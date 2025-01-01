L’Enquête sur les Perspectives d’Affaires de la Banque du Canada (BdC) est publiée tous les trimestres et fournit une évaluation de la conjoncture économique au pays. Les données proviennent d’une enquête menée auprès d’environ 100 entreprises canadiennes. Les entreprises sont sélectionnées en fonction de leur contribution au PIB national. Les personnes interrogées répondent aux perspectives commerciales et les conditions commerciales actuelles.

Les résultats de l’enquête obtenus sont ensuite traités et publiés sous forme de document de synthèse contenant un certain nombre de thèses. L’enquête comporte toujours une note indiquant qu’il ne traduit que l’opinion des personnes interrogées lors de l’enquête et ne traduit pas nécessairement la politique de la BdC. Néanmoins, les analystes et les économistes surveillent généralement de près la publication de l’enquête. Ce résumé des entretiens fournit à la BdC un indicateur alternatif de l’état de l’économie nationale, en plus des mesures purement statistiques. Les sentiments dans l’environnement des affaires traduisent la volonté des entreprises de faire des investissements, d’accroître leur production et de développer leurs exportations. À leur tour, des conclusions sur les intentions des entreprises permettent de faire une prévision de l’activité économique dans le pays.

Par conséquent, selon les estimations et les tendances reflétées dans les résultats de l’enquête, la publication peut avoir un impact à court terme sur les cours du dollar canadien. Cependant, cet impact est généralement de nature à court terme et insignifiant, car cette publication n’est pas de nature d’actualité et traduit généralement les tendances existantes.