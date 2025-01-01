Il sondaggio sulle prospettive aziendali della Banca del Canada (BOC) viene pubblicato ogni trimestre, fornendo la valutazione delle condizioni economiche nel paese. I dati derivano da un sondaggio condotto su circa 100 aziende canadesi. Le aziende sono selezionate in base al loro contributo al PIL nazionale. Agli intervistati vengono chieste informazioni sulle prospettive aziendali e sulle attuali condizioni economiche.

I risultati dell'indagine ottenuti vengono quindi elaborati e pubblicati come documento di sintesi contenente una serie di tesi. Il sondaggio contiene sempre una nota che riflette solo l'opinione degli intervistati e non riflette necessariamente la politica della BOC. Tuttavia, analisti ed economisti di solito monitorano attentamente la pubblicazione del sondaggio. Questa sintesi delle interviste fornisce alla BOC un indicatore alternativo dello stato dell'economia nazionale, oltre a metriche puramente statistiche. I sentimenti nel contesto imprenditoriale riflettono la volontà delle aziende di effettuare investimenti, espandere la produzione e sviluppare le esportazioni. A loro volta, le conclusioni sulle intenzioni delle aziende consentono di fare una previsione dell'attività economica nel paese.

Pertanto, a seconda delle stime e delle tendenze riflesse nei risultati del sondaggio, la pubblicazione può avere un effetto a breve termine sulle quotazioni in dollari canadesi. Tuttavia, questo impatto è di solito di natura a breve termine e insignificante, poiché questa pubblicazione non è di natura giornalistica e di solito riflette invece le tendenze esistenti.