Rapporto sulla Stabilità Finanziaria della Reserve Bank of New Zealand (Reserve Bank of New Zealand Financial Stability Report)

Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Reserve Bank of New Zealand
Denaro
Il Rapporto sulla Stabilità Finanziaria della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) viene pubblicato due volte l'anno. Il rapporto fornisce una valutazione della stabilità del settore bancario neozelandese. La relazione prende in considerazione il sistema bancario nazionale nelle attuali condizioni finanziarie e il contesto macroeconomico.