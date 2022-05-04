League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 334
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
La meilleure qualité du commerce :
Graphique de la meilleure qualité de trading :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Zhora, s'il te plaît, laisse un peu d'argent dans le Forex, ne prends pas tout.
Je n'ai pas compris le sens de l'humour.
Vous n'avez vraiment pas le sens de l'humour. Je dis juste qu'il est temps d'en finir. Tout ça a l'air idiot.
À quel endroit et qu'est-ce qui semble "stupide" ? À mon avis, tout ressemble à ce qu'il ressemble.
Vous finirez probablement par faire en sorte que vos MAs "aient l'air stupides"...
Votre système a l'air stupide.
C'est vrai. C'est quoi "stupide" ?
Jusqu'à présent, votre discours ressemble à"MA a l'air stupide parce que je ne vois pas beaucoup d'argent que _Je_ pourrais gagner avec elle". Mais est-ce la faute de MA si vous ne savez pas comment l'utiliser ? J'ai un tiers de mes systèmes qui fonctionnent avec des MAs. Et parmi eux, il y en a qui travaillent beaucoup.
C'est stupide... pas stupide... Je m'en fiche... Je suis d'accord avec ça.
Je n'ai pas de problème avec les mashkas, mais j'ai un problème avec votre système.
C'est ce que je dis, c'est bizarre... J'ai tous les systèmes les plus simples... Si vous ne les aimez pas, alors vous devez aussi détester les MA, Price-Cennel et Zigzag...
C'est ce que je dis, c'est bizarre... J'ai tous les systèmes les plus simples... Si vous ne les aimez pas - alors vous ne devriez pas aimer les MA, et le canal de prix, et le zigzag...