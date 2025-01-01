Calendrier économique
Rapport sur la stabilité financière de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (Reserve Bank of New Zealand Financial Stability Report)
Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Secteur
Argent
|Moyen
|Prochain événement
|Importance
Le rapport sur la stabilité financière de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) est publié deux fois par an. Le rapport fournit une évaluation de la stabilité du secteur bancaire néo-zélandais. Le rapport examine le système bancaire national dans les conditions financières actuelles et le climat macroéconomique.