальные ТС ну как бы не работают.
Вообще честно говоря не фонтан. Результат марта хорош, но он смотрится статистическим выбросом на общем фоне. А общий фон таков что создается впечателение что берется 100-200-400 рандомов, из них выбираются лучшие, проходит время, их средний результат естественно становятся около нуля, поэтому они заменяются другими рандомами и так до бесконечности. Т.е. эволюционный отбор в данном случае не работает, потому что изначальные ТС ну как бы не работают.
Хм... А ты хотел "фонтан"??? Чтобы каждый месяц был, как март??? Ясно, что это случайное везение... Я постоянно слежу, чтобы уровень маржи не опускался ниже 1000%, предпочитаю цифру не менее 1500%. Думаешь, какой среднемесячный доход будет при таком уровне?
Не уподобляйся клоуну Баскакову - Лига это не Грааль, это лишь возможность постоянно иметь отлаженные на истории ТС, имеющие некоторую успешную демо-историю. И задача - выбирать из них лучшие.
Насчет "изначальные ТС не работают" - так ведь нет тех, "которые работают" всегда! В том и задача, чтобы постоянно их переключать, отбирая лучшие! Те, что соответствуют текущему рынку...
Моя цель сейчас - выйти на стабильные 10% в месяц. Посмотрим, как у меня получится...
Хм... А ты хотел "фонтан"??? Чтобы каждый месяц был, как март??? Ясно, что это случайное везение... Я постоянно слежу, чтобы уровень маржи не опускался ниже 1000%, предпочитаю цифру не менее 1500%. Думаешь, какой среднемесячный доход будет при таком уровне?
Не уподобляйся клоуну Баскакову - Лига это не Грааль, это лишь возможность постоянно иметь отлаженные на истории ТС, имеющие некоторую успешную демо-историю. И задача - выбирать из них лучшие.
Насчет "изначальные ТС не работают" - так ведь нет тех, "которые работают" всегда! В том и задача, чтобы постоянно их переключать, отбирая лучшие! Те, что соответствуют текущему рынку...
Моя цель сейчас - выйти на стабильные 10% в месяц. Посмотрим, как у меня получится...
Хм... А ты хотел "фонтан"??? Чтобы каждый месяц был, как март??? Ясно, что это случайное везение... Я постоянно слежу, чтобы уровень маржи не опускался ниже 1000%, предпочитаю цифру не менее 1500%. Думаешь, какой среднемесячный доход будет при таком уровне?
Не уподобляйся клоуну Баскакову - Лига это не Грааль, это лишь возможность постоянно иметь отлаженные на истории ТС, имеющие некоторую успешную демо-историю. И задача - выбирать из них лучшие.
Насчет "изначальные ТС не работают" - так ведь нет тех, "которые работают" всегда! В том и задача, чтобы постоянно их переключать, отбирая лучшие! Те, что соответствуют текущему рынку...
Моя цель сейчас - выйти на стабильные 10% в месяц. Посмотрим, как у меня получится...
Ты таких не нашёл. И на каком основании ты утверждаешь, что их нет вообще? Только лишь потому, что ты их не нашёл? Так ты и в космос не летал, и подводником не был, и много чего ещё ты не знаешь и не умеешь... -- и только лишь поэтому всего этого нет?...
Логика у тебя ущербная.