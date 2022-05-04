League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 334

Situation actuelle (tous les TCs fonctionnent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).

Les 20 meilleurs par équilibre :

Un tableau des meilleurs par solde :

La meilleure qualité du commerce :

Graphique de la meilleure qualité de trading :

Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:

Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :


Zhora, s'il te plaît laisse un peu d'argent en forex, ne prends pas tout.
 
Vladimir Baskakov:
Zhora, s'il te plaît, laisse un peu d'argent dans le Forex, ne prends pas tout.

Je n'ai pas compris le sens de l'humour.

Georgiy Merts:

Je n'ai pas compris le sens de l'humour.

Vous n'avez vraiment pas le sens de l'humour. Ce que je veux dire, c'est qu'il est temps de s'arrêter. Toute cette histoire semble idiote.
 
Vladimir Baskakov:
Vous n'avez vraiment pas le sens de l'humour. Je dis juste qu'il est temps d'en finir. Tout ça a l'air idiot.

À quel endroit et qu'est-ce qui semble "stupide" ? À mon avis, tout ressemble à ce qu'il ressemble.

Vous finirez probablement par faire en sorte que vos MAs "aient l'air stupides"...

Georgiy Merts:

À quel endroit et qu'est-ce qui semble "stupide" ? À mon avis, tout ressemble à ce qu'il ressemble.

Vous finirez probablement par faire en sorte que vos MAs "aient l'air stupides"...

Votre système a l'air stupide.
 
Vladimir Baskakov:
Votre système a l'air stupide.

C'est vrai. C'est quoi "stupide" ?

Jusqu'à présent, votre discours ressemble à"MA a l'air stupide parce que je ne vois pas beaucoup d'argent que _Je_ pourrais gagner avec elle". Mais est-ce la faute de MA si vous ne savez pas comment l'utiliser ? J'ai un tiers de mes systèmes qui fonctionnent avec des MAs. Et parmi eux, il y en a qui travaillent beaucoup.

C'est stupide... pas stupide... Je m'en fiche... Je suis d'accord avec ça.

Georgiy Merts:

C'est vrai. C'est quoi "stupide" ?

Jusqu'à présent, votre discours ressemble à"MA a l'air stupide parce que je ne vois pas beaucoup d'argent que _je_ pourrais gagner avec elle". Mais est-ce la faute de MA si vous ne savez pas comment l'utiliser ? J'ai un tiers de mes systèmes qui fonctionnent avec des MAs. Et parmi eux, il y en a qui travaillent beaucoup.

C'est stupide... pas stupide... Je m'en fiche... Je suis d'accord avec ça.

Je n'ai pas à me plaindre des mash-ups, mais j'ai à me plaindre de votre système.
 
Vladimir Baskakov:
Je n'ai pas de problème avec les mashkas, mais j'ai un problème avec votre système.

C'est ce que je dis, c'est bizarre... J'ai tous les systèmes les plus simples... Si vous ne les aimez pas, alors vous devez aussi détester les MA, Price-Cennel et Zigzag...

Georgiy Merts:

C'est ce que je dis, c'est bizarre... J'ai tous les systèmes les plus simples... Si vous ne les aimez pas - alors vous ne devriez pas aimer les MA, et le canal de prix, et le zigzag...

Ce n'est pas un système, mais un désordre.
Il doit y avoir des conditions difficiles, TP, SL, TF, l'indicateur et le signal formé par celui-ci. La même chose pour chaque instrument. Il est alors toujours possible de trouver le meilleur ou le pire. Mais dans ce cas, ce n'est rien.
